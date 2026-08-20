INE ordena a partidos gastar más de 236 millones de pesos para el liderazgo político de las mujeres

El INE informó que los ocho Partidos Políticos Nacionales deben asignar en conjunto más de 236 millones de pesos en 2027 para fortalecer el liderazgo político de las mujeres. EFE/Madla Hartz

Guardar

El INE informó este 20 de agosto que los ocho partidos políticos nacionales deberán asignar en conjunto 236 millones 379 mil 950 pesos en 2027 para fortalecer el liderazgo político de las mujeres, como parte de su financiamiento público federal.

De acuerdo con el comunicado del Instituto Nacional Electoral, el monto equivale al 3% del financiamiento ordinario de cada partido y debe usarse en programas de capacitación, promoción y desarrollo de la participación de las mujeres en la vida política.

Según el INE, la obligación aplica también para los partidos de reciente registro Partido Paz y Somos México, que deben destinar una cifra proporcional a sus recursos ordinarios.

PUBLICIDAD

Morena debe asignar 80 millones como parte del 3% destinado a fortalecer el liderazgo político de las mujeres. (Cuartoscuro)

El desglose del monto mínimo por partido, de acuerdo con el INE, es:

PAN 39 millones 971 mil 982 pesos.

PRI 30 millones 257 mil 946 pesos.

PT 20 millones 653 mil 601 pesos.

Partido Verde 25 millones 627 mil 122 pesos.

Movimiento Ciudadano 29 millones 852 mil 594 pesos.

Morena 80 millones 561 mil 507 pesos.

Paz 4 millones 727 mil 599 pesos.

Somos México 4 millones 727 mil 599 pesos.

El INE precisó que el Consejo General será el órgano encargado de auditar, con apoyo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que los recursos se utilicen conforme a la ley.

INE aprueba un anteproyecto de $31,431 millones para su presupuesto de 2027

INE avala recursos millonarios para el proceso electoral de 2027

El INE aprobó el pasado 18 de agosto 31 mil 431 millones de pesos como anteproyecto de presupuesto para 2027 y lo enviará al Poder Ejecutivo para su integración al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, con recursos para organizar las elecciones federales y una bolsa adicional para una eventual consulta popular o revocación de mandato.

PUBLICIDAD

En la misma sesión, el Consejo General avaló 10 mil 842 millones de pesos de financiamiento público federal para partidos políticos nacionales y candidaturas independientes durante el próximo proceso electoral federal. Para estas últimas, el monto destinado exclusivamente a gastos de campaña será de 47 millones 275 mil 990 pesos en el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Dicho monto contempla los recursos necesarios para que el organismo cumpla con sus atribuciones durante el proceso electoral. El paquete aprobado incluye también una reserva precautoria de 4 mil 736 millones 121 mil 734 pesos para una eventual Consulta Popular y un proceso de Revocación de Mandato en 2027.

PUBLICIDAD

El anteproyecto del INE incluyó recursos para organizar las elecciones federales y una bolsa adicional para una eventual consulta popular o revocación de mandato en 2027. Imagen de archivo. EFE/ Mario Guzmán

El INE explicó que esa bolsa considera actividades como verificación de apoyos ciudadanos, capacitación electoral, instalación de casillas, producción de materiales, difusión, jornada electoral y cómputo de resultados. El organismo precisó que esos mecanismos podrían solicitarse después de elaborarse el Presupuesto de Egresos, por lo que todavía no existe certeza sobre su realización.

La sesión también incluyó la aprobación de criterios para distribuir tiempos en radio y televisión durante el proceso electoral 2026-2027. El 70% del tiempo disponible corresponderá al INE para sus fines y los de otras autoridades electorales federales, y el 30% restante se repartirá entre autoridades electorales locales que presenten su solicitud a tiempo.

PUBLICIDAD

Carla Humphrey propone regular las redes sociales y la Inteligencia Artificial para combatir la violencia política de género

La funcionaria señaló que las agresiones en línea contra candidatas y servidoras públicas cambian de forma y escala, por lo que se requieren medidas para prevenirlas y sancionarlas. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La consejera del INE, Carla Humphrey, planteó regular redes sociales e Inteligencia Artificial para frenar la violencia política contra las mujeres, al advertir que las agresiones cambian de forma y escala en el entorno digital y exigen mecanismos para prevenirlas, sancionarlas y reparar el daño.

Esta propuesta surgió el pasado 18 de agosto durante la inauguración del diplomado “Litigio Estratégico con Perspectiva de Género e Interculturalidad para la Defensa de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres de Oaxaca”. En ese acto, la consejera también pidió crear esquemas de financiamiento, defensoría y apoyo para facilitar la participación política de las mujeres en condiciones de equidad.

PUBLICIDAD