Hallan sin vida a Alex Serna, periodista y activista ambiental desaparecido en Guerrero tras denunciar presuntos daños ecológicos

Alex Serna, cuya desaparición culminó en su localización sin vida el 20 de junio, aparece sonriente en esta fotografía tomada en Zihuatanejo de Azueta. (Facebook: Alex Serna)

El periodista independiente y activista ambiental Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido públicamente como Alex Serna, fue localizado sin vida después de permanecer desaparecido desde el pasado 20 de junio en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

La noticia fue confirmada por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), que exigió una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

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Alex Serna, de 39 años, era ampliamente conocido en la región de la Costa Grande por documentar y denunciar presuntas afectaciones ambientales, conflictos territoriales y posibles actos de corrupción relacionados con proyectos inmobiliarios y empresariales.

A través de un comunicado, la CDHEG expresó sus condolencias a familiares y amigos del comunicador y llamó a las autoridades federales, estatales y municipales a garantizar el acceso a la justicia.

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“La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero exhorta a las autoridades competentes a realizar una investigación con la debida diligencia para esclarecer los hechos”, señaló el organismo.

El cuerpo permaneció varios días sin identificar

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, el cuerpo de Alex Serna fue localizado desde el pasado 22 de junio en el municipio de Petatlán, dos días después de su desaparición.

Sin embargo, permaneció en calidad de no identificado en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Zihuatanejo hasta que sus familiares acudieron a realizar el reconocimiento oficial.

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El hallazgo ocurrió cerca de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, entre las localidades de Coyuquilla Norte y Arroyo Seco, donde fue localizado un cadáver abandonado dentro de un tambo azul cubierto con bolsas de plástico.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre la causa de muerte ni han dado a conocer avances sobre posibles responsables.

Ficha emitida tras la desaparición del creador de contenido. Crédito: Facebook - Alex Serna

La desaparición ocurrió tras publicar una denuncia ambiental

La desaparición de Alex Serna ocurrió el mismo día en que difundió un video en redes sociales en el que denunciaba presuntas irregularidades ambientales relacionadas con una empresa deshidratadora de mango ubicada en La Saladita, en el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca.

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En esa publicación, el periodista identificó a Frank “N” como propietario de la empresa Sunsets Tropicales de México, S.A. de C.V., a la que señaló de presuntamente operar sin contar con permisos ambientales ni concesiones para el uso de agua.

Según la información difundida por Serna, la empresa se presentaba públicamente como empacadora para evitar requisitos ambientales aplicables a procesos industriales de deshidratación.

El activista aseguró haber obtenido respuestas oficiales mediante solicitudes de transparencia que, según afirmó, evidenciaban la ausencia de autorizaciones ambientales federales para la operación denunciada.

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Ni la empresa señalada ni autoridades ambientales emitieron posicionamientos públicos respecto a las acusaciones realizadas por el comunicador.

Convocatoria en redes sociales para solicitar la aparición del periodista. Crédito: Redes Sociales

Alex Serna había denunciado amenazas y presiones

En los meses previos a su desaparición, Alex Serna denunció públicamente haber sido víctima de amenazas e intentos de censura en redes sociales.

El 26 de febrero de 2026 aseguró que su página de Facebook había recibido múltiples intentos de inhabilitación. “Alguien poderoso se enojó”, escribió entonces.

Posteriormente, el 4 de marzo, difundió capturas de mensajes intimidatorios enviados desde un perfil identificado como “Animo Animo”.

Uno de los mensajes advertía: “Ya te traemos en la mira mejor bájale de huevos”. Horas después, el mismo usuario le envió otro mensaje privado: “No estamos jugando ya tenemos tu ubicación y todo”.

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Amenazas contra Alex Serna. Crédito: Facebook - Alex Serna

En diversas publicaciones, Serna vinculó estas amenazas con personas y empresas a las que había señalado por presuntas afectaciones ambientales y conflictos de interés en la región.

Organizaciones y ciudadanos convocan a protestas

La desaparición y posterior localización sin vida de Alex Serna ha generado indignación entre activistas, periodistas y habitantes de la Costa Grande de Guerrero.

Para este sábado 4 de julio, organizaciones civiles y ciudadanos convocaron a una manifestación frente al Ayuntamiento de Zihuatanejo bajo las consignas: “¡No a la desaparición!” y “¡No al silencio!”.

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