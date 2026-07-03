México

Gloria Trevi descarta contacto con Antonia; así reaccionó a las fotos actuales de Sergio Andrade

La cantante fue abordada por la prensa y dejó clara su postura

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gloria trevi, antonia andrade -México- 3 julio
(Instagram)

La cantante Gloria Trevi enfrentó nuevamente los cuestionamientos de la prensa tras las recientes denuncias públicas de Antonia Andrade, hija de Sergio Andrade, que han reactivado la atención mediática sobre dicho caso.

En un breve encuentro con reporteros, Trevi negó categóricamente cualquier acercamiento por parte de Antonia y reiteró que los asuntos legales solo deben resolverse en los juzgados.

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Gloria Trevi niega cualquier contacto con Antonia Andrade y respondió a nuevas acusaciones

Durante una breve plática con la prensa, Gloria Trevi fue cuestionada sobre si Antonia Andrade la había buscado recientemente. La cantante respondió de forma directa: “No”, descartando cualquier tipo de acercamiento o comunicación con la hija de Sergio Andrade.

La cantante mexicana Gloria Trevi se presenta en el festival de música Tecate Emblema en la Ciudad de México, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Ginnette Riquelme)
La cantante mexicana Gloria Trevi se presenta en el festival de música Tecate Emblema en la Ciudad de México, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Sobre las investigaciones y señalamientos en su contra, Trevi afirmó: “Yo no quiero hablar de nada que tenga que ver con los asuntos legales, porque para eso están los juzgados. Pero quiero decirles que les agradezco mucho el interés”.

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Ante la pregunta sobre las acusaciones de que seguía protegiendo a Sergio Andrade, Trevi calificó como absurdos esos rumores:

“¿Qué quieres que yo te diga? Las mentiras tienen patas cortas. Es absurdo, hay muchos absurdos. Jamás he tenido un careo, jamás, nunca”, respondió.

¿Qué dijo Gloria Trevi sobre la foto actual de Sergio Andrade?

Sobre la reciente difusión de una fotografía actual de Sergio Andrade, Trevi se limitó a señalar que ya había dejado clara su postura en su serie biográfica.

antonia andrade y sergio andrade -México- 24 junio
(Instagram)

Ustedes ya saben cuál es mi opinión con respecto a eso. Y en todo el tiempo, yo creo que lo dejé bien claro en la serie. Defendí a todo mundo, menos al señor”, afirmó.

Denuncias y movilización pública de Antonia Andrade

Las declaraciones de Gloria Trevi llegaron en medio de la ola de denuncias públicas encabezadas por Antonia Andrade.

En semanas recientes, Antonia intensificó sus llamados a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Consulado Mexicano, exigiendo justicia por los delitos cometidos por su padre, Sergio Andrade.

La joven denunció públicamente al exproductor y compartió fotos actuales de él, solicitando que las autoridades mexicanas y españolas colaboraran para evitar que siguiera actuando con impunidad.

antonia andrade -México- 26 junio
(Instagram)

Antonia también informó que la FGR respondió a su denuncia y que, debido a la naturaleza transnacional de los delitos, el proceso podría avanzar tanto en México como en España.

A lo largo de este periodo, la joven subrayó la importancia de no convertir el caso en un espectáculo mediático y pidió protección para todas las víctimas. Su activismo motivó a otras sobrevivientes, como Karla de la Cuesta y Aline Hernández, a sumarse en la difusión de las imágenes de Andrade y en el llamado colectivo por justicia.

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