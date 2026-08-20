Casi cuatro meses tardó la entrega del exmando naval acusado de huachicol fiscal e identificado como líder de "Los Primos". Crédito: FGR

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El gobierno de México difundió imágenes oficiales del traslado del excontralmirante Fernando Farías Laguna desde Argentina, donde permaneció detenido desde el 23 de abril de 2026 tras ser capturado con un pasaporte guatemalteco apócrifo. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la operación pasadas las 15:30 horas del jueves 20 de agosto.

Las fotografías, distribuidas con marcas de agua institucionales de la FGR, muestran a Farías Lagunas con barba oscura, sudadera verde claro y pantalón beige.

Qué muestran las imágenes del operativo

La primera fotografía fue tomada de noche en la pista aérea del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. El detenido avanza escoltado por cuatro agentes: dos a su izquierda, con uniforme táctico negro completo y credencial visible al cuello, y dos a su derecha con ropa de civil oscura.

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Gobierno revela primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Lagunas a México. FGR

Uno de los agentes del lado derecho porta un chaleco con las siglas “FFA” en letras amarillas. Al fondo se distingue un vehículo oficial con luces de emergencia azules encendidas y una matrícula con los dígitos parciales “109”.

La segunda imagen fue captada en un espacio interior de fondo claro. En ella, el detenido avanza con la cabeza ligeramente inclinada, flanqueado por dos agentes. El que aparece a su derecha viste un chaleco azul con las siglas “PFA”, Policía Federal Argentina, en letras amarillas, dato que confirma la participación de esa institución en el operativo y la cooperación binacional entre México y Argentina.

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Autoridades mexicanas revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Lagunas a México. FGR

<b>Deportación, no extradición</b>

El traslado se concretó como deportación bajo custodia de la Interpol, no como extradición formal. El despacho Mendieta y Asociados, que representa a Farías Laguna, señaló que no recibió notificación alguna, dado que el juicio de extradición tenía una audiencia programada para el 27 de agosto en Argentina.

El exmando naval fue entregado a autoridades mexicanas este 20 de agosto tras ser deportado de Argentina. Crédito: FGR

Previo al traslado, agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se reunieron con Farías Laguna en el penal de Ezeiza para impulsar que aceptara la entrega y se desistiera de los recursos legales pendientes, según reveló el abogado Félix Helou en Argentina.

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El Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina, a cargo del juez Julián Daniel Ercolini, firmó este jueves el resolutorio que archivó el proceso de extradición formal al recibir el desistimiento del Estado mexicano. El documento ordenó archivar las actuaciones “en tanto el Estado mexicano ha desistido del pedido de extradición”, con base en los artículos 309 y 195 del Código Procesal Penal argentino.

<b>La red “Los Primos” y los cargos</b>

Farías Laguna es acusado de encabezar, junto a su hermano el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, la red de huachicol fiscal denominada “Los Primos”, que operó en las aduanas marítimas de Altamira y Tampico.

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La organización permitía el desembarque de combustibles declarados como otras mercancías para evadir el pago de impuestos. Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

El excontralmirante fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, adonde había ingresado bajo la identidad falsa de Luis Lemus Ramos, con un pasaporte guatemalteco apócrifo, y contaba con una ficha roja de la Interpol.

<b>Sheinbaum, la esposa y el destino final</b>

La presidenta Claudia Sheinbaum había anticipado el traslado desde su conferencia del 18 de agosto, aunque sin precisar fecha ni mecanismo, y solicitó a la FGR y a la SRE que informaran los detalles.

En un video compartido en redes sociales, la esposa de Fernando Farías afirmó que él es inocente. Crédito: Rede Sociales

Mónica Gámez, esposa del excontralmirante, difundió un video el 19 de agosto en el que pidió a Sheinbaum y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch que garantizaran la integridad de su esposo durante el traslado y a su llegada al país.

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El destino final de Farías Laguna sería el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde su hermano Manuel Roberto ya se encuentra recluido por el mismo delito.