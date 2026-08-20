Alerta en jóvenes: cómo detectar hígado graso sin sobrepeso ni diabetes

Prevalencia del hígado graso en jóvenes sin obesidad o diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La detección temprana del hígado graso —incluso en jóvenes con peso normal y sin diabetes— se ha convertido en una prioridad clínica y de salud pública.

Instituciones como el NIDDK/NIH y la American Gastroenterological Association advierten que esta enfermedad, rebautizada como MASLD, ya no es exclusiva de personas con obesidad o diabetes tipo 2.

El desafío es identificarla en adolescentes y adultos jóvenes que no presentan factores de riesgo clásicos.

El diagnóstico depende de una combinación de historia clínica, exámenes físicos y pruebas de laboratorio e imagen, ya que suele avanzar sin síntomas evidentes y puede detectarse en cualquier momento, aunque el paciente se sienta sano.

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Casos en jóvenes sin diabetes

El NIDDK reconoce que el hígado graso afecta a personas de cualquier edad y complexión física.

En su guía, subraya que la enfermedad puede estar presente sin síntomas y que, en jóvenes aparentemente sanos, suele descubrirse por casualidad, al observar alteraciones en pruebas hepáticas de rutina o tras una ecografía.

Por su parte, la American Gastroenterological Association define el “NAFLD magro” como aquel detectado en personas con un índice de masa corporal inferior a 25 kg/m², en ausencia de causas secundarias como el consumo significativo de alcohol o el uso de ciertos medicamentos.

El NIDDK reconoce que el hígado graso afecta a personas de cualquier edad y complexión física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia clínica: el perfil del joven magro con MASLD

Las guías internacionales coinciden: la ausencia de sobrepeso no garantiza un hígado sano. Según la AASLD, hasta un 10 % de los adolescentes pueden tener hígado graso sin sobrepeso ni diabetes.

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El NIDDK advierte que muchos jóvenes no experimentan síntomas claros; en algunos casos, solo sienten fatiga o molestias abdominales leves, lo que dificulta la identificación temprana.

Por ello, los expertos recomiendan prestar especial atención a la historia familiar de enfermedades metabólicas, la dieta rica en azúcares simples y el estilo de vida sedentario.

Diagnóstico: estrategias y limitaciones

El proceso diagnóstico recomendado por NIDDK y AASLD comienza con una historia clínica detallada, centrada en antecedentes familiares, hábitos alimentarios y actividad física.

El examen físico debe ir más allá del peso y la talla: calcular el IMC, evaluar la distribución de la grasa corporal y buscar signos de resistencia a la insulina, como acantosis nigricans, son pasos esenciales.

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Las pruebas de sangre juegan un papel central, pero tienen limitaciones. Las guías de la AASLD recalcan que valores de ALT apenas por encima de 30 U/L pueden indicar daño hepático, aunque el laboratorio los reporte como normales.

Sin embargo, algunos pacientes jóvenes magros pueden tener enzimas hepáticas dentro de rangos aparentemente normales.

Por eso, la ecografía abdominal se vuelve clave, especialmente si hay factores de riesgo metabólico o hallazgos incidentales.

Según la AASLD, hasta un 10 % de los adolescentes pueden tener hígado graso sin sobrepeso ni diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tecnología de imagen y fibrosis: lo que recomiendan las instituciones

La ecografía es la herramienta más accesible para detectar infiltración grasa en el hígado.

No obstante, según la AASLD, sus limitaciones hacen recomendable, en casos dudosos, recurrir a técnicas como la elastografía o la resonancia magnética para evaluar la rigidez hepática y cuantificar el grado de fibrosis.

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El índice FIB-4 y otras pruebas no invasivas ayudan a determinar el riesgo de progresión a cirrosis, incluso en población joven y magra.

Cuándo sospechar y cómo actuar

La aparición de alteraciones discretas en los análisis hepáticos debe motivar una evaluación exhaustiva, aunque el paciente no tenga sobrepeso.

El NIDDK y consensos internacionales insisten en que no se justifica un cribado masivo de toda la población joven, pero sí una vigilancia activa en presencia de factores de riesgo como dislipidemia, antecedentes familiares o consumo frecuente de bebidas azucaradas.

La biopsia hepática queda reservada para casos seleccionados en los que las pruebas no invasivas no son concluyentes o cuando se sospechan enfermedades concomitantes.

En la mayoría de los jóvenes magros, el seguimiento se basa en el control de laboratorio, la imagen hepática y la evaluación periódica del riesgo de fibrosis.

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Síntomas iniciales y pruebas médicas necesarias para diagnosticar el hígado graso en jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención

El NIDDK y Mayo Clinic recomiendan una dieta de tipo mediterráneo, evitar bebidas azucaradas y realizar actividad física regular, incluso si el peso es normal.

La reducción del consumo de alcohol y la revisión de la medicación completan la estrategia preventiva.

El control de factores metabólicos, como la presión arterial y el perfil lipídico, es fundamental para impedir el avance de la enfermedad.

Las recomendaciones incluyen hasta 200 minutos semanales de ejercicio aeróbico y un seguimiento médico periódico.

Tres claves para la detección en jóvenes magros

El hígado graso sin sobrepeso ni diabetes exige un alto índice de sospecha y la aplicación juiciosa de herramientas diagnósticas, según protocolos de NIDDK, AASLD, AGA y consensos internacionales.

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Un joven magro con alteraciones en pruebas hepáticas o antecedentes de riesgo debe someterse a una evaluación completa que combine historia clínica, análisis de sangre, pruebas de imagen y, si es necesario, técnicas para evaluar fibrosis.

La prevención, basada en dieta, ejercicio y control de factores de riesgo, es el pilar más eficaz para frenar el avance de una condición que, aunque silenciosa, puede tener graves consecuencias en etapas posteriores de la vida.