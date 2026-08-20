Florence Cassez: El caso real de la nueva serie de Prime Video protagonizada por Belinda

Se confirmó la actuación de Belinda en la nueva serie de Prime basada en el caso Cassez-Vallarta, uno de los mayores escándalos judiciales y mediáticos en México

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Este jueves 20 de agosto se confirmó la actuación de Belinda en la nueva serie de Prime Video basada en el caso real de Florence Cassez, uno de los mayores escándalos judiciales y mediáticos ocurridos en México.

Aunque aún no existen mayores detalles de lo que será la producción, la serie apunta a ser una de las más exitosas de la plataforma en México, debido al impacto que tuvo el caso Cassez-Vallarta, que generó mucho debate y trascendió a nivel internacional hace dos décadas.

Belinda atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera con actuaciones importantes en los últimos años, y ahora dará vida a la francesa Florence Cassez, quien fue acusada de secuestro en uno de los casos más controversiales ocurridos en México.

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Belinda interpretará a Florence Cassez en nueva serie de Prime Video inspirada en hechos reales

(Facebook/Belinda)

Belinda encabezará la nueva serie de Prime Video inspirada en el caso Florence Cassez, la ciudadana francesa acusada de secuestro en México en 2005, una historia que terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que marcó un episodio clave por el montaje televisivo de su detención.

El proyecto se suma a una racha reciente de la actriz dentro de la plataforma: en 2024 participó en ¿Quién lo mató?, que se convirtió en el contenido más visto en la historia de Prime Video México. Un año después protagonizó Mentiras, la serie, que volvió a romper récords y se colocó como el título más visto de la plataforma en México.

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En paralelo, la intérprete se prepara para otro lanzamiento en streaming con HBO Max. Ahí encabeza Carlota, serie en la que interpreta a la emperatriz de México junto con Jaime Lorente y Miguel Ángel Silvestre.

(Facebook/Belinda)

Florence Cassez: El caso real que ocurrió en México en el 2025

El punto de partida del caso ocurrió en 2005, cuando Florence Cassez y su entonces pareja Israel Vallarta fueron detenidos y señalados como integrantes de una banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco.

Un día después de la detención, cámaras de televisión mostraron un supuesto operativo en vivo de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Las imágenes presentaron a agentes irrumpiendo en un rancho, deteniendo a los presuntos delincuentes y liberando a víctimas.

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Investigaciones posteriores determinaron que el operativo había sucedido un día antes y que las autoridades recrearon la detención para las cámaras. Ese montaje se convirtió en uno de los episodios más cuestionados de la historia reciente de la justicia mexicana.

Florence Cassez y su liberación ha sido una de las polémicas más grandes en la carrera de la jurista

¿Cuántos años estuvo en la cárcel Florence Cassez?

Florence Cassez fue condenada a 60 años de prisión por delitos relacionados con secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas. Con el tiempo, el caso se debilitó conforme se hicieron públicas irregularidades alrededor de la detención y del proceso.

La situación provocó tensión diplomática entre México y Francia, con presión pública del entonces presidente francés Nicolas Sarkozy para su liberación.

La controversia llegó a la Suprema Corte. En enero de 2013, la Primera Sala ordenó su liberación al considerar que las violaciones al debido proceso fueron tan graves que impidieron mantener la condena, sin declarar que todos los hechos denunciados fueran falsos. Es así que Florence Cassez estuvo en la cárcel 7 años, del 2005 al 2013.

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¿Qué pasó con Israel Vallarta?

Por su parte, Israel Vallarta permaneció en prisión durante casi dos décadas sin una sentencia condenatoria definitiva. En junio de 2026, un tribunal confirmó su absolución de todos los cargos, con lo que cerró uno de los procesos judiciales más largos y polémicos derivados del operativo de 2005.

Florence Cassez era culpable o inocente: el debate del caso

La Suprema Corte no determinó su inocencia o culpabilidad material, sino que señaló que el proceso judicial no garantizó un juicio justo. Por lo tanto, Florence Cassez fue liberada no porque se haya probado su inocencia, sino porque su juicio estuvo viciado de origen y no se respetaron sus derechos procesales.

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La duda sobre su culpabilidad o inocencia sigue siendo tema de debate público, pero legalmente ya no está condenada ni procesada por esos delitos en México.

La serie contará con la participación de los múltiples involucrados, desde diferentes perspectivas, del caso de Florence Cassez e Israel Vallarta FOTO: Pedro Marrufo/CUARTOSCURO.COM

¿Qué relación tenían Israel Vallarta y Florence Cassez?

Florence Cassez vivía en México y era pareja de Israel Vallarta, quien fue identificado por las autoridades como líder de dicho grupo criminal. La relación fue un elemento central en el caso, ya que la acusación sostenía que ambos colaboraban en actividades delictivas, aunque Cassez siempre negó haber participado en secuestros o conocer las actividades ilícitas de Vallarta.

La relación sentimental fue utilizada por las autoridades como parte de la narrativa para vincular a Cassez con los crímenes imputados a la banda de “Los Zodiaco”.

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