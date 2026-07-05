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México pide a aficionados en Reino Unido festejar partido del domingo con responsabilidad

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Ciudad de México, 4 jul (EFE).- La Embajada mexicana en el Reino Unido llamó este sábado a sus connacionales a disfrutar con seguridad, respeto y responsabilidad el partido mundialista entre México e Inglaterra, previsto para este domingo.

“Vivamos la pasión del fútbol con responsabilidad”, publicó la representación mexicana, que invitó a los aficionados a celebrar “con respeto hacia todos” y a evitar discusiones o provocaciones relacionadas con el partido.

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La embajada recomendó a los mexicanos que se encuentren en Inglaterra, Gales, Escocia o Irlanda del Norte alejarse de cualquier zona donde el ambiente se torne tenso, priorizar su seguridad y planear con anticipación el regreso a casa, ya que el encuentro concluirá durante la madrugada.

En caso de emergencia, pidió llamar al 999, el número de emergencia, y seguir las recomendaciones de las autoridades competentes, entre ellas la Policía Metropolitana de Londres.

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La representación consular recordó que los mexicanos pueden comunicarse con el teléfono de emergencias de la Embajada de México en el Reino Unido en caso de asistencia consular urgente.

El llamado se produce en vísperas de un partido que las autoridades británicas han definido como histórico, por tratarse de un nuevo cruce mundialista entre ambas selecciones, esta vez en el Estadio Ciudad de México.

Antes, la Embajada Británica en México señaló en un comunicado páginas que su prioridad durante el torneo de fútbol será apoyar a los aficionados británicos y ofrecerles información consular, consejos de viaje y recomendaciones de seguridad mediante GOV.UK y sus redes sociales.

La embajadora británica, Susannah Goshko, destacó que el partido representa más que un encuentro deportivo y lo describió como una celebración de la amistad y los vínculos históricos entre México y el Reino Unido, que incluyen cultura, educación, comercio y cooperación climática.

El comunicado apuntó que más de 500.000 visitantes del Reino Unido viajan a México cada año y que la mayoría de esas visitas transcurre sin contratiempos, aunque recomendó respetar leyes y costumbres mexicanas, mantenerse alerta en zonas concurridas y atender instrucciones locales.

Autoridades mexicanas y estadounidenses habían advertido a los aficionados evitar aglomeraciones y actuar con prudencia tras reportes de lesiones y muertes en festejos previos en Ciudad de México, además de alertar sobre riesgos de trata de personas durante el torneo. EFE

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