El Gobierno de México homologa y simplifica sus trámites oficiales en los 32 estados

La estrategia se divide en tres ejes: estándares comunes de requisitos y procedimientos, uso de soluciones tecnológicas del sector público y fortalecimiento de capacidades en servidores públicos para sostener los nuevos sistemas en estados y municipios (X/@AgenciaGobMX)

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Realizar cualquier trámite ante el gobierno suele ser una experiencia larga y complicada para millones de personas en México, por lo que representantes de los 32 estados firmaron el Pacto Nacional para la Simplificación y Digitalización de Trámites.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) coordina la implementación de nuevas reglas que facilitarán la vida cotidiana de la ciudadanía.

Pensando en quienes necesitan acceder de forma más fácil a servicios como salud, educación, empleo o financiamiento, autoridades de todo el país han decidido unir esfuerzos para simplificar y digitalizar los trámites más comunes.

Este compromiso busca que cada paso ante oficinas públicas sea más rápido y sencillo, sin importar en qué estado o municipio se viva.

Así será la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, diseñada para facilitar trámites de inversión en el país (AgenciaGobMX)

¿Cómo se logrará la simplificación y digitalización de los trámites?

El modelo nacional establece una estrategia en tres componentes principales:

Homologación de trámites y servicios: Se busca que todos los procesos tengan estándares comunes en cuanto a requisitos, tiempos y procedimientos, haciendo que las gestiones sean similares aunque dependan de diferentes autoridades.

Compartición de tecnología pública: Los gobiernos podrán utilizar soluciones tecnológicas desarrolladas por otras instituciones, evitando que cada uno tenga que resolver por separado los mismos problemas tecnológicos.

Desarrollo de capacidades públicas: Se fortalecerán las habilidades y recursos de los servidores públicos para mantener y mejorar los nuevos sistemas, asegurando que la digitalización y simplificación sean sostenibles en el tiempo.

Entre los instrumentos clave destacan el Portafolio Nacional de Soluciones Tecnológicas y el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, donde se resguardará el código fuente de las herramientas digitales usadas por gobiernos.

La meta es que los trámites estatales y municipales estén organizados bajo un mismo catálogo y sigan procesos similares, eliminando obstáculos innecesarios y aprovechando la tecnología para que cualquier persona pueda acceder fácilmente a los servicios y derechos que le corresponden.

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El Portafolio Nacional de Soluciones Tecnológicas y el Repositorio Nacional de Tecnología Pública resguardan el código fuente de herramientas digitales (Agencia de Transformación digital)

En qué estados aplicará esta homologación de trámites

Entre el 18 y el 21 de agosto, representantes de las 32 entidades del país y de cientos de municipios firmaron este pacto nacional.

Se comprometieron a trabajar juntos bajo un modelo que no quita autonomía a los gobiernos locales, pero sí exige que colaboren compartiendo herramientas tecnológicas y soluciones ya probadas en otros lugares.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones impulsa una estrategia en México para simplificar y digitalizar 300 trámites estatales y 100 municipales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, explicó que “detrás de cada trámite existe el ejercicio de un derecho”, y que reducir pasos o requisitos innecesarios ayuda a que más personas puedan acceder de forma más sencilla a la salud, la educación, el empleo y la certeza jurídica.

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La estrategia se basa en homologar y digitalizar al menos 300 trámites estatales y 100 municipales.

Esto significa que, aunque las gestiones pertenezcan a diferentes autoridades, todas deberán seguir estándares similares para atender a quienes las solicitan.

El Catálogo Único de Trámites y el Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios son los instrumentos principales para este cambio.

Qué beneficios obtiene la población con la homologación de trámites

El Pacto Nacional para la simplificación de trámites municipales homologa reglas y tiempos de respuesta para gestiones en municipios de todo México (Agencia de Transformación Digital)

La meta es que, sin importar el lugar donde viva una persona o la oficina ante la que acuda, el proceso para ejercer sus derechos y recibir servicios sea cada vez más sencillo y accesible.

Un catálogo único de trámites

Menos requisitos

Menos tiempo de resolución

Ahorros para las personas

Cierra espacios de corrupción

Incentiva la economía

Pone al centro los derechos de las personas

Destacan el Portafolio Nacional de Soluciones Tecnológicas y el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, donde se resguardará el código fuente de las herramientas digitales creadas por el sector público.

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Datos oficiales indican que, de casi 6 mil trámites municipales detectados, alrededor de mil 800 ya se eliminan en el proceso de simplificación.(Agencia de Transformación Digital)

Mientras la ATDT lidera, define y supervisa, las autoridades estatales y municipales serán responsables de aplicar y adaptar estos cambios en su día a día.

Con este acuerdo, el gobierno busca que la relación entre la ciudadanía y las instituciones deje de ser una carga y se transforme en una vía rápida para acceder a lo que por ley corresponde a cada persona.