Abogado de Joaquín Guzmán asegura que enviará a EEUU lista de 32 funcionarios presuntamente ligados al narcotráfico

Gerardo Rincón Flores, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México, dijo que enviará lista de funcionarios ligados al crimen organizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado de Joaquín Guzmán Loera en México, Gerardo Rincón Flores, aseguró que enviará información a autoridades de Estados Unidos relacionada con 32 presuntos funcionarios vinculados al narcotráfico durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Durante una entrevista en el programa “Me Lo Dijo Adela”, conducido por Adela Micha, el litigante afirmó que la información que prepara ampliaría versiones previas sobre una lista de servidores públicos presuntamente relacionados con actividades criminales.

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“De una lista de diez personas se quedaron cortos. Lo que yo voy a mandar se va a expandir a treinta y dos”, declaró Rincón Flores durante la conversación televisiva.

Gerardo Rincón Flores habla de funcionarios “en activo”

En la entrevista, el abogado señaló que algunas de las personas mencionadas continúan desempeñando funciones públicas, mientras que otras ya no ocupan cargos o cuentan con licencia.

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Gerardo Rincón Flores, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México. (La Saga/Captura de pantalla)

“Entre Peña Nieto y Andrés Manuel, aunque lo nieguen, había gente. No sé si te has fijado que mucha gente que estaba con un gobierno ahora está con el otro”, sostuvo el representante legal de Guzmán Loera, quien además insinuó que algunos perfiles políticos han permanecido dentro de distintos gobiernos pese a cambios de administración.

Sin presentar pruebas públicas durante la emisión, Rincón Flores afirmó que la información será enviada a Estados Unidos y que, según él, podría generar consecuencias relevantes.

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“Cuando Estados Unidos tenga la información de dos personas claves, se va a caer todo”, expresó.

Niega autenticidad de cartas atribuidas a “El Chapo”

Carta recibida el pasado 30 de junio en la oficina de Brooklyn. Crédito: X - @keegan_hamilton

Otro de los temas abordados por el abogado fue la autenticidad de cartas que recientemente han circulado en redes sociales y diversos espacios digitales, supuestamente escritas por Joaquín Guzmán Loera.

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Rincón Flores aseguró que dichos documentos son falsos y afirmó que su cliente no sabe escribir en inglés ni utiliza la firma de “El Chapo”.

El litigante también mencionó a Mariel Colón, integrante del equipo legal de Guzmán Loera en Estados Unidos, al referirse al manejo jurídico internacional del caso.

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Denuncia amenazas y responsabiliza a autoridades

El abogado señaló a la FGR y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quienes, según él, habrían intentado frenarlo Crédito: Especial

Durante la entrevista, Gerardo Rincón Flores denunció presuntas amenazas, atentados y actos de intimidación en su contra, los cuales atribuyó a sectores del poder político y de seguridad.

El abogado mencionó a la Fiscalía General de la República (FGR) y al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, como parte de las instituciones y personajes que, según él, habrían intentado frenarlo.

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“Si alguna cosa llega a pasarme, responsabilizo a la FGR, a García Harfuch y a este grupo de gobierno”, declaró.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha emitido una postura oficial sobre las declaraciones realizadas por el abogado.

Caso genera controversia política y mediática

Las declaraciones de Gerardo Rincón Flores han generado reacciones en redes sociales y en el ámbito político debido a la gravedad de los señalamientos y al contexto de combate al crimen organizado en México.

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El caso de Joaquín Guzmán Loera continúa siendo uno de los más mediáticos relacionados con el narcotráfico internacional. Guzmán Loera fue condenado en Estados Unidos en 2019 por diversos delitos vinculados al tráfico de drogas y actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad.

Hasta ahora, la información mencionada por Rincón Flores no ha sido presentada públicamente ante tribunales ni acompañada de documentación oficial verificable.