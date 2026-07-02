México

Adiós a las llamadas de bancos que no pediste: el trámite gratuito de la CONDUSEF que los obliga a parar por ley

Existe un trámite oficial, gratuito y poco conocido que le quita a los bancos el derecho de llamarte sin que lo hayas pedido

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La CONDUSEF es el organismo público encargado de proteger los derechos de los usuarios del sistema financiero mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) puso en marcha un mecanismo para que cualquier persona física en México pueda ordenarle a los bancos, aseguradoras y demás instituciones financieras que dejen de llamarle con ofertas de productos o servicios.

El trámite se llama REUS —Registro Público de Usuarios Personas Físicas— y opera como una base de datos oficial a la que las instituciones están obligadas a consultar antes de marcar.

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La ley obliga a las instituciones financieras a actualizar sus bases de datos tras cada inscripción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El REUS obliga a los bancos a dejar de llamarte por ley

Según la Condusef en su portal oficial, el REUS permite inscribir números de teléfono particular (fijo o celular), laboral y correos electrónicos para restringir el contacto promocional de cualquier institución financiera.

Los datos del usuario deben quedar protegidos por la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Bancos, aseguradoras y Afores están obligados a consultar el REUS antes de hacer contacto promocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro es completamente gratuito. No hay cobro por inscribirse, por renovar ni por darse de baja.

Cualquier persona o empresa que ofrezca tramitarlo por una tarifa en alguna de sus tres modalidades opera fuera de la ley.

La inscripción tiene una vigencia de dos años. Al vencer ese plazo, la Condusef da de baja al usuario de forma automática.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El trámite tiene vigencia de dos años; al vencer, la baja es automática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay penalización ni consecuencia: quien desee continuar sin llamadas puede volver a registrarse cuantas veces quiera, sin límite, según la Comisión.

Tres formas de registrarse, todas sin costo

La Condusef habilita tres canales para completar el trámite.

Por internet, a través del portal oficial en gob.mx. Por teléfono, marcando al 55 5340 0999 desde la Ciudad de México o al 800 999 8080 desde el interior de la República, sin costo.

Y de forma presencial en cualquiera de las oficinas de atención de la comisión distribuidas en diversas ciudades del país.

Infografía que muestra tres canales de registro para la Condusef: internet, teléfono y oficinas, junto con los requisitos y documentos necesarios.
La Condusef ofrece tres canales sin costo para que los usuarios de México registren la restricción de llamadas, cada uno con requisitos específicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el trámite por teléfono, la llamada debe hacerse desde el número que se quiere restringir.

Para el trámite presencial, es necesario llevar identificación oficial vigente —credencial de elector, pasaporte o cédula profesional— y comprobante del número telefónico.

Si el domicilio del usuario no coincide con el de la identificación, también se requiere comprobante de domicilio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El trámite presencial requiere identificación oficial y comprobante del número telefónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tipo de llamadas sí pueden seguir aunque estés registrado

La Comisión es explícita en su portal: inscribirse en el REUS no exenta al usuario de recibir llamadas de servicios de cobranza, con fines políticos o de encuestas telefónicas.

Si hay una institución de la que sí se quiere recibir información, el sistema lo contempla.

El registro aplica exclusivamente sobre el contacto de carácter publicitario o promocional que realizan las instituciones financieras.

central de emergencias, llamada urgente, atención telefónica, socorro inmediato, coordinación de ayuda. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El REUS no bloquea llamadas de cobranza, encuestas ni fines políticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco sustituye al Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) de la Profeco, que es el registro equivalente para empresas comerciales fuera del sector financiero.

Ambos registros son independientes y cubren universos distintos de llamadas.

Quien quiera blindarse de ambos tipos de contacto no solicitado debe tramitar los dos por separado.

Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro. En la pantalla se ve el teclado numérico gris y blanco y un dedo marcando un número.
El trámite en línea está disponible en el portal oficial de gob.mx. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo surte efecto y qué hacer si los bancos siguen llamando

Tras la inscripción, la restricción no es inmediata. La Condusef establece un plazo de 45 días naturales para que las instituciones financieras actualicen sus bases de datos.

Pasado ese periodo, si una institución continúa haciendo contacto con fines promocionales, el usuario puede presentar un Aviso de Infracción ante cualquier oficina de la Comisión.

Infografía con ilustraciones de un teléfono, calendario, reloj, persona, bases de datos, documento de identificación, balanza de la justicia y edificio bancario con texto explicativo.
Una infografía detalla los 45 días que los bancos tienen para dejar de realizar llamadas promocionales y el proceso para denunciar ante la Condusef si continúan contactando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para infraccionar a la institución basta con llevar identificación oficial y los datos de la llamada o correo recibido: número, fecha, hora y nombre de la institución.

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros faculta a la Condusef para imponer sanciones administrativas a las instituciones que incumplan sus obligaciones frente al registro.

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