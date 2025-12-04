Estos son los escándalos que han marcado la carrera de Ernestina Godoy y su nombramiento en la FGR

Su paso por la Fiscalía de la CDMX estuvo marcado por cuatro grandes controversias que hoy acompañan su llegada a nivel federal. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Ernestina Godoy fue designada este miércoles 3 de diciembre como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Su ascenso se dio primero de manera automática: en uno de sus últimos movimientos, Gertz la nombró fiscal de Control Competencial, posición que la colocó como segunda al mando y, por ley, como su sustituta temporal.

Después, con mayoría calificada del Senado, se convirtió oficialmente en la nueva fiscal general.

Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General de la República tras varios años al frente, abriendo paso a la designación de Ernestina Godoy. REUTERS/Henry Romero

La también exconsejera jurídica de la Presidencia —y figura cercana al grupo político de Claudia Sheinbaum— llega ahora a la Fiscalía federal con un historial que ha generado críticas persistentes, especialmente por su gestión al frente de la Fiscalía capitalina entre 2018 y 2024.

¿Cuál es la trayectoria política de Godoy?

Godoy ha sido parte del núcleo duro de la izquierda desde los años ochenta.

Abogada por la UNAM, activista en movimientos sociales, defensora de víctimas del sismo de 1985 y participante en los acuerdos de San Andrés Larráinzar, su carrera avanzó después hacia cargos legislativos y posiciones estratégicas en gobiernos de la capital.

Cofundadora de Morena en 2014, fue diputada local, diputada federal y coordinadora parlamentaria antes de que Claudia Sheinbaum la nombrara procuradora y luego fiscal general de la Ciudad de México.

La presidenta ha respaldado públicamente la trayectoria de Godoy, destacando su experiencia y conocimiento del sistema de justicia.

Su cercanía con el oficialismo ha sido vista por críticos como un factor relevante en su llegada a la FGR.

Polémicas que marcaron su paso por la Fiscalía capitalina

Aunque acumuló respaldos dentro del gobierno, cuatro controversias definieron su paso por la Fiscalía de la CDMX y hoy acompañan su arribo al ámbito federal:

La fiesta con recursos públicos

En 2023 se difundieron imágenes de una celebración organizada en una terraza del Centro Histórico.

La reunión habría ocurrido en horario laboral y con personal, vehículos y recursos de la Fiscalía.

Desde la oposición se denunció un uso indebido de recursos públicos y se pidió no ratificarla para un segundo periodo.

Fabricación de delitos en el caso Cuevas–Morán

Tras la absolución de Alejandra Cuevas y Laura Morán por la muerte del hermano de Gertz Manero, la Suprema Corte señaló que la Fiscalía capitalina no aportó pruebas suficientes.

Cuevas estuvo más de un año en prisión por un delito que los ministros calificaron como inexistente y hallaron indicios de que se intentó construir una conducta delictiva sin sustento.

CIUDAD DE MÉXICO, 14MARZO2022.- Alejandra Cuevas y Laura Morán estuvieron más de un año presas por un delito que la Suprema Corte calificó como inexistente. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El escándalo por el presunto plagio de su tesis

En 2024, el académico Guillermo Sheridan reveló que su tesis profesional contenía fragmentos idénticos a trabajos de otros autores, sin citas ni referencias.

Godoy lo rechazó, pero las similitudes alimentaron cuestionamientos sobre su formación académica y afectaron su intento de reelección en la fiscalía capitalina.

En respuesta, Godoy rechazó las acusaciones y las calificó como “falsas y absurdas”, asegurando que forman parte de una campaña política en su contra para impedir su ratificación al frente de la Fiscalía capitalina.

Señalamientos de nepotismo y entorno familiar

A las controversias se suma el escrutinio sobre su familia.

Sus hijas, Claudia Cecilia y Mariana Gómez Godoy, ocupan cargos en distintas dependencias públicas, lo que ha derivado en acusaciones de favorecer a familiares pese al discurso oficial contra el nepotismo.

Las hijas de Godoy ocupan posiciones relevantes en distintas dependencias públicas, lo que ha generado debate sobre transparencia y nepotismo. Crédito: YT/PUDH UNAM-Cuartoscuro-X/@AGNMex

Para sus críticos, su ascenso en estructuras gubernamentales refleja el poder que ha acumulado el grupo político al que pertenece.

El estilo de conducción que mostró en la CDMX —entre señalamientos por uso faccioso del Ministerio Público, decisiones controvertidas y presuntos abusos de poder— ahora será observado a nivel federal.