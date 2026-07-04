Por qué no debes limpiar el microondas con jabón y qué usar en su lugar, según la PROFECO

Limpiar el microondas con regularidad prolonga la vida útil del aparato y reduce riesgos para la salud de quienes lo usan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El microondas es un electrodoméstico presente en la mayoría de los hogares, y su limpieza regular es tan necesaria como la de cualquier superficie que entra en contacto con alimentos.

Sin embargo, no todos los productos de limpieza son adecuados para su interior: algunos pueden dañar los componentes metálicos y, con el tiempo, comprometer la seguridad del aparato y de quienes lo utilizan.

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La PROFECO, la FDA y el USDA coinciden en que no todos los productos de limpieza son seguros para el interior de un microondas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y el Departamento de Agricultura de ese mismo país (USDA) coinciden en señalar qué se debe usar, y qué está prohibido al momento de limpiar un horno de microondas.

Lo que la Profeco recomienda usar para limpiar el microondas (y lo que prohíbe)

Un estudio de calidad publicado en una edición de la Revista del Consumidor de la Profeco incluye un análisis sobre el manejo y limpieza de hornos de microondas.

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La recomendación es precisa: usar “un trapo ligeramente humedecido y detergentes suaves”, no jabón de trastes aplicado directamente sobre las superficies internas.

El microondas no debe operarse si la puerta presenta golpes, abolladuras o no sella correctamente, según la Revista del Consumidor de PROFECO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distinción importa. Un detergente suave, aplicado con moderación sobre un trapo húmedo, no deja los mismos residuos que el jabón doméstico usado con esponja.

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El jabón puede quedar impregnado en las paredes internas y, con el calor del siguiente uso, esos residuos se activan en contacto con los alimentos.

La Profeco advierte además que los desengrasantes fuertes y los productos abrasivos están prohibidos en el interior del microondas.

La Revista del Consumidor de PROFECO recomienda usar un trapo ligeramente humedecido con detergente suave para limpiar tanto el interior como el exterior del microondas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El motivo no es solo estético: estos productos “pueden oxidar las partes metálicas” y, con el tiempo, provocar perforaciones en las paredes internas que aumentan el riesgo de fugas de microondas.

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Cómo eliminar la suciedad difícil del microondas sin productos abrasivos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) va en la misma dirección.

En su página oficial sobre hornos de microondas, la agencia indica que la cavidad, el borde exterior y la puerta deben limpiarse “con agua y un detergente suave”.

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La institución también indica que no se necesita ningún limpiador especial para microondas.

El Servicio de Extensión de la Universidad de Illinois, con base en recomendaciones del USDA, propone calentar seis cucharadas de bicarbonato de sodio con una taza de agua para eliminar residuos difíciles del microondas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prohíbe explícitamente el uso de estropajos, lana de acero y cualquier producto abrasivo.

Para la suciedad más difícil, el Servicio de Extensión de la Universidad de Illinois, con base en las recomendaciones del USDA, propone dos alternativas.

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La primera es calentar en un recipiente apto para microondas seis cucharadas de bicarbonato de sodio con una taza de agua.

Una mesa de cocina moderna presenta los elementos esenciales para la limpieza ecológica de un horno eléctrico ligeramente sucio, incluyendo limón, vinagre, una esponja y guantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Media taza de jugo de limón con una taza de agua hasta que la mezcla hierva es la segunda opción.

En ambos casos el procedimiento es el mismo: dejar enfriar la mezcla dentro del aparato con la puerta cerrada, para que el vapor actúe sobre los residuos.

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Después, limpiar las superficies con un trapo o toalla de papel.

Lo que sí puede dañar el aparato y poner en riesgo al usuario

La Revista del Consumidor detalla otros errores frecuentes que van más allá de la limpieza.

Operar el microondas sin el plato giratorio, introducir objetos metálicos o usar recipientes sin la leyenda “para horno de microondas” puede dañar el magnetrón de forma irreversible o liberar sustancias peligrosas en los alimentos.

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Una infografía de Infobae, con datos de la Revista del Consumidor, señala errores frecuentes al usar el microondas y los riesgos para el aparato o el usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calentar huevos enteros, salchichas, botellas de cuello angosto o recipientes sellados sin perforarlos provoca acumulación de vapor y puede causar explosiones.

La Procuraduría también desaconseja calentar biberones o comida para bebé, porque la distribución del calor no es uniforme y puede ocasionar quemaduras al infante.

Los desengrasantes fuertes y abrasivos pueden oxidar las partes metálicas del microondas y provocar perforaciones en sus paredes internas, según la Revista del Consumidor de PROFECO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un punto que pasa desapercibido: nunca se debe operar el microondas vacío.

Hacerlo daña el magnetrón, el dispositivo que genera las microondas. Y si la puerta presenta golpes, abolladuras o no sella correctamente, el aparato no debe usarse hasta que un técnico autorizado lo revise.