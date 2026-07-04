Venezuela retomará las clases a partir del lunes en las zonas que no fueron afectadas por los terremotos

Los niños regresan a la escuela después de los terremotos en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Matías Delacroix)

Venezuela retomará las clases a partir del próximo lunes, 6 de julio, en las zonas no afectadas por los potentes terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 2.645 muertos y 12.666 heridos, mientras que se mantendrán suspendidas en los sectores golpeados por los sismos, informó este viernes el Ministerio de Educación.

Según un comunicado, las actividades escolares se reanudarán el lunes en “aquellos estados no afectados cuya infraestructura no tenga daños visibles”, con el fin de “garantizar el derecho a la educación sin comprometer la seguridad de los estudiantes y equipos docentes”.

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La suspensión de clases en todo el país fue anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el mismo día del doble terremoto y luego extendida durante esta semana.

La cartera de Educación ordenó también incorporar la gestión de riesgos como un tema de estudio.

De acuerdo con el nuevo calendario escolar, el tercer y último lapso finalizará el 17 de julio, para luego pasar a las últimas etapas del año académico, que incluye revisión y recuperación, elaboración y entrega de informes de evaluación, balance, inscripciones y actos de promoción, para finalmente cerrar el día 31.

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Entretanto, se mantienen suspendidas las actividades en Caracas y varios municipios de los estados Miranda, Aragua, Falcón, Carabobo y La Guaira, el más golpeado por los sismos.

“En estos casos esperaremos que las labores de rescate culminen antes de determinar los trámites administrativos que se deberán cumplir para dar cierre al año en curso”, explicó el ministerio, que se solidarizó con los familiares de las víctimas.

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La institución aseguró que, en los lugares afectados, la prioridad “continúa siendo la atención integral de las comunidades, el acompañamiento socioemocional y la revisión exhaustiva de la infraestructura”.

Familiares de las víctimas de los terremotos en Venezuela lucharon este viernes contra el desánimo e insistieron en mantener viva la esperanza de encontrar vivos a sus parientes entre los escombros, aun cuando han pasado nueve días de los devastadores sismos que dejaron al menos 2.645 muertos.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una conferencia de prensa sobre la respuesta del gobierno ante los sismos consecutivos, en Caracas, Venezuela, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

En la región de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), la más afectada, los rescatistas siguieron tratando de buscar gente entre los escombros en una misión cada vez más imposible.

Familiares pidieron que se refuerce la búsqueda y apoyo para retirar los escombros y seguir buscando a personas vivas.

Rescates

En un edificio completamente derruido en Playa Grande, aún no habían encontrado pruebas de vida, a pesar de que las familias agrupadas a los alrededores aseguraron que en la madrugada una radio de un militar dio interferencias y creen que es de un guardia de seguridad atrapado que estaba intentando comunicarse con el exterior.

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Entretanto, en el sector Caraballeda, la familia de Fabio, un niño de 9 años atrapado bajo los escombros de su edificio, sentía que su hijo seguía vivo, y su padre, Francisco Bastardo, dijo a EFE que no pierde la esperanza de que “va a aparecer”.

Cifras

La cifra de heridos se elevó a 12.666, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien no ofreció un balance sobre el número de personas desaparecidas.

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El también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicó el balance en un mensaje en Telegram, en el que detalló, además, que unas 15.050 personas se quedaron sin vivienda y que 86.117 familias han sido atendidas. También habló de 6.462 personas rescatadas y de 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados.

Rescatistas participan en el operativo de búsqueda de un menor de 9 años tras los terremotos en Venezuela en Caraballeda, La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Militarización y filas por comida

La Guaira estuvo el viernes más militarizada de lo habitual, cuando se cumplen nueve días del doble terremoto.

En La Guaira, se vieron largas filas de personas que esperaron su turno para recibir comida, mientras continuó la remoción de escombros.

Despedida en la playa

Unas cuarenta personas acompañaron a Leonardo Suárez a despedir a su madre, su esposa, sus dos hijas y un sobrino, así como a la abuela de su mujer, víctimas de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

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Todos estaban en la playa de La Guaira donde la mamá de Suárez administraba un quiosco familiar, y había retratos de los seis fallecidos, puestos sobre las pequeñas cajas de madera que guardaban las cenizas. “No es nada fácil”, dijo a EFE.

Colapso parcial de un colegio

Un área de salones de un colegio en Caracas colapsó este viernes sin dejar ningún fallecido, según autoridades, en un momento en que se mantienen suspendidas las clases por el estado de emergencia.

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El Colegio Agustiniano San Judas Tadeo, en el sector La Pastora, está en el borde de un barranco con pequeñas casas abajo, sobre las que cayeron los escombros, lo que dejó al menos un herido, que fue trasladado a un hospital, dijeron a EFE habitantes de la comunidad.

A drone view shows damaged and collapsed buildings, in the aftermath of the June 24 earthquakes, in Caraballeda, La Guaira, Venezuela, July 3, 2026. REUTERS/Marian Carrasquero

Ayuda

Ecuador envió un cuarto vuelo con ayuda humanitaria para Venezuela, cargado con ocho toneladas, que se suma a los otros tres enviados en la última semana.

Por otro lado, empresas, entidades e instituciones públicas y privadas se volcaron desde España para ayudar a los damnificados por los terremotos. Hasta el momento se han recaudado más de 10 millones de euros, se han fletado varios aviones con ayuda humanitaria y continúa con la recogida de material de primera necesidad.

Un semestre sin Maduro

Este viernes también se cumplieron seis meses de la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un ataque militar de Estados Unidos en Caracas y tres regiones aledañas, el 3 de enero.

Al respecto, el hijo del chavista, el diputado Nicolás Maduro Guerra, denunció nuevamente que su padre y Flores fueron víctimas de un “secuestro”, y dijo en X: “Gracias a tus enseñanzas, a tu ejemplo, a tu fuerza moral, espiritual y tu fe irreductible, hoy Venezuela, a pesar del inmenso dolor que sentimos, nos levantamos con resiliencia y amor”.

(Con información de EFE)