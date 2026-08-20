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Quién es Florence Cazzes, la mujer vinculada a Israel Vallarta, Felipe Calderón y García Luna que vivió una auténtica historia de terror en México

El nombre de la francesa volvió a la conversación tras el anuncio de una serie sobre su perspectiva protagonizada por Belinda

Entre un arresto de siete años, irregularidades, testimonios bajo presión y un expediente lleno de contradicciones, el caso Cassz-Vallarta se convirtió en uno de los más mediáticas en la historia del país. (Especial)
Entre un arresto de siete años, irregularidades, testimonios bajo presión y un expediente lleno de contradicciones, el caso Cassz-Vallarta se convirtió en uno de los más mediáticas en la historia del país. (Especial)
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Florence Cassez pasó de buscar un buen momento en México a enfrentar una auténtica historia de terror judicial que la mantuvo siete años en prisión.

El nombre de la ciudadana francesa quedó marcado en la historia del país por su vinculación con Israel Vallarta, el expresidente Felipe Calderón y el entonces jefe de seguridad Genaro García Luna. El caso, con irregularidades documentadas, se convirtió en símbolo de la crisis del sistema judicial mexicano.

La plataforma confirmó una serie basada en la vida de Florence protagonizada por Belinda, lo que reactiva el interés público por el caso Cassez-Vallarta. (Especial)
La plataforma confirmó una serie basada en la vida de Florence protagonizada por Belinda, lo que reactiva el interés público por el caso Cassez-Vallarta. (Especial)

Florence ha resurgido en la conversación tras la confirmación de una serie protagonizada por Belinda y basada en su historia. El anuncio llega después de que un tribunal absolviera a Israel Vallarta en junio de 2026, cerrando uno de los procesos más extensos y polémicos de las últimas décadas.

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La producción y el reciente fallo judicial vuelven a poner bajo el foco las irregularidades, el montaje mediático y la crisis diplomática vivida entre México y Francia.

El vínculo personal con Israel Vallarta usado como prueba judicial

La vida de Florence Cassez en México dio un giro radical al iniciar un vínculo personal con Israel Vallarta. Ambos se conocieron a través del hermano de Florence y comenzaron una relación, descrito por ella como “muy romántico” al inicio.

En 2005, Cassez decidió cerrar la relación tras algunos desacuerdos y regresó a Francia, pero volvió meses después, aceptando quedarse en el rancho Las Chinitas como amistad.

Pablo Reinah y Florence Cassez
El 8 de diciembre de 2005, la AFI detuvo a Cassez y Vallarta cuando viajaban juntos por carretera. Las autoridades usaronn la cercanía entre ambos para inculparla de pertenecer a la supuesta banda de secuestradores “Los Zodiaco”. Foto: CUARTOSCURO

El 8 de diciembre de 2005, ambos fueron detenidos por la AFI cuando viajaban juntos por carretera. Las autoridades convirtieron su relación en el argumento central para inculpar a Florence de pertenecer a la supuesta banda de secuestradores “Los Zodiaco”.

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La distancia entre ambos se hizo definitiva al iniciar el proceso. Florence, por su parte, ha negado en repetidas ocasiones haber participado en delitos y asegura desconocer las presuntas actividades ilícitas de Vallarta.

Un montaje televisivo, la AFI y la fabricación del caso

La detención real de Florence Cassez ocurrió el 8 de diciembre de 2005, pero los testimonios y todas las pistas indican que fue recreada para las cámaras en un programa encabezado por Carlos Loret de Mola, bajo la coordinación de Genaro García Luna y altos mandos de la AFI.

El montaje incluyó la coincidente y masiva presencia de medios, así comola presentación de Florence como parte de una banda criminal, acusación reforzada por testimonios obtenidos bajo presión y tortura documentada.

El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal
Florence Cassez fue detenida el 8 de diciembre de 2005, pero lo que vio la audiencia en el programa conducido por Loret de Mola habría sido otra escena. La perfecta coordinación, la presencia masiva de cámaras y un expediente que empezó a llenarse de dudas. (Captura de pantalla - Netflix)

La versión oficial se sostuvo en pruebas fabricadas, declaraciones contradictorias y manipulación de escenas. El nombre de Eduardo Margolis, empresario judío de seguridad, también aparece en testimonios y reportajes como el artificie principal para conseguir las detenciones.

De esta manera, la maquinaria policial y mediática hizo de Cassez un caso ejemplar, mientras irregularidades y contradicciones se acumulaban en el expediente judicial.

Del montaje a la liberación: la intervención de Sarkozy y la SCJN

El caso Cassez-Vallarta exhibió la fabricación de culpables y la presión política sobre el Poder Judicial. La defensa de Florence documentó graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, como la recreación mediática, la falta de asistencia consular y tortura a los acusados.

La crisis escaló cuando el expresidente francés Nicolas Sarkozy intervino para presionar la repatriación de su connacional. 

De acuerdo con la percepción del propio Sarkozy, Felipe Calderón mantuvo la postura de que Cassez debía cumplir condena en el país influido por la voluntad de García Luna.

Ministros de la Suprema Corte, como Arturo Zaldívar, denunciaron presiones y amenazas para evitar la concesión del amparo a favor de Florence. En 2013, la Suprema Corte ordenó su liberación por considerar que su proceso estuvo viciado de origen y sus derechos vulnerados.

La liberación de Cassez no resolvió el debate sobre su posible inocencia, pero evidenció la fragilidad del sistema judicial mexicano y la capacidad del poder político y mediático para fabricar verdades.

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