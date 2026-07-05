México

Clara Brugada supervisa operativo por México vs Inglaterra tras tragedia en festejos: autoridades buscan evitar nuevas aglomeraciones

La capital reforzó la seguridad y limitó el acceso al Ángel de la Independencia tras los hechos que dejaron cuatro personas muertas durante los festejos anteriores

Guardar
Google icon
El Gobierno capitalino mantiene vigilancia permanente para garantizar la seguridad durante las celebraciones mundialistas en la CDMX.
El Gobierno capitalino mantiene vigilancia permanente para garantizar la seguridad durante las celebraciones mundialistas en la CDMX.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó este domingo el seguimiento del operativo de seguridad implementado con motivo del partido entre México e Inglaterra, correspondiente al Mundial 2026, en una jornada que se desarrolla bajo un dispositivo reforzado tras los hechos ocurridos durante los festejos del triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador, cuando cuatro personas perdieron la vida.

Desde temprana hora, la mandataria capitalina permaneció en la Sala de Situación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acompañada por el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez; el secretario de Gobierno, César Cravioto, además de mandos policiacos y funcionarios responsables del operativo.

PUBLICIDAD

La CDMX intensifica medidas de seguridad y protección civil ante la alta afluencia de aficionados en el Mundial 2026.
La CDMX intensifica medidas de seguridad y protección civil ante la alta afluencia de aficionados en el Mundial 2026.

De acuerdo con Brugada, el objetivo es mantener un monitoreo permanente para coordinar las acciones de seguridad y atención a la población durante las actividades relacionadas con el encuentro mundialista.

CDMX refuerza operativo de seguridad por el partido México vs Inglaterra

Las autoridades capitalinas mantienen vigilancia en los principales puntos donde se espera una alta concentración de aficionados, entre ellos el Estadio Ciudad de México, el Fan Fest instalado en el Zócalo y el Ángel de la Independencia, además de otras zonas de Paseo de la Reforma.

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales, Clara Brugada afirmó que miles de personas salieron a las calles para seguir el encuentro deportivo, mientras que servidores públicos trabajan para brindar seguridad y atención durante toda la jornada.

La mandataria aseguró que existe coordinación entre distintas dependencias para procurar que las celebraciones se desarrollen de manera ordenada.

Las medidas llegan tras las cuatro muertes registradas en los festejos mundialistas

El despliegue especial responde al antecedente registrado tras el partido entre México y Ecuador, cuando alrededor de 1.4 millones de personas participaron en celebraciones en distintos puntos de la capital.

En aquella jornada, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó la muerte de cuatro personas.

Tres de los fallecimientos fueron atribuidos a asfixia en medio de las aglomeraciones y otro ocurrió posteriormente en un hospital, mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias y posibles responsabilidades.

Las medidas se implementan tras las cuatro muertes registradas durante los festejos mundialistas anteriores. EFE/ Tomás Pérez
Las medidas se implementan tras las cuatro muertes registradas durante los festejos mundialistas anteriores. EFE/ Tomás Pérez

Tras esos hechos, el Gobierno capitalino anunció el fortalecimiento de los protocolos de protección civil, salud y seguridad para los siguientes partidos del Mundial.

Medidas por parte del Gobierno capitalino

  • Cuatro personas fallecieron durante los festejos posteriores al partido México vs Ecuador.
  • Las autoridades informaron que la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones sobre lo ocurrido.
  • Se registró una asistencia aproximada de 1.4 millones de personas en distintos puntos de la ciudad.
  • El Gobierno decidió reforzar los operativos de seguridad, protección civil y atención médica para los siguientes encuentros del Mundial.
  • También se hizo un llamado a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad y evitar situaciones de riesgo.

Ángel de la Independencia tendrá aforo limitado para evitar riesgos

Como parte de las nuevas medidas, el Gobierno capitalino estableció un límite de 25 mil personas en la glorieta del Ángel de la Independencia. Una vez alcanzada esa capacidad, el acceso será restringido y los asistentes serán canalizados hacia otras zonas de Paseo de la Reforma, donde también fueron instaladas pantallas para seguir el encuentro.

Ángel de la Independencia tendrá aforo limitado por seguridad durante festejos mundialistas. REUTERS/Luis Cortes TPX IMAGES OF THE DAY
Ángel de la Independencia tendrá aforo limitado por seguridad durante festejos mundialistas. REUTERS/Luis Cortes TPX IMAGES OF THE DAY

Además, se desplegaron miles de elementos de seguridad y servidores públicos en distintos puntos de la ciudad para atender cualquier eventualidad antes, durante y después del partido.

Autoridades buscan prevenir nuevas aglomeraciones

Aunque el Gobierno descartó prohibir los festejos en el Ángel de la Independencia, las autoridades sostienen que la estrategia busca reducir los riesgos derivados de concentraciones masivas, luego de los hechos registrados la semana pasada.

En ese contexto, Clara Brugada optó por mantenerse este domingo en la Sala de Situación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para supervisar en tiempo real el desarrollo del operativo, mientras la administración capitalina insiste en que las celebraciones se realicen con responsabilidad, bajo vigilancia permanente y con medidas encaminadas a prevenir incidentes similares a los ocurridos durante los anteriores festejos mundialistas.

Temas Relacionados

Clara BrugadaCdmxSSCMéxico vs InglaterraCésar CraviotoMundial 202Política Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué le pasa a tu corazón si trabajas de noche? Descubre señales de alerta y cómo prevenir problemas de salud

Los médicos advierten que trabajar en horario nocturno altera el ritmo natural del cuerpo y aumenta el riesgo de infartos, hipertensión y otros problemas cardíacos

¿Qué le pasa a tu corazón si trabajas de noche? Descubre señales de alerta y cómo prevenir problemas de salud

México vs Inglaterra EN VIVO: Haaland anota un doblete ante Brasil y Noruega se posiciona como el rival en cuartos de final

El Coloso de Santa Úrsula parte como fortaleza para la Selección Mexicana, ante unos ingleses que buscarán romper su racha adversa en el país

México vs Inglaterra EN VIVO: Haaland anota un doblete ante Brasil y Noruega se posiciona como el rival en cuartos de final

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 5 de julio en CDMX: Activan

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 5 de julio en CDMX: Activan

Estas serían las alineaciones titulares de México e Inglaterra para los octavos de final, según reportes

El Estadio Azteca enciende el Mundial 2026 con el Tri sumando cuatro triunfos y su arco imbatido, y el equipo de Tuchel con Harry Kane como amenaza

Estas serían las alineaciones titulares de México e Inglaterra para los octavos de final, según reportes

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos de Reforma y el resto de la CDMX en VIVO, los aficionados no se detienen por la lluvia

Mantente informado sobre lo que acontece previo al partido de Octavos de final desde la capital mexicana

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos de Reforma y el resto de la CDMX en VIVO, los aficionados no se detienen por la lluvia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

Procesan a implicado en la red de Genaro García Luna dedicada al desvío de recursos en cárceles

Detienen a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, por peculado y abuso de funciones

“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

Enfrentamiento entre Marina y civiles armados dejó un elemento muerto y 3 heridos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Lupita Nyong’o se pone la verde: la actriz nacida en CDMX muestra su apoyo antes del México vs Inglaterra

Lupita Nyong’o se pone la verde: la actriz nacida en CDMX muestra su apoyo antes del México vs Inglaterra

Itatí Cantoral revela el terror que vivió en el Ángel durante los festejos por México: “Pensé que iba a morir”

Marco Antonio Solís encomienda a la Selección Mexicana con la Virgen de Guadalupe: “Hoy más que nunca”

Danna y Belinda encienden la previa del México vs Inglaterra con video de apoyo a la Selección Mexicana: “¡A qué sí!”

“Apliquemos el Fátima Bosch”: el trend viral que miles están haciendo para que gane la Selección Mexicana

DEPORTES

Estas serían las alineaciones titulares de México e Inglaterra para los octavos de final, según reportes

Estas serían las alineaciones titulares de México e Inglaterra para los octavos de final, según reportes

México vs Inglaterra EN VIVO: comienzan las alertas sobre lluvias intensas en el Estadio Azteca

F2: Rafael Villagómez consigue podio en Silverstone y se suma a la jornada triunfal de los mexicanos

¿Y si sí?: Pato O’Ward gana en Mid-Ohio y alimenta la ilusión de México rumbo al duelo contra Inglaterra

Checo Pérez calienta el México vs. Inglaterra: apareció con la camiseta del Tri en territorio británico