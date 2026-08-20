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Encuesta revela al posible cuarto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Los nominados hasta el momento son: Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Ese Pérez, Yahir, Brianda Deyanara, Flor Vigna y Moisés Peñaloza

La Casa de los Famosos México
(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)
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La cuarta semana de La Casa de los Famosos México 2026 arrancó con una placa amplia: la gala de nominación del miércoles 19 de agosto dejó a nueve habitantes en riesgo de eliminación, después de que la dinámica de los Puerquitos del Destino modificó el reparto de puntos y empujó a varios competidores a la tabla.

El último nombre en sumarse a la lista fue Ese Pérez, luego de que Luis Chaparro recibió el beneficio de otorgar 3 puntos extra a un habitante que no hubiera nominado y se los dirigió a él, sin que eso lo sacara de zona de peligro.

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La conductora Galilea Montijo se conectó a la casa para revelar los resultados. Gema quedó exenta por ser la líder de la semana, pero usó su poder para mandar directo a Mariana a la nominación.

Con esa decisión, el resto de la placa quedó integrada por Yahir, Cynthia, Brianda, Moisés, Masad, Flor y Ernesto, además de Mariana y Ese Pérez. Karina, Aldo, Yanet, Memo y Luis Chaparro no recibieron votos suficientes para quedar expuestos.

Varias personas sentadas en sofás rosas, naranjas y amarillos. Hay hombres y mujeres, algunos con tatuajes, miran hacia el frente. Incluye un recuadro de video
El mensaje de galilea Montijo sacudió la casa. (YouTube)

La líder definió la placa: Gema se salvó y Mariana quedó nominada directo

Antes de cerrar la transmisión, Montijo habló con los nueve habitantes en riesgo: “Uno de ustedes inevitablemente abandonará la casa el próximo domingo. Jueguen, convivan, traten de ganar, traten de llegar al final y suerte a los nominados”, dijo Galilea Montijo.

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La placa se movió desde la misma estructura del juego: Gema quedó fuera por liderazgo y, desde esa posición, envió a Mariana directo a la lista de eliminación.

¿Quiénes son los nominados de la cuarta semana de La Casa de los Famosos México 2026?

El próximo domingo 23 de agosto se anunciará al cuarto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 según los resultados de las votaciones de esta semana. Así quedaron los nominados con su total: Mariana Ochoa (nominada directamente por Gema), Ernesto Laguardia: 16 puntos, Cynthia Klitbo: 12 puntos, Ese Pérez: 10 puntos, Yahir: 10 puntos, Brianda Deyanara: 7 puntos, Flor Vigna: 7 puntos, Moisés Peñaloza: 7 puntos.

La Casa de los Famosos México
(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Encuesta revela al posible cuarto eliminado de La Casa de los Famosos México 4

El periodista de espectáculos Gerardo Escareño lanzó, como cada semana, una encuesta en sus redes sociales de Vaya Vaya en las que acumuló más de 80 mil votos, y según su recorte al día de hoy 20 de agosto, Masad Altamimi se perfila como el habitante más fuerte con el 20 por ciento de votos a favor.

Así va el apoyo en la encuesta:

  1. Masad: 20% de votos a favor
  2. Yahir: 14% de votos a favor
  3. Brianda Deyanara: 13% de votos a favor
  4. Ernesto Laguardia: 11% de votos a favor
  5. Flor Vigna: 10% de votos a favor
  6. Cynthia Klitbo: 9% de votos a favor
  7. Mariana Ochoa: 8% de votos a favor
  8. Ese Pérez: 8% de votos a favor
  9. Moisés Peñaloza: 7% de votos a favor
Nueve retratos digitales de personas, cinco hombres y cuatro mujeres, con diferentes prendas y peinados, fondo rosa
Una ilustración digital muestra a los nueve habitantes de LCDLFM sentenciados en la cuarta gala de nominación, con diversas expresiones faciales. (Especial Infobae México)

De acuerdo con esta encuesta, el actor Moisés Peñaloza es el habitante con menos apoyo del público, por lo que la tendencia indica que podría ser el cuarto eliminado de La Casa de los Famosos México 4.

Robo de salvación será clave en la eliminación

Cabe recordar que aún falta definir quién de estos habitantes será el salvado, ya sea por Gema Garoa, quien posee la salvación al ser la líder de la semana, o bien, el habitante que logre derrotarla en el robo de salvación de este viernes.

La audiencia especula que en caso de que Gema mantenga la salvación podría salvar a Moisés Peñaloza, ya que el actor la salvó en semanas pasadas, por lo que podría devolverle el favor, pese a que en la placa también está Ese Pérez y Cynthia Klitbo, con quienes tiene una buena relación.

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(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

De momento, los finalistas de la prueba de salvación son Ernesto, Masad, Brianda y Karina Torres; cualquiera de los cuatro será el retador de Gema el día de mañana viernes, y sólo Karina no está en la placa de nominados.

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