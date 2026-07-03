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¿Cómo le fue a Checo Pérez en la práctica 1 del GP de Gran Bretaña 2026? Así terminó en Silverstone

El piloto de Cadillac enfrentó su primer reto del fin de semana en Silverstone antes de disputar la clasificación sprint

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(REUTERS/Lisa Leutner)
(REUTERS/Lisa Leutner)

Sergio “Checo” Pérez tuvo una complicada primera toma de contacto con el Gran Premio de Gran Bretaña 2026, al finalizar en la posición 19 durante la única práctica libre del fin de semana sprint disputada en el circuito de Silverstone.

La sesión se desarrolló con 21 grados de temperatura ambiente y 29 sobre el asfalto, condiciones distintas a las que equipos y pilotos enfrentaron una semana antes en Austria.

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Al tratarse de un fin de semana con formato sprint, los pilotos solo contaron con una práctica antes de la clasificación.

Checo Pérez terminó 19 en la práctica libre del GP de Gran Bretaña

(REUTERS/Lisa Leutner)
(REUTERS/Lisa Leutner)

El piloto mexicano de Cadillac comenzó la sesión utilizando neumáticos duros y registró una vuelta de 1:33.969, lo que lo ubicó momentáneamente en la parte media del clasificador.

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A 18 minutos del final, Pérez montó neumáticos blandos y mejoró su registro con un tiempo de 1:32.951, suficiente para avanzar provisionalmente del puesto 21 al 14 mientras varios pilotos aún no utilizaban el compuesto más rápido.

Sin embargo, conforme el resto de la parrilla completó sus vueltas con neumáticos blandos, el mexicano fue perdiendo posiciones hasta concluir la práctica en el lugar 19, por delante de Fernando Alonso, Pierre Gasly y Lance Stroll.

Lewis Hamilton lideró la práctica en Silverstone

(REUTERS/Andrew Boyers)
(REUTERS/Andrew Boyers)

La mejor vuelta de la sesión fue para Lewis Hamilton, quien marcó 1:29.260 para colocar a Ferrari en la cima del clasificador, superando por dos décimas a Kimi Antonelli.

Detrás finalizaron Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri, Max Verstappen, Lando Norris e Isack Hadjar, mientras que Nico Hulkenberg y Liam Lawson completaron los primeros diez puestos.

Por su parte, Franco Colapinto cerró la práctica en la undécima posición, después de apostar por los neumáticos medios en la parte final de la sesión.

La actividad del GP de Gran Bretaña 2026 continuará con la clasificación sprint, que definirá el orden de salida para la carrera sprint del fin de semana.

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