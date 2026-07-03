México

Cuál es el precio de los centenarios de oro y onzas de plata en Banco Azteca y otros bancos

Las piezas hechas con estos metales preciosos son muy codiciadas y su costo puede subir o bajar diariamente

Guardar
Google icon
Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son los que definen la cotización de estas piezas (Infobae)
Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son los que definen la cotización de estas piezas (Infobae)

Ya sea como para ahorrar sin verse tan afectado por la inflación, un activo para invertir o simplemente para realizar un obsequio, las monedas de oro y plata son una buena opción.

Sin embargo, el valor de estas piezas hechas con estos metales preciosos cambian continuamente, pueden subir o bajar a causa de su cotización a nivel internacional y el tipo de cambio del peso frente al dólar.

PUBLICIDAD

No importa si tratas de comprarlas o venderlas, aquí están el valor de las monedas de oro y plata para este viernes 3 de julio.

Oro y plata

El Banco de México (Banxico) tiene una lista de distribuidores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

PUBLICIDAD

Varias de estas instituciones bancarias cuentan con un apartado en sus páginas oficiales con el costo en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Banco Azteca

Onza de Plata: 1.058 pesos en compra y 1.238 pesos en venta

Citibanamex

Centenario de oro: 77.600 pesos en compra y 90.600 pesos en venta

Banorte

Centenario de oro: 73.583 pesos en compra y 99.703 pesos en venta.

Hidalgo de oro: 15.506 pesos en compra y 19.926 pesos en venta

Azteca de oro: 31.011 pesos la compra y 39.851 pesos la venta

Onza de Plata: 1436.85 pesos la venta y 928.2 pesos la compra

BanRegio

Centenario: 96.238 pesos la venta

Onza de plata: 1276 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)

Si estás interesado en comprar o vender alguno de estos metales preciosos, debes de saber que hay una serie de requisitos para lograrlo, mismos que varían según el banco.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, principalmente cuando se trata vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender tienen que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender deben que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio del Centenario de Oro en MéxicoPrecio de la Onza de Plata en MéxicoFinanzasEconomíaMéxico-noticiasÚltimas actualizacionesPrecio Monedas Mexicanas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum revela nuevo caso de huachicol fiscal: trenes de EEUU a México con hidrocarburos

La FGR amplía pesquisas: un caso involucra un buque en Tampico y otro trenes desde Estados Unidos, ambos con conexiones empresariales asociadas al CJNG

Sheinbaum revela nuevo caso de huachicol fiscal: trenes de EEUU a México con hidrocarburos

Liam Gallagher cambia su pronóstico del México vs. Inglaterra tras polémica: “Estaba bromeando”

El vocalista de Oasis se enemistó con los mexicanos en el marco del Mundial 2026

Liam Gallagher cambia su pronóstico del México vs. Inglaterra tras polémica: “Estaba bromeando”

El mexicano Ricardo Escotto competirá en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 3

El mexicano buscará aprovechar una nueva oportunidad en Silverstone para seguir ganando experiencia en la Fórmula 3

El mexicano Ricardo Escotto competirá en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 3

Liam Gallagher advierte con cancelar conciertos de Oasis si México le gana a Inglaterra: “Pueden olvidarse”

El músico originario de Manchester es un fiel seguidor del futbol de su país y, aunque asegura que ama las tierras aztecas, parece que en esta ocasión está muy preocupado por el partido del Mundial

Liam Gallagher advierte con cancelar conciertos de Oasis si México le gana a Inglaterra: “Pueden olvidarse”

Qué es la Ley del Sistema Público de Cuidados: así busca transformar el trabajo de cuidados en CDMX

Una legislación que busca reconocer el cuidado como un derecho humano y distribuir esta responsabilidad entre el Estado

Qué es la Ley del Sistema Público de Cuidados: así busca transformar el trabajo de cuidados en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum pide a SRE y al Gabinete de Seguridad investigar si el FBI estuvo detrás de la detención de El Mayo Zambada

Sheinbaum pide a SRE y al Gabinete de Seguridad investigar si el FBI estuvo detrás de la detención de El Mayo Zambada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio: por qué usan minas explosivas terrestres en Michoacán

Detonan artefacto explosivo y disparan a oficinas de la CFE en Durango, acusan a los Cabrera Sarabia

Fiscalía de Veracruz confirma el asesinato de la periodista Roxana Guzmán: su cuerpo fue hallado en el rancho de Moloacán

Narcominas en Michoacán son producto de enfrentamientos entre CJNG y cárteles locales, asegura Trevilla Trejo

ENTRETENIMIENTO

Liam Gallagher cambia su pronóstico del México vs. Inglaterra tras polémica: “Estaba bromeando”

Liam Gallagher cambia su pronóstico del México vs. Inglaterra tras polémica: “Estaba bromeando”

Liam Gallagher advierte con cancelar conciertos de Oasis si México le gana a Inglaterra: “Pueden olvidarse”

Gloria Trevi descarta contacto con Antonia; así reaccionó a las fotos actuales de Sergio Andrade

Kunno vive momento de terror en su camioneta: “No sé si me querían matar”

El gesto de Christian Nodal con el hijo de Adrián Uribe durante el México vs. Ecuador que nadie vio venir

DEPORTES

Liam Gallagher cambia su pronóstico del México vs. Inglaterra tras polémica: “Estaba bromeando”

Liam Gallagher cambia su pronóstico del México vs. Inglaterra tras polémica: “Estaba bromeando”

El mexicano Ricardo Escotto competirá en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 3

Liam Gallagher advierte con cancelar conciertos de Oasis si México le gana a Inglaterra: “Pueden olvidarse”

Hormiga González recibe el apoyo de Naruto Uzumaki antes de enfrentar a Inglaterra en el Mundial 2026

Polémica en el Mundial 2026: cómo funciona el chip del balón que podría cambiar los Octavos de Final