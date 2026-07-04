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Semarnat echa para atrás decreto que abría Puerto Loreto a cruceros y refuerza protección de ballenas

El gobierno informó que la decisión de impedir el arribo de cruceros se mantendrá vigente, por lo menos, hasta 2030

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Una ballena jorobada salta fuera del agua frente a la costa de Río de Janeiro, Brasil, el martes 30 de junio de 2026 (Foto AP/Dhavid Normando)
Una ballena jorobada salta fuera del agua frente a la costa de Río de Janeiro, Brasil, el martes 30 de junio de 2026 (Foto AP/Dhavid Normando)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revirtió el decreto que permitía la recepción de cruceros en el Puerto de Loreto, en Baja California Sur, tras la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum. En un comunicado, la autoridad ambiental informó que la Bahía de Loreto permanecerá protegida para garantizar la conservación de las especies y evitar la entrada de cruceros, una medida que responde a las demandas de la sociedad civil y especialistas en medio ambiente.

Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, anunció que las autoridades no tomarán decisión alguna sin el consenso de la comunidad local y de los defensores de la Bahía de Loreto. En la tercera mesa de trabajo sobre la regulación administrativa del puerto, Bárcena destacó: “Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Loreto no habrá cruceros ni puerto de altura. La Bahía de Loreto es un patrimonio natural de gran relevancia y su regulación se debe construir escuchando a la comunidad”.

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La Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS) ya notificó a empresas y agentes navieros la negativa para el arribo de cruceros desde 2026 hasta 2030. El Puerto de Loreto mantiene el estatus de zona de cabotaje tras la abrogación del decreto publicado el 25 de mayo de 2026, que lo cambiaba de categoría para convertirlo en puerto de altura también —lo que significa que podrían entrar grandes embarcaciones como cruceros.

Con ello, a partir de ahora y hasta 2030 no está permitida la navegación ni la recepción de cruceros en régimen de navegación de altura. La decisión fue comunicada a representantes de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Marina, Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Ayuntamiento de Loreto y ciudadanos designados por su trayectoria en defensa del Parque Nacional Bahía de Loreto.

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La Semarnat aseguró que las respuestas de las y los representantes ciudadanos solicitaron información técnica, normativa, jurídica y ambiental para el diseño del nuevo instrumento regulatorio. Las respuestas serán públicas. La actualización de instrumentos de manejo y la realización de estudios complementarios con criterios científicos fueron puntos reconocidos en las tres sesiones realizadas en junio para fortalecer la gestión ambiental del Parque Nacional.

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (X: @SEMARNAT_mx)

Sheinbaum ordena corregir decreto y frenar llegada de cruceros

El 22 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a revertir el decreto que transformó a Loreto en puerto de altura y cabotaje, ante los reclamos de la comunidad local que denunció el riesgo para la fauna marina, especialmente ballenas y otras especies protegidas. Sheinbaum afirmó que el gobierno federal no busca perjudicar a la biodiversidad de la región y que el error administrativo sería subsanado en consulta con la sociedad civil organizada.

El decreto inicial, promovido por la Secretaría de Marina, omitió el daño ambiental que la llegada de cruceros podría provocar sobre los ciclos biológicos de las ballenas. Las autoridades navales justificaron la conversión de Loreto en puerto de altura en función de la reactivación económica y la diversificación del turismo. La comunidad local y organizaciones ambientales respondieron con argumentos técnicos y estudios científicos sobre el riesgo de colisiones, contaminación acústica, alteración de rutas migratorias y degradación del hábitat marino.

La decisión de revertir el decreto y prohibir el arribo de cruceros fue informada en la tercera mesa de trabajo, donde la Semarnat subrayó la importancia de escuchar a la comunidad antes de emitir regulaciones definitivas. Las y los representantes ciudadanos, junto con especialistas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y del Ayuntamiento, demandaron que cualquier instrumento legal para la gestión del puerto incluya estudios de impacto ambiental.

Las solicitudes ciudadanas y el proceso de consulta pública

En las reuniones, la comunidad de Loreto y defensores del Parque Nacional solicitaron información sobre los criterios técnicos y ambientales que se usarán para decidir el futuro del puerto. La Semarnat y la Administración Portuaria Integral confirmaron que todas las respuestas serán de dominio público.

La postura federal sostiene que la Bahía de Loreto se mantendrá como patrimonio natural y que la regulación de actividades portuarias y turísticas responderá a criterios científicos y a la voz de la comunidad. El gobierno reiteró que la decisión de impedir el arribo de cruceros se mantendrá vigente, por lo menos, hasta 2030.

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