Liam Gallagher amenaza con viajar a México tras polémica con fans por su pronóstico para el partido contra Inglaterra

El vocalista de Oasis lleva horas respondiendo a aficionados tras pronosticar un 5-0 a favor de Inglaterra en el partido contra la Selección Mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liam Gallagher sigue respondiendo en su cuenta de X los comentarios que desató su pronóstico de 5-0 para Inglaterra ante México, y la conversación ya desbordó el terreno futbolístico para convertirse en un duelo de íconos musicales entre ambos países.

Todo comenzó cuando el vocalista de Oasis respondió una pregunta directa de un usuario en la red social: “Creo que venceremos a México 5-0”. La frase circuló en cuestión de horas y encendió a la afición mexicana, que respondió con burlas, memes y, sobre todo, con Juan Gabriel.

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Fher de Maná se pone la bandera y le contesta

La primera respuesta de peso llegó desde el rock en español. Fher Olvera, vocalista de Maná —quien días antes había cantado “Oye, mi amor” en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026—, grabó un video envuelto en una bandera de México y lo publicó entre risas.

El cantante realizó una sátira contra el vocalista de Oasis (Ig@manaoficial)

“El cantante de OASIS dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0, a ver, no manches, ubícate wey, ¿5-0? Cálmate, ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va”, dijo Olvera en el clip, que acumuló miles de reproducciones en pocas horas.

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El mensaje de Fher resonó entre los aficionados mexicanos, que lo aplaudieron como la respuesta que muchos querían dar pero no tenían el alcance para hacerlo.

Juan Gabriel entra al partido desde las redes

La reacción más ingeniosa, no obstante, llegó de un usuario anónimo. Alguien recuperó el video de la presentación de Juan Gabriel interpretando “Hasta que te conocí” en el Palacio de Bellas Artes y se lo lanzó directamente a Gallagher en X con un texto que no dejaba margen a la duda: “Juan Gabriel podría haber hecho Wonderwall con los ojos cerrados, pero Oasis jamás podría hacer esto”.

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Lo que nadie esperaba fue la respuesta de Gallagher. El cantante no ignoró el comentario ni se molestó. Escribió: “Lo canto en la ducha, lo primero que hago todas las mañanas”.

El vocalista de Oasis respondió amenazas de boicot, comparaciones con Juan Gabriel y retos de ir al Azteca, todo sin ceder un centímetro en su pronóstico. (X)

Liam Gallagher siguió respondiendo a los aficionados mexicanos que lo confrontaron

La polémica no paró con el pronóstico. Ya que Liam Gallagher pasó las siguientes horas respondiendo uno a uno los comentarios de internautas mexicanos en X, y el hilo se convirtió en un espectáculo aparte.

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Un usuario abrió con amenaza de boicot: “Oooooh... qué malo!!! Ahora no vamos a asistir a su concierto el próximo año que vengan al Foro Sol”. Gallagher no se inmutó: “Dices eso ahora, pero en cuanto anunciemos el show la próxima semana —o sea el próximo año, o sea feliz Navidad— vas a estar corriendo como pollo sin cabeza tratando de conseguir un boleto. Deja de hacerte el duro”.

Otra usuaria intentó explicarle la dinámica al cantante: “Lo más divertido de todo el México vs Liam Gallagher es que se está metiendo con las personas correctas porque los mexicanos amamos burlarnos, provocarnos, molestar a los demás y cotorrear. We match his energy”. Gallagher bajó un poco el tono: “Es un partido de futbol, no una pelea. No nos emocionemos tanto, chavos, todos den un paso atrás y respiren”.

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El pronóstico de Liam Gallagher para el México vs Inglaterra convirtió su cuenta de X en un ring: el cantante de Oasis respondió uno a uno a los aficionados mexicanos que lo confrontaron y terminó asegurando que asistiría al partido el domingo. (Captura de pantalla @liamgallagher)

La misma usuaria lo retó desde otro ángulo: “Si eres tan valiente, al menos ven a la Ciudad de México a ver el partido con nosotros, me atrevo a que vengas”. La respuesta de Gallagher fue de tres palabras: “Voy en camino”.

Cuando otro usuario le preguntó cómo celebraría si Inglaterra gana, Gallagher no dudó: “Voy a estar aquí dándoles a todos mis hermanos y hermanas mexicanos una buena dosis de carrilla”. Y ante la misma usuaria que lo acusó de pelear con México y le recordó que “pensaba que éramos hermanos y hermanas”, el cantante respondió sin perder el hilo: “Lo somos, pero igual les van a dar una paliza 3-0 el domingo”.

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No todos los intercambios fueron de ida y vuelta amistosa. Pues alguien más le recordó que “ya no puedes ni cantar la mitad de las canciones de Oasis” y remató con “Bellas Artes > Knebworth”. Gallagher respondió con dos palabras: “Cállate”. A otro usuario que escribió “p*nch* Liam Gallagher me estás haciendo defender a Maná”, el cantante contestó: “Me vale, lo que quieras. 3-0 Inglaterra”.

La única que intentó acusarlo de falta de respeto fue una internauta, quien le exigió cinco mil dólares si México gana y que apoye al Manchester United por un año. Gallagher zanjó el asunto: “Nadie está faltando al respeto a nadie. Algún tonto dijo que México iba a aplastar a Inglaterra, yo no estoy de acuerdo. Deja de llorar”.

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El partido entre México e Inglaterra está programado para este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. Será la primera vez que Inglaterra juegue en ese recinto desde el Mundial de 1986, cuando enfrentó a Argentina. México llega invicto al duelo, con cuatro victorias y sin goles en contra, igualando una marca que solo habían logrado Italia en 1990 y Brasil en 1986.