EEUU sanciona a red ecuatoriana que surtía cocaína al Cártel de Sinaloa y al CJNG: 40 toneladas al mes por vía marítima

La OFAC sancionó a 10 embarcaciones vinculadas con la red criminal de trafico de cocaína. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

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Miembros de Los Choneros y Los Lobos —las dos organizaciones criminales más violentas de Ecuador, identificadas como aliadas del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nieva Generación (CJNG)— fueron sancionados este jueves 20 de agosto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La acción designó a 15 individuos y entidades con base en Ecuador y bloqueó 10 embarcaciones pesqueras que movían entre 30 y 40 toneladas de cocaína al mes por vía marítima hacia México, con el objetivo de abastecer a los cárteles y cuyo mercado final era Estados Unidos. Según información oficial, los sancionados operaban bajo la fachada de empresas pesqueras legítimas con base en Manta, Ecuador.

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La familia Mero y Arcasdenoe: el núcleo logístico de la red

Alfonso Mero Mero, nacido el 27 de mayo de 1945, y sus hijos Roberth Alfonso Mero Arcentales —nacido el 1 de diciembre de 1970— y Edwar Alexis Mero Arcentales —nacido el 1 de julio de 1980— son señalados como los dirigentes de la empresa familiar Arcasdenoe, SA. Sus embarcaciones, que usaban combustible subsidiado por el gobierno ecuatoriano según los reportes, proveían de combustible, alimentos y servicios médicos a lanchas rápidas cargadas de cocaína en puntos coordinados a lo largo del Pacífico Oriental para garantizar su llegada a México.

Según Estados Unidos, Edwar Mero Arcentales participó directamente en actividades de narcotráfico en coordinación con Los Choneros. La OFAC lo designó, junto a su padre y su hermano, bajo la Orden Ejecutiva 14059, por haber participado en actividades que contribuyeron materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas.

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Esta la red criminal sancionada por EEUU. Crédito: Departamento del Tesoro

Además, Julio Javier Mero Franco, alias “Javico”, nacido el 9 de agosto de 1991 y vinculado a Los Choneros, coordinó el transporte de entre 30 y 40 toneladas de cocaína al mes desde Ecuador hacia Centroamérica y México, según datos oficiales. La OFAC lo designó bajo las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224 por proporcionar apoyo financiero, material y tecnológico a esa organización.

Bajo las órdenes de “Javico” operó también Jhonny Francisco Vera Laz, alias “Baron Poncho”, nacido el 9 de agosto de 1996, quien traficó miles de kilogramos de cocaína al mes desde la costa ecuatoriana. Milton Edixon Martínez Mendoza, nacido el 31 de agosto de 1971, colaboró tanto con Los Choneros como con Los Lobos y coordinó envíos en embarcaciones rápidas con destino a México.

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Byron Aladino Mero Bermello, nacido el 15 de julio de 1983, y Jimmy Leonidas Alarcón Holguín, nacido el 6 de marzo de 1987, coordinaron el reabastecimiento de combustible de las naves cargadas de droga.

El Departamento del tesoro afirmó en su comunicado publicado este 20 de agosto que Alarcón Holguín controló seis empresas en Ecuador: Alho Fish, SA; Globaldistrial, SAS; JAH-HMH, SAS; Negocios Jimar, SAS; Proyectos Neyzoa, SAS; y Soisamar, SAS. Todas operaban con fachada de actividad pesquera, salvo Globaldistrial, SAS, dedicada al comercio de materiales de construcción.

Los Choneros aliados del Cártel de Sinaloa; Los Lobos, del CJNG

Según los reportes, Los Choneros consolidaron una alianza con el Cártel de Sinaloa para controlar rutas de cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos. De esa organización surgió el grupo disidente Los Lobos, que estableció vínculos con el CJNG. El Departamento de Estado designó a ambas organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados el 4 de septiembre de 2025.

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CJNG y Cártel de Sinaloa: Especial

El Tesoro había sancionado a Los Choneros el 7 de febrero de 2024 y a Los Lobos el 6 de junio de ese mismo año, bajo la Orden Ejecutiva 14059. El líder de Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, fue arrestado en España el 16 de noviembre de 2025.

Estas son las diez embarcaciones bloqueadas

La OFAC bloqueó las siguientes 10 embarcaciones pesqueras con base en Ecuador:

Mi Narcisa de Jesús

Arca De Noe III

Arca De Noe III Jr

Arca De Noe IV

Arca De Noe V

Rey De Arca

Siempre Mi Arca

Conquista

Solo Es Mejor

Costa Marlin

Según los reportes, rodas proveían combustible, alimentos y servicios médicos a las lanchas rápidas cargadas de droga, y realizaban tareas de detección y seguimiento de embarcaciones de las fuerzas del orden. La nave Todos Vuelven, además, transportó directamente cantidades de varias toneladas de cocaína.

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Como resultado de las designaciones, todos los bienes de los sancionados en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedaron bloqueados.

La acción contó con la coordinación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Tampa, la DEA, el Programa Antidrogas de la Guardia Nacional de Florida, el Comando Sur, la Oficina de Inteligencia Naval y la Guardia Costera.