Estados Unidos

El desfile Sail4th 250 reúne 40 grandes veleros en el río Hudson por el 250 aniversario de Estados Unidos

La flota partirá a las 9:30 desde el puente Verrazzano, avanzará hacia el George Washington y podrá verse desde varios tramos ribereños, en el mayor encuentro náutico de la ciudad

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Desfile de barcos en Nueva York
Nueva York concentra las celebraciones del 4 de julio con el Sail4th 250 por el 250 aniversario de Estados Unidos (Photo by Jeremy Weine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La ciudad de Nueva York se convierte este año en el epicentro de las celebraciones del 4 de julio, con la puesta en marcha de la mayor conmemoración de su historia reciente. El evento Sail4th 250 marca el inicio de los festejos por el 250 aniversario de Estados Unidos, reuniendo a embarcaciones emblemáticas y visitantes de todo el mundo en un espectáculo náutico sin precedentes. La magnitud del desfile y la confluencia de actividades paralelas reflejan tanto la dimensión histórica de la fecha como la vitalidad de la ciudad en este tipo de conmemoraciones.

El Sail4th 250 destaca, no solo por la cantidad de barcos participantes, sino por el carácter internacional y simbólico de la travesía. Cuarenta embarcaciones provenientes de distintos países y de Estados Unidos zarparán de manera coordinada, en una demostración de unidad y de homenaje a los hitos fundacionales de la nación. Se trata del mayor desfile de grandes veleros jamás visto en la ciudad, y busca ofrecer una experiencia visual y cultural única para residentes y turistas.

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Este evento se inscribe en una serie de iniciativas impulsadas en todo el país para conmemorar el cuarto de milenio de la independencia estadounidense, pero la escala y la visibilidad del Sail4th 250 lo colocan en un lugar destacado dentro del calendario nacional. Además de servir como recordatorio del pasado y de los valores que dieron origen a la nación, el desfile busca fortalecer la identidad compartida y generar un espacio de encuentro para la comunidad.

El Sail4th 250 reúne a 40 embarcaciones de Estados Unidos y de otros países en el mayor desfile de grandes veleros visto en Nueva York (REUTERS/Carlos Barria)
El Sail4th 250 reúne a 40 embarcaciones de Estados Unidos y de otros países en el mayor desfile de grandes veleros visto en Nueva York (REUTERS/Carlos Barria)

El itinerario previsto para el desfile de barcos contribuye a dar forma a una jornada memorable. Cuarenta grandes veleros iniciarán su travesía a las 9:30 de la mañana, partiendo desde el emblemático puente Verrazzano, uno de los puntos de referencia de la bahía de Nueva York. Desde allí, la flota navegará por el río Hudson, avanzando en dirección norte hasta alcanzar el puente George Washington. El recorrido cubre una de las zonas más icónicas de la ciudad, permitiendo que miles de personas puedan observar el paso de las embarcaciones desde diferentes puntos a lo largo del trayecto.

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El despliegue de veleros no es un hecho aislado, sino que se integra en una secuencia de actividades cuidadosamente planificadas para potenciar el impacto del evento. Antes de que la flota principal tome el Hudson, un desfile aéreo sobrevolará tanto el río como el propio puente Verrazzano, añadiendo una dimensión extra al espectáculo. Este paso de aeronaves en formación anticipa el arranque de la jornada y contribuye a crear un ambiente festivo que involucra tanto el agua como el cielo de Manhattan y sus alrededores.

Las festividades ya habían iniciado el viernes por la tarde, cuando un grupo de grandes veleros de clase B navegó por el East River desde el puente Hell Gate hasta Gravesend, en Brooklyn. Este primer movimiento de embarcaciones sirvió como prólogo al desfile central, permitiendo que quienes se encontraban en otras zonas de la ciudad pudieran disfrutar de una antesala del Sail4th 250 y ambientar la llegada del 4 de julio.

Desfile de barcos en Nueva York
El desfile de barcos busca conmemorar la independencia de Estados Unidos y reforzar una identidad compartida con actividades abiertas a la comunidad (Photo by Jeremy Weine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Otra de las actividades destacadas es la realización de disparos ceremoniales de cañón en las aguas que rodean el Bajo Manhattan. El estruendo de estas detonaciones, previstas a partir de las 8 de la mañana, forma parte del guion tradicional de las celebraciones patrias y aporta un componente histórico y simbólico a la jornada. Los residentes y quienes asistan a la zona deben estar preparados para escuchar explosiones de gran intensidad, que buscan rememorar la solemnidad de los festejos originales.

Para quienes deseen presenciar el desfile, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ha elaborado una serie de recomendaciones sobre los mejores puntos de observación. La clave es contar con una buena vista del río Hudson, de modo que se sugiere acudir a accesos ubicados entre la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey. Los puntos aconsejados por el NYPD incluyen la Calle 55 Oeste, Calle 44 Oeste, Calle Oeste 24, Calle 11 Oeste, Calle Christopher, Calle Laight y el parque ribereño. Estos lugares ofrecen perspectivas privilegiadas para seguir el paso de las embarcaciones y disfrutar de la magnitud del evento.

Seguridad y medidas preventivas implementadas para el evento

Desfile de barcos en Nueva York
El NYPD desplegó un operativo de seguridad con controles en el Hudson, escaneos de sonar, prohibición de mochilas y puntos recomendados para ver el desfile (Photo by Jeremy Weine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La organización de un evento de tal envergadura ha requerido un extenso operativo de seguridad, diseñado para garantizar el desarrollo pacífico de las celebraciones y la protección de los asistentes. El inspector Raul Maisonet, comandante de la Unidad Portuaria del NYPD, indicó que los preparativos para el 250 aniversario de Estados Unidos incluyeron un año de trabajo y coordinación entre distintas agencias. “Los buques de guerra estadounidenses que nadie llega a ver, están aquí, vivos, y son buques en servicio activo”, señaló Maisonet, subrayando el despliegue de embarcaciones militares como parte del dispositivo de protección.

Entre las acciones preventivas adoptadas se encuentran inmersiones con equipos de buceo y escaneos de sonar aleatorios en las áreas de navegación, realizados por la Unidad Portuaria del NYPD. Además, durante la jornada del sábado se prohíbe el uso de motos acuáticas, y los agentes realizarán un control exhaustivo de todas las embarcaciones presentes en la zona. El objetivo es evitar incidentes relacionados con la navegación o el consumo de alcohol y sustancias ilegales. “Seguimos respondiendo a las llamadas al 911”, explicó Maisonet, quien agregó que se mantendrán las paradas necesarias para comprobar el estado de los conductores de embarcaciones y de quienes practiquen esquí acuático.

El acceso a las áreas más concurridas estará sujeto a controles de seguridad rigurosos. Los visitantes deberán someterse a inspecciones con detectores de metales y revisión de bolsos, mientras que las mochilas estarán completamente prohibidas. Estas medidas buscan minimizar riesgos y permitir que el Sail4th 250 se desarrolle en un entorno seguro para todos los asistentes, acorde a la magnitud de la celebración y a la expectativa generada en la ciudad en torno al 4 de julio.

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