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FIFA presume la solidez defensiva de México antes del duelo contra Inglaterra

México llega a los octavos de final con un rendimiento que sigue captando la atención de la FIFA y del resto de las selecciones participante

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

A pocas horas del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, la FIFA volvió a reconocer el desempeño de la Selección Mexicana durante el torneo y colocó a Raúl ‘Tala’ Rangel entre los protagonistas de una publicación dedicada a las defensas más sólidas de la competencia.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega a la fase de eliminación directa después de mantener un paso perfecto en la fase de grupos, donde acumuló cuatro victorias consecutivas y conservó su portería sin recibir anotaciones.

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FIFA reconoce la solidez defensiva de México

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Con 360 minutos disputados en la Copa del Mundo, México es una de las dos selecciones que todavía no han recibido gol en el torneo, junto con España.

Además, el Tricolor es el único equipo que ha mantenido su arco en cero mientras ganó todos sus partidos de la fase de grupos frente a Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador.

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Bajo ese panorama, la FIFA publicó un mensaje en el que destacó la actuación de Raúl ‘Tala’ Rangel, quien apareció junto al guardameta español Unai Simón como uno de los referentes defensivos del certamen.

¿Cuándo juegan México e Inglaterra en el Mundial 2026?

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

Por su parte, España, la otra selección que mantiene su portería imbatida, se medirá a Portugal el lunes 6 de julio, en otro de los cruces más atractivos de los octavos de final.

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