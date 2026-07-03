Mundial 2026: fan mexicano celebra el nacimiento de su niña con el ‘quiere volar’ y se vuelve viral

El nacimiento de la bebé coincidió con la euforia por la Selección Mexicana y su padre compartió el peculiar momento en redes sociales.

La Copa del Mundo 2026 ha provocado celebraciones de todo tipo entre los seguidores de la Selección Mexicana. Los triunfos del Tricolor, la ilusión de una actuación histórica y la cercanía del duelo ante Inglaterra han llevado a miles de aficionados a compartir mensajes, videos y reuniones familiares en redes sociales. Sin embargo, un padre de familia llamó la atención por una forma muy particular de celebrar el nacimiento de su hija.

El protagonista de la historia fue Francisco Romo, quien difundió en Facebook un video grabado poco después de convertirse nuevamente en papá. En las imágenes aparece su bebé recién nacida, llamada América Lupita, mientras él y otro niño la sostienen cuidadosamente sobre una manta y entonan una frase popular entre la afición azulcrema: “Quiere volar, quiere volar”.

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El video de una bebé junto a su padre y un niño con playera del América se hizo viral en redes sociales.

Aunque el clip generó sorpresa por la manera en que fue presentado, la niña no fue lanzada ni estuvo en riesgo. La bebé permaneció acostada, arropada y dormida sobre la tela, mientras los familiares sostenían los extremos de la manta. El momento se difundió rápidamente y se convirtió en una de las publicaciones que reflejan el ambiente que rodea al futbol mexicano durante el Mundial.

¿Por qué llamó América Lupita a su hija?

Las Águilas disputaron 70 encuentros entre fase regular, Liguilla y Play-in, cimentando su hegemonía en el fútbol mexicano. (X / Club America)

El nombre de la recién nacida también dejó ver la conexión del padre con el balompié. Francisco Romo combinó “América”, en referencia al América, con “Lupita”, un nombre tradicionalmente asociado con México. La llegada de la bebé coincidió con un momento de entusiasmo para la Selección Mexicana, luego de una destacada participación durante la Fase de Grupos.

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El aficionado compartió un mensaje para explicar la emoción que vivía tanto por el nacimiento de su hija como por los resultados del equipo nacional. “Qué día tan especial, hoy nace mi hija ”América Lupita”. A mis 44 años vuelvo a ser papá, después de tantos días de tempestad que hemos tenido... y también gana mi México lindo y querido. Viva México, cabrones... y quiere volar mi princess”, escribió Francisco Romo en su cuenta de Facebook.

La publicación unió varios elementos que suelen formar parte de la identidad de muchos aficionados: el orgullo por la Selección Mexicana, el cariño por un club, las tradiciones familiares y la costumbre de celebrar los partidos como acontecimientos colectivos.

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¿Qué muestra el video que se hizo viral?

En la grabación se observa a América Lupita recostada sobre una manta, protegida con ropa y cobijas. Francisco Romo aparece a un lado de la menor, mientras otro niño, aparentemente su hermano, participa en la escena con una playera del Club América.

Ambos toman con cuidado los extremos de la manta y cantan “Quiere volar, quiere volar”, sin realizar movimientos bruscos ni elevar a la bebé. La pequeña permanece dormida durante la escena, mientras los adultos convierten el momento en una celebración familiar marcada por el ambiente futbolero.

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El video provocó reacciones de sorpresa, bromas y mensajes de felicitación en redes sociales. Más allá de la frase utilizada, la grabación se volvió viral porque combinó el nacimiento de una niña con uno de los cánticos más reconocibles entre los seguidores americanistas.

¿México puede mantener encendida la fiesta?

CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Miles de aficionados celebran en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador durante los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La celebración familiar ocurre en una semana clave para el conjunto nacional. México cerró la Fase de Grupos con resultados favorables y después consiguió una victoria contundente frente a Chequia, resultado que lo colocó ante la posibilidad de alcanzar los Cuartos de Final del Mundial 2026.

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El siguiente reto del Tricolor será Inglaterra, selección a la que enfrentará en los octavos de final. El partido está programado para el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

El encuentro podrá seguirse por Canal 5 y por la señal de Azteca 7, además de las transmisiones de TUDN y TV Azteca. Para la afición mexicana, el duelo representa una oportunidad de seguir soñando con una campaña memorable.

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Mientras México se prepara para medirse a Inglaterra, América Lupita ya se convirtió en una pequeña protagonista de la conversación mundialista. Su llegada coincidió con una celebración deportiva y familiar que, sin duda, quedará guardada como una anécdota especial para sus seres queridos.