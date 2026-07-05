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México vs temporada de influenza: el contraste epidemiológico que rodea al Mundial 2026, según la OPS

Ante el repunte de virus respiratorios en el hemisferio sur, resurge el debate sobre protocolos sanitarios en sedes mundialistas

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El organismo panamericano pide a los países reforzar la vigilancia, revisar la capacidad de respuesta hospitalaria y proteger a los grupos de riesgo, ante la co-circulación de ambos patógenos y más consultas médicas.
El organismo panamericano pide a los países reforzar la vigilancia, revisar la capacidad de respuesta hospitalaria y proteger a los grupos de riesgo, ante la co-circulación de ambos patógenos y más consultas médicas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) emitió una alerta epidemiológica el 1 de julio de 2026 sobre el incremento de influenza estacional y del virus sincitial respiratorio (VSR) en el hemisferio sur, un escenario que vuelve a poner en la mesa la discusión sobre los protocolos sanitarios en aglomeraciones masivas, en el contexto del Mundial 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

Un antecedente reciente: las muertes en el Ángel de la Independencia

El tema de las aglomeraciones y la salud pública durante el Mundial ya había generado atención mediática luego de que se registraran muertes durante celebraciones masivas de aficionados cerca del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. En ese momento, la jefa de gobierno, Clara Brugada, decidió no cerrar el sitio pese a los incidentes, lo que generó cuestionamientos sobre las medidas de control de aforo y respuesta sanitaria en espacios públicos durante el torneo.

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Cabe precisar que aquel episodio estuvo relacionado con la gestión de aglomeraciones y no con un brote de enfermedad respiratoria; hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que vincule directamente ambos temas.

Lo que dice el reporte de la OPS

De acuerdo con el documento de la OPS, mientras América del Norte —bloque que incluye a México— se mantiene en niveles interestacionales de baja circulación viral (1.3% de positividad para influenza y 0.4% para VSR), el hemisferio sur atraviesa su temporada epidémica, con:

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  • Argentina, con una positividad de influenza superior al 40% en las últimas semanas registradas.
  • Brasil, con co-circulación de influenza A y B, además de un aumento sostenido de VSR.
  • Chile, con casos de enfermedad tipo influenza (ETI) por encima de los valores esperados para la temporada.

El organismo instó a los países miembros a fortalecer la vigilancia epidemiológica, revisar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y reforzar la prevención en grupos de mayor riesgo, ante la posibilidad de un aumento en consultas y hospitalizaciones por la co-circulación de ambos virus.

Lo que no se debe hacer ante posible gripe H3N2 según autoridades de salud
El organismo señala que, mientras América del Norte se mantiene con baja circulación interestacional, Argentina rebasa 40% de positividad, Brasil registra alzas sostenidas y Chile supera valores esperados en enfermedad tipo influenza. Foto: Canva

Aficionados sudamericanos viajarían en plena temporada viral

El reporte de la OPS no hace referencia explícita al Mundial 2026 ni a medidas específicas para estadios o eventos masivos. Sin embargo, el hecho de que países sudamericanos con selecciones clasificadas —como Argentina y Brasil— se encuentren en pico de temporada de influenza, mientras sus aficionados se desplazan hacia sedes en Norteamérica, abre la pregunta sobre si existen protocolos sanitarios diferenciados para visitantes provenientes de regiones con mayor circulación viral.

Hasta el momento, no se ha difundido un comunicado oficial por parte de autoridades mexicanas de salud, la Secretaría de Salud federal o el comité organizador del Mundial que aborde directamente esta relación entre el reporte de la OPS y los protocolos sanitarios en los estadios.

El organismo sanitario regional señala que la subida reciente coincide con más circulación del VSR y del virus de influenza B, un patrón que podría extenderse al Cono Sur y la zona Andina
El organismo sanitario regional señala que la subida reciente coincide con más circulación del VSR y del virus de influenza B, un patrón que podría extenderse al Cono Sur y la zona Andina

Un tema pendiente de confirmación oficial

Ante la falta de declaraciones específicas, cualquier vínculo entre el repunte viral en Sudamérica y las medidas de salud pública en las sedes mundialistas debe tomarse con cautela, hasta que exista una postura oficial de las autoridades sanitarias mexicanas o de la organización del torneo al respecto.

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