Controversia en Inglaterra por la nueva camiseta de la selección de fútbol: las críticas por la “actualización” en la bandera

La nueva camiseta de la selección de Inglaterra que causó un revuelo en Reino Unido (@England)

La selección de Inglaterra prepara dos amistosos de primer nivel ante Brasil (23/3) y Bélgica (26/3) que servirán como fogueo para el principal objetivo de los dirigidos por Gareth Southgate, la Eurocopa 2024 en Alemania. Sin embargo, la tranquilidad en el Reino Unido se vio alterada por un particular detalle en los nuevos uniformes que lucirán los equipos de fútbol femeninos y masculinos.

Luego de la presentación de las camisetas el pasado lunes, los aficionados ingleses estallaron contra la marca Nike por el diseño elegido para representar la Cruz de San Jorge, en el que se ve en la parte trasera del cuello al histórico símbolo de la bandera de Inglaterra con distintos colores al rojo original.

“Recorte de mangas inspirado en leyendas pasadas. Actualizaciones púrpura audaces a los clásicos rojos y azules.󠁧󠁢󠁥 Interpretación moderna de la bandera de San Jorge en el cuello trasero”, publicó la marca de indumentaria de raíces norteamericanas al presentar los nuevos diseños. Sobre el cambio en la insignia inglesa, Nike agregó que la “divertida actualización” se hizo con la intención de “unir e inspirar”, dado a que utiliza una gama de colores púrpura, azules y rosas.

Los comentarios negativos de los fanáticos de los Tres Leones no se hicieron esperar y criticaron las actualizaciones en el uniforme en las redes sociales. “Vergonzoso. La Cruz de San Jorge es el ícono sagrado de la nación y el pueblo inglés. ¿Por qué hemos permitido que Nike, una marca estadounidense que produce estas camisetas, profane nuestra bandera nacional? ¿Por qué Inglaterra está tan avergonzada de sí misma que no se alborota por esto?”, escribió uno de los usuarios indignados en X. En el mismo tono, el comediante Jason Manford, se lamentó: “Dios mío... ¡esto no va a ir bien! ¡Qué cosa tan rara de hacer! Una empresa estadounidense haciendo un juego descarado con la bandera de otro país, volvamos a Umbro, digo, ganamos la Copa del Mundo con ese uniforme...”.

La cruz de San Jorge, con distintos colores, en el cuello trasero de la nueva camiseta de la selección de Inglaterra (@England)

Además de las feroces críticas de los internautas, el desencanto escaló hacia otros estratos y el diputado conservador Brendan Clarke Smith se expresó al respecto. “No estoy seguro de qué se supone que es esto, pero ciertamente no se parece en nada a nuestra bandera y tampoco estoy seguro de que necesite una actualización”, indicó el político en declaraciones que recoge el periódico Daily Mail. Su colega Nigel Farage acotó: “Es una broma absoluta. Es una cruz multicolor, no tiene ninguna relación con la Cruz de San Jorge”.

En los medios británicos, el tema ocupó las primeras planas y algunos presentadores pidieron que se retiren las nuevas camisetas del mercado, algo que ni Nike y la Asociación de Fútbol inglés (FA) permitirán. “La camiseta local Inglaterra 2024 revoluciona la historia con una versión moderna de un clásico. El ribete de los puños se inspira en la equipación de entrenamiento que llevaban los héroes de 1966, con un degradado de azules y rojos rematado con morado. Los mismos colores también presentan una interpretación de la bandera de San Jorge en la parte posterior del cuello”, indicó un portavoz de la empresa en declaraciones que publica Daily Mail.

El mismo medio aseguró que la FA aprobó el diseño que presentó Nike y que respalda rotundamente el uniforme del seleccionado inglés. “El kit fue acordado y entró en el ciclo de producción hace dos años. Incluso si existiera el deseo de cambiar la Cruz de San Jorge, los expertos de la industria dicen que se necesitarían entre seis y nueve meses para crear y distribuir un nuevo kit”, aportan desde Inglaterra y confirman que es muy poco probable que se fabriquen nuevas camisetas exclusivas para los jugadores, dado al gran volumen de ventas que ya se realizaron.

El comunicado que sacó Nike sobre la actualización

El periodista de TalkSport y el Mail, Simon Jordan, también expresó su queja: “No entiendo muy bien por qué quiere jugar con nuestra identidad. ¿Es nuestra identidad nacional una broma, es algo de lo que nos avergonzamos? Creo que nuestra identidad nacional es algo de lo que deberíamos estar orgullosos. No me parece ofensiva, sino innecesaria”.

El diario The Telegraph se ocupó de la controversia que se generó por esta nueva camiseta –que vale alrededor de 125 libras en Inglaterra– y afirmó que el tema “ha provocado indignación entre los tradicionalistas”. Al mismo tiempo, el Daily Express citó al parlamentario Lee Anderson como uno de los líderes de las críticas contra las nueva versión, al mismo tiempo que destacó los elogios que brindaron estrellas de la selección Phil Foden, Bukayo Saka y Declan Rice.