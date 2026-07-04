México

Abogado de Joaquín Guzmán asegura que enviará a EEUU lista de 32 funcionarios presuntamente ligados al narcotráfico

El abogado Gerardo Rincón Flores también denunció amenazas y volvió a desacreditar cartas atribuidas al capo sinaloense

Guardar
Google icon
Hombre con bigote, viste mono naranja, escribe una carta con pluma azul sobre una mesa en una celda de concreto.
Gerardo Rincón Flores, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México, dijo que enviará lista de funcionarios ligados al crimen organizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado de Joaquín Guzmán Loera en México, Gerardo Rincón Flores, aseguró que enviará información a autoridades de Estados Unidos relacionada con 32 presuntos funcionarios vinculados al narcotráfico durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Durante una entrevista en el programa “Me Lo Dijo Adela”, conducido por Adela Micha, el litigante afirmó que la información que prepara ampliaría versiones previas sobre una lista de servidores públicos presuntamente relacionados con actividades criminales.

PUBLICIDAD

“De una lista de diez personas se quedaron cortos. Lo que yo voy a mandar se va a expandir a treinta y dos”, declaró Rincón Flores durante la conversación televisiva.

Gerardo Rincón Flores habla de funcionarios “en activo”

En la entrevista, el abogado señaló que algunas de las personas mencionadas continúan desempeñando funciones públicas, mientras que otras ya no ocupan cargos o cuentan con licencia.

PUBLICIDAD

Gerardo Rincón Flores, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México entrevista denuncia La Saga
Gerardo Rincón Flores, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México. (La Saga/Captura de pantalla)

“Entre Peña Nieto y Andrés Manuel, aunque lo nieguen, había gente. No sé si te has fijado que mucha gente que estaba con un gobierno ahora está con el otro”, sostuvo el representante legal de Guzmán Loera, quien además insinuó que algunos perfiles políticos han permanecido dentro de distintos gobiernos pese a cambios de administración.

Sin presentar pruebas públicas durante la emisión, Rincón Flores afirmó que la información será enviada a Estados Unidos y que, según él, podría generar consecuencias relevantes.

“Cuando Estados Unidos tenga la información de dos personas claves, se va a caer todo”, expresó.

Niega autenticidad de cartas atribuidas a “El Chapo”

Carta recibida el pasado 30 de junio en la oficina de Brooklyn. Crédito: X - @keegan_hamilton
Carta recibida el pasado 30 de junio en la oficina de Brooklyn. Crédito: X - @keegan_hamilton

Otro de los temas abordados por el abogado fue la autenticidad de cartas que recientemente han circulado en redes sociales y diversos espacios digitales, supuestamente escritas por Joaquín Guzmán Loera.

Rincón Flores aseguró que dichos documentos son falsos y afirmó que su cliente no sabe escribir en inglés ni utiliza la firma de “El Chapo”.

El litigante también mencionó a Mariel Colón, integrante del equipo legal de Guzmán Loera en Estados Unidos, al referirse al manejo jurídico internacional del caso.

Denuncia amenazas y responsabiliza a autoridades

El abogado señaló a la FGR y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quienes, según él, habrían intentado frenarlo Crédito: Especial
El abogado señaló a la FGR y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quienes, según él, habrían intentado frenarlo Crédito: Especial

Durante la entrevista, Gerardo Rincón Flores denunció presuntas amenazas, atentados y actos de intimidación en su contra, los cuales atribuyó a sectores del poder político y de seguridad.

El abogado mencionó a la Fiscalía General de la República (FGR) y al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, como parte de las instituciones y personajes que, según él, habrían intentado frenarlo.

“Si alguna cosa llega a pasarme, responsabilizo a la FGR, a García Harfuch y a este grupo de gobierno”, declaró.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha emitido una postura oficial sobre las declaraciones realizadas por el abogado.

Caso genera controversia política y mediática

Las declaraciones de Gerardo Rincón Flores han generado reacciones en redes sociales y en el ámbito político debido a la gravedad de los señalamientos y al contexto de combate al crimen organizado en México.

El caso de Joaquín Guzmán Loera continúa siendo uno de los más mediáticos relacionados con el narcotráfico internacional. Guzmán Loera fue condenado en Estados Unidos en 2019 por diversos delitos vinculados al tráfico de drogas y actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad.

Hasta ahora, la información mencionada por Rincón Flores no ha sido presentada públicamente ante tribunales ni acompañada de documentación oficial verificable.

Temas Relacionados

DenunciasChapo guzmánEl ChapoJoaquín Guzmán LoeraCártel de SinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Señalan presunta infiltración del CJNG en la Aduana de Matamoros; hermana de operador sancionado por EEUU ocupa cargo estratégico

Analee de Jesús Juraidini Silva, hermana de Óscar Guillermo Juraidini Silva, ocupa la Jefatura de Departamento de Trámites y Asuntos Legales en la Aduana de Matamoros, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Señalan presunta infiltración del CJNG en la Aduana de Matamoros; hermana de operador sancionado por EEUU ocupa cargo estratégico

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 4 de julio

El reporte de la calidad del aire se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 4 de julio

EN VIVO |Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy sábado 4 de julio:

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO |Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy sábado 4 de julio:

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este sábado 4 de julio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este sábado 4 de julio

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 4 de julio en Puebla?

El costo de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 4 de julio en Puebla?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Señalan presunta infiltración del CJNG en la Aduana de Matamoros; hermana de operador sancionado por EEUU ocupa cargo estratégico

Señalan presunta infiltración del CJNG en la Aduana de Matamoros; hermana de operador sancionado por EEUU ocupa cargo estratégico

Hallan sin vida a Alex Serna, periodista y activista ambiental desaparecido en Guerrero tras denunciar presuntos daños ecológicos

Comando armado ataca la casa de Spiterman, creador de contenido de Acapulco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio: por qué usan minas explosivas terrestres en Michoacán

Masacre de Tehuitzingo: capturan a cuarto implicado en el ataque que dejó 10 víctimas en Puebla

ENTRETENIMIENTO

The Warning cancela concierto: este fue el problema de salud de Paulina Villarreal

The Warning cancela concierto: este fue el problema de salud de Paulina Villarreal

Los mejores memes que dejó el estreno de Confessions II de Madonna en México

Renata Notni aclara rumores tras su encuentro con Diego Boneta en el Mundial

Maná confirma espectáculo de medio tiempo en el partido de México contra Inglaterra

Angélica María acusa a Lucía Méndez de bloquear su carrera y ella responde con amenaza de demanda

DEPORTES

¿Quién ganará entre México e Inglaterra? Este es el pronóstico que anticipa el pase a cuartos de final

¿Quién ganará entre México e Inglaterra? Este es el pronóstico que anticipa el pase a cuartos de final

Marcus Rashford dedica emotivas palabras a Gilberto Mora previo al juego entre México e Inglaterra

Federación Ecuatoriana de Futbol presenta reclamo formal por lo ocurrido vs México en el Mundial 2026

México vuelve a encontrarse con Alireza Faghani, el silbante que llevó el duelo con Alemania en el Mundial de 2018

Este es el estadio en el que jugaría México si vence a Inglaterra y avanza a cuartos de final