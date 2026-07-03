Sheinbaum pide a SRE y al Gabinete de Seguridad investigar si el FBI estuvo detrás de la detención de El Mayo Zambada

Sheinbaum señaló que se investigará si el FBI estuvo detrás de la detención de El Mayo Zambada. | Jovani Pérez

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Gabinete de Seguridad, que se revise si el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) encabezó la detención de Ismael El Mayo Zambada, en julio de 2024, luego de que se dieran a conocer imágenes inéditas de la detención de ese líder del Cártel de Sinaloa y de Joaquín Guzmán Salazar.

“Vamos a revisar, ayer vimos el reportaje que salió en el medio Pie de Nota, pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y también al Gabinete de Seguridad que hicieran esta revisión, y si les parece la próxima semana revisamos sobre este tema”, dijo la mandataria nacional este viernes en la conferencia de prensa matutina, que se llevó a cabo desde Michoacán.

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El pasado jueves, luego de que se diera a conocer que el FBI donaría la avioneta en la que fue trasladado Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos a un museo, tras ser secuestrado en el estado de Sinaloa, y entregado a autoridades de ese país, el medio Pie de Nota compartió en exclusiva con Infobae México videos del interior de la aeronave, así como do fotografías en las que se ve a Zambada y al Güero Guzmán descendiendo del avión y rodeados por agentes federales.

Las imágenes son las primeras en mostrar el momento del arribo de ambos capos al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, el 25 de julio de 2024.

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Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron al fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota

Las fotografías compartidas por Pie de nota, el medio encabezado por el periodista Luis Chaparro, revelaron el momento en el que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y El Mayo descendieron de la aeronave. Posteriormente se reveló que se había tratado de un secuestro por parte de Joaquín Guzmán López a Zambada.

En la imagen en la que se ve a Guzmán López, cinco hombres aparecen distribuidos frente al jet de fuselaje blanco en una pista de asfalto agrietado. El Güero viste una playera negra de manga larga y jeans azules, mientras un sujeto con el rostro censurado lo sostiene por el brazo.

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Junto a la escalera del jet, un presunto agente que viste un traje gris y camisa formal parece estar a punto de abordar la aeronave. Él tiene una pistola en la cintura. A la derecha del encuadre, otro hombre con traje gris observa la escena; de fondo, uno más vestido con logos de alguna corporación se encuentra en la cola del avión.

En la segunda imagen se ve a tres hombres rodenado la escalera del avión, que es un Beechcraft King Air de fuselaje blanco con franjas negras y doradas, cuya matrícula N287KA se distingue parcialmente en el costado de la nave. El Mayo Zambada desciende del avión, asistido por los tres sujetos. Se ve a un cuarto hombre atrás de El Mayo, quien porta la playera tipo polo de color azul de la marca Hugo Boss. El ex narcotraficante porta un reloj de cara metálica y correa negra al momento de llegar a EEUU, aunque no se ven detalles de la pieza.

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Las imágenes muestran de cerca la superficie de con cinta azul y una etiqueta de "EVIDENCE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION" en la parte donde está la matricula. Cortesía: Pie de Nota

Una fuente reveló al medio Pie de Nota que ninguno de los dos descendió atado y que ambos fueron arrestados una vez que pisaron tierra, tal y como se ve en el material. El medio señaló que la aeronave fue modificada antes deque se llevara a cabo el secuestro de El Mayo.

Las dos fotos documentan el momento que posteriormente desencadenaría una ola de violencia en Sinaloa, ya que tras este hecho, comenzó, unos meses después, una guerra entre Los Chapitos y Los Mayos, las dos facciones del Cártel de Sinaloa, que alguna vez lideraron El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, hoy detenidos en EEUU.

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Cabe destacar que en diversas ocasiones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que no se ha aclarado la manera en la que El Mayo Zambada fue detenido y llevado a EEUU.