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Masad Altamimi insulta a Karina Torres tras ser nominado y desata la furia de La Licenciada

El creador de contenido desató la furia de La Licenciada quién lo tacho de vulgar y corriente

Masad Altamimi se siente traicionado por Karina Torres
Tras ser nominado con tres puntos por parte de Karina, Masad Altamimi se siente traicionado. YouTube: @lacasafamososmx (Captura de pantalla )
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El creador de contenido árabe Masad Altamimi insultó a Karina Torres después de que ella le otorgara 3 puntos en la cuarta Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2026

La reacción de Torres fue inmediata, lo tachó de vulgar y corriente, y dejó claro que no le teme.

La tensión entre ambos fracturó una de las relaciones más sólidas del reality, construida incluso antes de entrar a la casa.

En una conversación con Aldo Rendón, Masad Altamimi le preguntó si quería cocinar con él porque “la otra no vale verg”, refiriéndose a Torres.

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Flor Vigna le señaló que no debería decir ese tipo de cosas, Masad prácticamente la ignoró y continuó la plática con Rendón.

Masad Altamimi insultó a Karina Torres
Masad Altamimi insultó a Karina Torres frente a algunos de sus compañeros (Captura de pantalla )

El stylist no guardó silencio y le confesó a Torres lo que Masad había dicho en su contra, incluyendo el insulto, la reacción de La Licenciada fue de desconcierto primero, y de contundencia después.

“Ay que horror, qué vulgar, qué corriente, qué ahí se ande, yo no tengo ped* por hacerme mi comida”, respondió Torres.

Karina fue más lejos y dejó en claro que la agresividad de Masad no le genera ningún temor.

Repasó su historia personal para contextualizar su postura: “Desde los quince años anduve en la drogadicción valiendo verg*, anduve quedándome en la calle, sin comer, sin dormir, anduve arriesgándome, ¿tú crees que me va a hacer algo un musculoso?”.

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Aldo celebró las palabras y le dijo: “Que te dije yo desde el día uno, que despertaras estup*d*”.

El stylist compartió con Karina Torres las palabras que usó Masad Altamimi en su contra
El stylist compartió con Karina Torres las palabras que usó Masad Altamimi para referirse a ella (Captura de pantalla )

Karina cerró el tema con Gema

La tensión también llegó a la conversación entre Torres y Gema Garoa, ambas analizaron la actitud de Altamimi y coincidieron en que su molestia venía de haber sido nominado por Karina. Después de escuchar el tema por un rato, La Licenciada zanjó la discusión.

“Pues que se ofenda con todos los que lo han nominado, no nada más conmigo, ha sido nominado tres veces y no soy la única que lo nominó. Si va a ser, que sea parejo. Es más, que haga lo que se le pegue la gana. A mí me vale verg*”, dijo Torres.

Karina Torres aseguró que no le importa lo que diga Masad Altamimi
Karina Torres aseguró que no le importa lo que diga Masad Altamimi sobre ella (Captura de pantalla )

Masad acumuló 7 puntos en la placa de esta semana y se encuentra junto a otros ocho participantes en riesgo de eliminación: Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Yahir, Brianda Deyanara, Flor Vigna, Moisés Peñaloza y Mariana Ochoa, quien quedó nominada directamente por Gema Garoa, la líder de la semana.

¿Cómo inició la polémica?

La dinámica de la gala incluyó alcancías con forma de cochinito que, al romperse, revelaban modificaciones a los votos.

Cuando Yanet García rompió la suya, su indicación fue elegir a un compañero para que expusiera sus nominaciones en voz alta.

Eligió a Karina, quien quedó obligada a revelar frente a todos que le había dado 3 puntos a Masad.

Más tarde, en conversación con Brianda Deyanara, Altamimi describió su estado de ánimo: “Yo, en shock con Karina. En shock, en shock. No mam*s, güey”.

Señaló que su sorpresa no era por estar nominado, sino por la persona de quien recibió los puntos: “No pienso… como muestra mi cariño, muy buen amigo, jugando mucho, bromeando mucho”.

Calificó la decisión de hipocresía: “Es como hipocresía, qué hipócrita, en serio”.

Masad Altamimi habló con Brianda sobre la nominación. Captura de pantalla
Masad Altamimi habló con Brianda sobre la nominación. Captura de pantalla

Una amistad que existía antes de la casa

Lo que hace más llamativo el conflicto es el vínculo previo entre ambos. Masad y Karina se conocían fuera del reality antes de entrar a la competencia.

Dentro de la casa habían construido una convivencia marcada por bromas y muestras de compañerismo, lo que explica la intensidad de la reacción de Altamimi al descubrir que ella lo nominó.

Altamimi recibió "luz verde" por parte de Karina torres para defenderse
Altamimi se sorprendió luego de ser nominado por Karina Torres. (Captura de pantalla )

El propio Masad lo reconoció: “Al final, yo me acerqué con otras personas, porque escoge a mí tres puntos. Es como ‘¿qué pedo?’”.

Una de las amistades que parecía de las más firmes del reality quedó en entredicho a partir de la Gala de Nominación más reciente.

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