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Pollo en salsa agridulce: la receta casera que conquista la cocina con sabor oriental

Una preparación equilibrada entre lo dulce y lo ácido que se ha convertido en una opción favorita para comidas familiares por su facilidad y sabor intenso

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Un plato de pollo en salsa agridulce con pimientos, piña, cebolla, arroz blanco y cebollino picado, sobre una superficie de madera.
El pollo en salsa agridulce se consolida como una receta de cocina de inspiración oriental adaptada al hogar por su combinación de sabores dulces, ácidos y salados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo en salsa agridulce es una de las preparaciones más populares dentro de la cocina de inspiración oriental adaptada al hogar. Su combinación de sabores dulces, ácidos y salados lo convierte en un platillo versátil que puede servirse en comidas cotidianas o especiales.

Esta receta destaca por su contraste de texturas, donde el pollo crujiente se mezcla con una salsa brillante y espesa que envuelve cada pieza. Su preparación no requiere técnicas complicadas, lo que la hace accesible para cualquier persona.

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Además, es una opción ideal para acompañar con arroz blanco o vegetales salteados, logrando un plato completo y balanceado.

Pollo en salsa agridulce: ingredientes y preparación paso a paso

Un plato negro con pollo en salsa agridulce, pimientos rojos y verdes, trozos de piña, cebolla y sésamo. Un cuenco blanco con arroz blanco
La receta de pollo en salsa agridulce combina pollo crujiente con una salsa brillante y espesa que envuelve cada pieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este platillo se caracteriza por su equilibrio entre dulzor y acidez, logrado a través de una mezcla sencilla de ingredientes que se integran durante la cocción.

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Ingredientes:

  • 500 g de pechuga de pollo en cubos
  • 1 pimiento rojo en trozos
  • 1 pimiento verde en trozos
  • 1/2 cebolla en cubos
  • 1 taza de piña en cubos
  • 2 cucharadas de salsa de tomate
  • 2 cucharadas de salsa de soya
  • 3 cucharadas de vinagre de arroz o blanco
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharada de fécula de maíz
  • 1/2 taza de agua
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite para freír

Preparación:

  • Sazonar el pollo con sal y pimienta
  • Freír los cubos de pollo hasta que estén dorados y reservar
  • En una sartén, sofreír cebolla y pimientos hasta que estén ligeramente suaves
  • Añadir la piña y cocinar por unos minutos
  • Mezclar en un recipiente la salsa de tomate, soya, vinagre, azúcar, agua y fécula de maíz
  • Verter la mezcla en la sartén y cocinar hasta que espese
  • Incorporar el pollo y mezclar hasta cubrir completamente
  • Servir caliente acompañado de arroz blanco

La clave de esta receta está en lograr una salsa brillante y con consistencia ligera que envuelva cada ingrediente sin opacarlo.

Un equilibrio perfecto entre sabores dulces y ácidos

Un bol blanco con borde azul contiene pollo agridulce, piña, pimientos, cebolla, sésamo y cebolleta. Hay palillos de madera al lado.
El pollo en salsa agridulce se sirve como plato completo al acompañarse con arroz blanco o vegetales salteados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atractivo principal del pollo en salsa agridulce radica en su contraste de sabores. La dulzura de la piña y el azúcar se equilibra con la acidez del vinagre y la intensidad de la salsa de soya.

Este balance crea una experiencia gastronómica agradable al paladar, donde cada bocado ofrece una combinación distinta pero armoniosa.

La textura del pollo dorado aporta un elemento crujiente que contrasta con la suavidad de la salsa, generando un platillo completo tanto en sabor como en consistencia.

Una receta versátil para cualquier ocasión

Un plato contiene trozos de pollo agridulce, pimientos rojos, amarillos y verdes, y piña. Hay cebolla verde picada esparcida sobre la comida.
El pollo en salsa agridulce se sirve como plato completo al acompañarse con arroz blanco o vegetales salteados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo en salsa agridulce puede adaptarse fácilmente a diferentes gustos y estilos de cocina. Es posible ajustar el nivel de dulzor o acidez según la preferencia personal.

También se puede complementar con vegetales adicionales como zanahoria o brócoli, lo que aumenta su valor nutritivo sin alterar su esencia.

Por su facilidad de preparación y su sabor equilibrado, este platillo se ha convertido en una opción recurrente en mesas familiares, combinando practicidad con un toque especial de cocina casera.

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