Ernestina Godoy llega a Tabasco: ya recorrió más del 30% de las sedes de la FGR en medio de la reestructuración

Reunión de la titular de la FGR en Tabasco. Crédito: FGR

La fiscal general de la República Ernestina Godoy visitó la sede de la FGR en Villahermosa, Tabasco, con lo que superó el 30% de las sedes y subsedes recorridas en el país desde que asumió el cargo tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

La visita forma parte de un programa de fortalecimiento institucional que Godoy implementó en paralelo a la reestructuración de la Fiscalía.

La fiscal ya recorrió sedes en Morelos, Coahuila, Puebla, Guerrero, Baja California, Ciudad de México y Querétaro, entre otras entidades. El recorrido nacional acompaña el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, presentado en abril en el Centro Cultural del México Contemporáneo, con el que Godoy busca eliminar duplicidades, fortalecer el trabajo ministerial y acabar con lo que llamó la “burocracia dorada” de la institución.

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Godoy refrendó la coordinación total de la FGR con los tres órdenes de gobierno

Durante su visita a Villahermosa, Ernestina Godoy reconoció el compromiso del personal adscrito a esa sede y destacó la importancia de contar con servidores públicos con experiencia, trayectoria y vocación de servicio para fortalecer las capacidades institucionales.

Imágenes de la visita de Ernestina Godoy a la sede de la Fiscalía federal en Tabasco. Crédito: FGR

Subrayó que ninguna institución puede enfrentar por sí sola los retos en materia de seguridad y procuración de justicia. Señaló que la confianza para intercambiar información, establecer objetivos comunes y trabajar de manera conjunta permite consolidar lo que llamó “una verdadera fuerza del Estado a favor de la población”.

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En la reunión participaron el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) David Boone de la Garza, el fiscal general del estado de Tabasco Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, la fiscal federal del estado Yuriria Torres Páez y el secretario técnico de la Mesa de la Paz en Tabasco Germán García Mollinero.

En el evento también estuvieron presentes autoridades estatales y representantes de las fuerzas armadas en la entidad. Crédito: FGR

También estuvieron presentes mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, según un comunicado oficial de la Fiscalía General de la República, compartido este sábado 4 de julio.

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La FGR acumula 13 designaciones de fiscales federales desde noviembre de 2025

Las visitas ocurren en el marco de una renovación de cuadros al interior de la institución. En marzo, Godoy designó a 11 nuevos fiscales federales en Baja California, Campeche, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Este 19 de junio sumó dos nombramientos más: Susana Aletxa Macías Medina como fiscal federal en Colima y Daniel Valdés Vera en Zacatecas, ambos adscritos a la FECOR.

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Susana Aletxa Macías Medina, nueva Fiscal federal de Colima. Crédito: Redes Sociales

Macías Medina es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con carrera iniciada en 2006 en instituciones de procuración de justicia a nivel estatal y posterior paso por la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Valdés Vera acumula 20 años de experiencia en la Fiscalía Federal, todos en Sonora. Con esos movimientos, Godoy acumuló 13 designaciones desde que asumió la titularidad de la FGR.

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El plan estratégico contempla presencia en 61 municipios prioritarios

El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 establece que las 32 fiscalías federales del país deben fungir como vínculo entre la FGR y las acciones locales, articulando con las fiscalías estatales y apoyando el combate a delitos de alto impacto.

El plan contempla el fortalecimiento de la presencia operativa en 61 municipios prioritarios. Godoy anunció previamente la creación de unidades especializadas contra la extorsión, con uso de inteligencia, geolocalización y asfixia financiera para desmantelar redes criminales.

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La reestructuración contempla un Servicio Profesional de Carrera con reglas claras para ingreso, ascenso y permanencia. El Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) tendrá un papel central en la formación y certificación de cuadros especializados para integrarse a la FGR.