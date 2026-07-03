México

Kunno vive momento de terror en su camioneta: “No sé si me querían matar”

El amigo de Ángela Aguilar narró todo lo sucedido desde sus redes sociales

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(Instagram)

La noticia de lo ocurrido con Kunno ha causado inquietud entre los seguidores del creador de contenido, quienes buscan respuestas ante el episodio que puso en riesgo su seguridad. La situación generó un fuerte debate en redes sociales, dejando a la expectativa a quienes siguen de cerca cada paso del influencer mexicano.

Lo que sucedió durante el trayecto

Mientras conducía su camioneta por una zona residencial, Kunno vivió momentos de pánico al notar que los sistemas principales del vehículo fallaron de forma simultánea. El influencer relató:

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“Me acabo de quedar sin frenos ni acelerador; no se apagaba, no le servía el freno de mano, tenía que pisar súper fuerte el pedal...”.

El incidente ocurrió en una calle con pendientes pronunciadas, lo que agravó la situación. Según explicó, la camioneta comenzó a irse en reversa sin control y terminó impactando contra otro automóvil. Kunno expresó su alivio por recibir ayuda:

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“Gracias a Dios la vida me mandó un angelote”, comentó, refiriéndose a la asistencia que recibió durante el accidente.

kunno
(Instagram)

En sus historias, el creador de contenido pidió explicaciones técnicas a sus seguidores y mostró su preocupación por la posibilidad de que el fallo mecánico fuera provocado.

La hipótesis surgió porque el vehículo acababa de salir del taller tras una revisión de rutina.

“No sé qué pasó, si me querían matar, la verdad, literal. Me dijeron después del servicio que todo bien, pero me recomendaban hacerle el cambio de baterías, el aceite para el acelerador y freno y las balatas...”, sentenció.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, mientras Kunno confesaba el miedo que le generó el suceso. Para él, el hecho de sobrevivir solo con daños materiales fue un alivio que compartió abiertamente con sus seguidores.

Acciones tras el accidente y respuesta de la marca

Luego del accidente, la marca responsable del vehículo tomó medidas inmediatas. La camioneta fue retirada del sitio en grúa para su revisión y reparación. Mientras tanto, la empresa prestó a Kunno otra unidad para que pudiera continuar con sus actividades.

kunno
(Instagram)

El creador de contenido no ha confirmado si interpondrá acciones legales ni si solicitará una investigación adicional sobre las causas del fallo. Hasta el momento, la prioridad ha sido su bienestar y esclarecer si el incidente fue consecuencia de una negligencia del taller o un hecho fortuito.

El episodio ha puesto sobre la mesa la importancia de la seguridad en los automóviles y la confianza en los servicios de mantenimiento. La incertidumbre sobre las verdaderas causas mantiene a la comunidad pendiente del desenlace y de los próximos pasos que decidirá tomar Kunno.

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