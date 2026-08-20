Qué actor suena para interpretar a Israel Vallarta en la serie sobre el caso Florence Cazzes

Belinda ya fue confirmada para la serie de Prime Video. Fotos: Pedro Marrufo/CUARTOSCURO.COM/ IG de Belinda

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Prime Video anunció este 20 de agosto una serie sobre el caso Florence Cassez protagonizada por Belinda, pero el reparto aún no está confirmado. El papel de Israel Vallarta, el personaje central junto a la francesa, no tiene nombre oficial.

La producción, desarrollada por Amazon MGM Studios junto con El Estudio y Tigre Pictures, prevé su estreno entre 2027 y 2028. Humberto Hinojosa dirigirá y Daniel Krauze se encarga del guion. Más allá de esos datos, la plataforma no ha revelado nada sobre el resto del elenco.

Vallarta es el papel que falta: ¿quién podría ser?

El actor que podría dar vida a Israel Vallarta tiene relación con Prime y con Belinda. Foto: Diego Mendoza López

Israel Vallarta fue detenido en 2005 junto a Florence Cassez, señalados como integrantes de la banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco. Mientras Cassez fue liberada en 2013 tras una resolución de la SCJN que determinó violaciones al debido proceso, Vallarta permaneció en prisión casi dos décadas. En junio de 2026, un tribunal confirmó su absolución de todos los cargos.

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El personaje que interpretará Belinda estuvo vinculado sentimentalmente a Vallarta. Esa relación fue uno de los ejes del caso: la acusación sostenía que ambos operaban juntos dentro de la banda. Quien interprete a Vallarta compartirá escena con Belinda en los momentos más tensos de la historia, desde la detención hasta el polémico montaje televisivo que la AFI organizó para las cámaras.

Un actor que encaja con el papel de Vallarta es Luis Gerardo Méndez.

Por qué Luis Gerardo Méndez encaja en el perfil

Luis Gerardo Méndez es el que más suena para dar vida a Israel Vallarta (Prime Video)

Luis Gerardo Méndez no es un nombre al azar en este contexto. El actor de Aguascalientes tiene una relación de trabajo consolidada con Belinda dentro de Prime Video.

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En 2024, ambos coincidieron en ¿Quién lo mató?, la miniserie sobre el asesinato de Paco Stanley que se convirtió en el contenido más visto en la historia de Prime Video México. Méndez interpretó a Mario Bezares, uno de los personajes más complejos de esa producción: un hombre público sometido al escrutinio mediático en medio de una investigación criminal. El paralelo con Vallarta no es menor.

Un año después, en 2025, Méndez y Belinda volvieron a compartir créditos en Mentiras, la serie, también de Prime Video. Méndez fue además productor ejecutivo de ese proyecto, lo que indica una relación más profunda con la plataforma que la de un actor de reparto convencional.

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El caso que todavía divide opiniones

Se confirmó la actuación de Belinda en la nueva serie de Prime basada en el caso Cassez-Vallarta, uno de los mayores escándalos judiciales y mediáticos en México

La serie abordará uno de los episodios más debatidos de la justicia mexicana reciente. La detención de Cassez y Vallarta en el rancho Las Chinitas, el montaje televisivo de la AFI que recreó el operativo un día después de que ocurriera, la presión del gobierno francés encabezado entonces por Nicolas Sarkozy y el proceso que llegó hasta la Primera Sala de la SCJN forman el material narrativo de la producción.

La Corte ordenó la liberación de Cassez en enero de 2013 sin pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia material. La duda sigue abierta en el debate público. Esa ambigüedad es, precisamente, lo que hace del caso un punto de partida atractivo para una serie de ficción inspirada en hechos reales.

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