Cuál es el precio de los centenarios de oro y onzas de plata en Banco Azteca y otros bancos

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son los que definen la cotización de estas piezas (Infobae)

Ya sea como para ahorrar sin verse tan afectado por la inflación, un activo para invertir o simplemente para realizar un obsequio, las monedas de oro y plata son una buena opción.

Sin embargo, el valor de estas piezas hechas con estos metales preciosos cambian continuamente, pueden subir o bajar a causa de su cotización a nivel internacional y el tipo de cambio del peso frente al dólar.

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No importa si tratas de comprarlas o venderlas, aquí están el valor de las monedas de oro y plata para este viernes 3 de julio.

Oro y plata

El Banco de México (Banxico) tiene una lista de distribuidores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

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Varias de estas instituciones bancarias cuentan con un apartado en sus páginas oficiales con el costo en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Banco Azteca

Onza de Plata: 1.058 pesos en compra y 1.238 pesos en venta

Citibanamex

Centenario de oro: 77.600 pesos en compra y 90.600 pesos en venta

Banorte

Centenario de oro: 73.583 pesos en compra y 99.703 pesos en venta.

Hidalgo de oro: 15.506 pesos en compra y 19.926 pesos en venta

Azteca de oro: 31.011 pesos la compra y 39.851 pesos la venta

Onza de Plata: 1436.85 pesos la venta y 928.2 pesos la compra

BanRegio

Centenario: 96.238 pesos la venta

Onza de plata: 1276 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

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Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)

Si estás interesado en comprar o vender alguno de estos metales preciosos, debes de saber que hay una serie de requisitos para lograrlo, mismos que varían según el banco.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, principalmente cuando se trata vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender tienen que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender deben que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son clientes.

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Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

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