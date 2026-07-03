Robo o extravío de tu tarjeta del Bienestar: esto debes hacer antes de que alguien use tu dinero

Perder la tarjeta del Banco del Bienestar no significa perder el dinero si se actúa a tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarjeta del Bienestar es el único instrumento mediante el cual el gobierno federal deposita los apoyos económicos de sus programas sociales.

Perderla, o que la roben, no implica perder el dinero: existe un proceso oficial de bloqueo y reposición que, según el portal oficial de Programas para el Bienestar, debe iniciarse de inmediato.

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El riesgo no es menor. Mientras la tarjeta no esté bloqueada, los recursos depositados quedan expuestos.

El primer paso no admite demora, y el canal para activarlo está disponible por teléfono y en ventanilla.

La tarjeta del Banco del Bienestar es el único instrumento para cobrar los apoyos de los Programas para el Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es bloquear la tarjeta antes de que alguien retire el dinero

El primer paso es realizar un reporte llamando a la línea oficial del Banco del Bienestar, cuyo número es el 800 900 2000.

Al marcar, hay que seleccionar la opción 2, que corresponde a ese tipo de incidentes.

El personal del banco solicita dos documentos para verificar la identidad: la CURP y la credencial del INE. Conviene tenerlos a la mano antes de hacer la llamada.

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El bloqueo de la tarjeta puede hacerse por teléfono o directamente en ventanilla del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cierre del reporte, el operador entrega un número de folio. Ese dato es indispensable para rastrear el avance del trámite; sin él no hay forma de darle seguimiento.

Anotarlo o guardarlo en el celular en ese momento puede evitar contratiempos posteriores.

Quienes prefieran no hacer el trámite por teléfono pueden acudir directamente a ventanilla de cualquier sucursal del Banco del Bienestar para solicitar el bloqueo de forma presencial.

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Para reportar el extravío o robo de la tarjeta es necesario tener a la mano la CURP y la credencial del INE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del bloqueo, el seguimiento lo gestiona el programa, no el banco

Una vez bloqueada la tarjeta, el proceso no continúa con el banco sino con la dependencia o coordinación del programa al que pertenece la persona.

Cada programa opera su propio canal de atención para estos casos, y es por ahí donde se gestiona la reposición.

La guía Infobae detalla el proceso y los canales de atención para reponer tarjetas de programas sociales extraviadas o robadas, según la dependencia responsable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes reciben la Pensión para Personas Adultas Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar, Sembrando Vida o el Programa para Madres Trabajadoras, el número de seguimiento es el 800 639 42 64.

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Las becas del esquema Benito Juárez —que agrupan la Beca de Educación Básica Rita Cetina, la Beca Universal de Educación Media Superior y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro— se atienden de forma presencial.

Cómo ubicar el módulo más cercano

El localizador de oficinas y módulos está disponible en la página oficial buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion/ .

El programa La Escuela Es Nuestra canaliza los reportes por correo electrónico a la dirección: laescuelaesnuestra@nube.sep.gob.mx.

Cada programa del Bienestar tiene un canal de atención distinto para gestionar la reposición de tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro son atendidos en el número telefónico 079.

Producción para el Bienestar opera en el 800 8822 676. Bienpesca dispone del 669 915 6900, con cuatro extensiones: 58634, 58642, 58613 y 58632.

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El NIP no debe compartirse en ningún paso del trámite

Cuando la nueva tarjeta está lista, la institución correspondiente notifica a la persona titular cuándo y dónde recogerla.

No hay un mecanismo alternativo de retiro mientras el trámite de reposición está en curso.

El NIP de la tarjeta no debe compartirse en ningún momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante todo el proceso, la recomendación de Programas para el Bienestar es no revelar el NIP a nadie: ni al personal telefónico, ni en ventanilla, ni a terceros que ofrezcan orientación con el trámite.

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El número de identificación personal (NIP) es el único resguardo que protege el saldo mientras llega la nueva tarjeta.

Una vez lista la nueva tarjeta, la institución notifica a la persona titular cuándo y dónde recogerla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los montos que deposita cada programa en la tarjeta

La tarjeta del Banco del Bienestar concentra apoyos de distintos montos según el programa, estos son algunos de los montos depositados por cada programa.

La Pensión para Personas Adultas Mayores deposita 6 mil 400 pesos mexicanos bimestrales; la Pensión para Personas con Discapacidad, 3 mil 300 pesos mexicanos en el mismo periodo.

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La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos mexicanos cada dos meses a mujeres de 60 a 64 años; al cumplir 65, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión para Adultos Mayores.

La infografía detalla los diferentes montos de apoyo que los programas sociales del Banco del Bienestar en México depositan en sus tarjetas, destacando la Pensión para Adultos Mayores con 6,400 pesos bimestrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Programa para Hijos de Madres Trabajadoras deposita 1, 650 pesos mexicanos por menor registrado, o 3 mil 720 si el menor tiene discapacidad.

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La Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de educación básica, entrega 2 mil 500 pesos mexicanos anuales para útiles y uniformes; en secundaria el apoyo puede ser de 1 mil 900 pesos mexicanos bimestrales.