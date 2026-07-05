Clara Brugada supervisa operativo por México vs Inglaterra tras tragedia en festejos: autoridades buscan evitar nuevas aglomeraciones

El Gobierno capitalino mantiene vigilancia permanente para garantizar la seguridad durante las celebraciones mundialistas en la CDMX.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó este domingo el seguimiento del operativo de seguridad implementado con motivo del partido entre México e Inglaterra, correspondiente al Mundial 2026, en una jornada que se desarrolla bajo un dispositivo reforzado tras los hechos ocurridos durante los festejos del triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador, cuando cuatro personas perdieron la vida.

Desde temprana hora, la mandataria capitalina permaneció en la Sala de Situación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acompañada por el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez; el secretario de Gobierno, César Cravioto, además de mandos policiacos y funcionarios responsables del operativo.

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La CDMX intensifica medidas de seguridad y protección civil ante la alta afluencia de aficionados en el Mundial 2026.

De acuerdo con Brugada, el objetivo es mantener un monitoreo permanente para coordinar las acciones de seguridad y atención a la población durante las actividades relacionadas con el encuentro mundialista.

CDMX refuerza operativo de seguridad por el partido México vs Inglaterra

Las autoridades capitalinas mantienen vigilancia en los principales puntos donde se espera una alta concentración de aficionados, entre ellos el Estadio Ciudad de México, el Fan Fest instalado en el Zócalo y el Ángel de la Independencia, además de otras zonas de Paseo de la Reforma.

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A través de sus redes sociales, Clara Brugada afirmó que miles de personas salieron a las calles para seguir el encuentro deportivo, mientras que servidores públicos trabajan para brindar seguridad y atención durante toda la jornada.

La mandataria aseguró que existe coordinación entre distintas dependencias para procurar que las celebraciones se desarrollen de manera ordenada.

Las medidas llegan tras las cuatro muertes registradas en los festejos mundialistas

El despliegue especial responde al antecedente registrado tras el partido entre México y Ecuador, cuando alrededor de 1.4 millones de personas participaron en celebraciones en distintos puntos de la capital.

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En aquella jornada, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó la muerte de cuatro personas.

Tres de los fallecimientos fueron atribuidos a asfixia en medio de las aglomeraciones y otro ocurrió posteriormente en un hospital, mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias y posibles responsabilidades.

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Las medidas se implementan tras las cuatro muertes registradas durante los festejos mundialistas anteriores. EFE/ Tomás Pérez

Tras esos hechos, el Gobierno capitalino anunció el fortalecimiento de los protocolos de protección civil, salud y seguridad para los siguientes partidos del Mundial.

Medidas por parte del Gobierno capitalino

Cuatro personas fallecieron durante los festejos posteriores al partido México vs Ecuador .

Las autoridades informaron que la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones sobre lo ocurrido.

Se registró una asistencia aproximada de 1.4 millones de personas en distintos puntos de la ciudad.

El Gobierno decidió reforzar los operativos de seguridad , protección civil y atención médica para los siguientes encuentros del Mundial .

También se hizo un llamado a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad y evitar situaciones de riesgo.

Ángel de la Independencia tendrá aforo limitado para evitar riesgos

Como parte de las nuevas medidas, el Gobierno capitalino estableció un límite de 25 mil personas en la glorieta del Ángel de la Independencia. Una vez alcanzada esa capacidad, el acceso será restringido y los asistentes serán canalizados hacia otras zonas de Paseo de la Reforma, donde también fueron instaladas pantallas para seguir el encuentro.

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Ángel de la Independencia tendrá aforo limitado por seguridad durante festejos mundialistas. REUTERS/Luis Cortes TPX IMAGES OF THE DAY

Además, se desplegaron miles de elementos de seguridad y servidores públicos en distintos puntos de la ciudad para atender cualquier eventualidad antes, durante y después del partido.

Autoridades buscan prevenir nuevas aglomeraciones

Aunque el Gobierno descartó prohibir los festejos en el Ángel de la Independencia, las autoridades sostienen que la estrategia busca reducir los riesgos derivados de concentraciones masivas, luego de los hechos registrados la semana pasada.

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En ese contexto, Clara Brugada optó por mantenerse este domingo en la Sala de Situación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para supervisar en tiempo real el desarrollo del operativo, mientras la administración capitalina insiste en que las celebraciones se realicen con responsabilidad, bajo vigilancia permanente y con medidas encaminadas a prevenir incidentes similares a los ocurridos durante los anteriores festejos mundialistas.