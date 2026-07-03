“Seguridad en festejos del Mundial 2026 en CDMX es responsabilidad de todos”: Sheinbaum defiende plan de Brugada

Más de dos millones de personas se han concentrado en las calles de la CDMX para festejar las victorias del Tri. (@ClaraBrugadaM)

Las alertas se han encendido de cara al histórico partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. No obstante, para la presidenta Claudia Sheinbaum, seguirá apoyando el trabajo que ha realizado Clara Brugada en la capital mexicana.

Tras confirmarse el lamentable fallecimiento de cuatro aficionados durante las masivas celebraciones por el triunfo ante Ecuador en el Paseo de la Reforma, tanto el Gobierno Federal como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México han anunciado una estrategia de seguridad conjunta con el objetivo de evitar nuevas desgracias en las calles de la capital.

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La mandataria ha pedido en diversas ocasiones que los asistentes lleguen a disfrutar del evento de manera responsable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sucedió?

La tragedia ocurrida a inicios de esta semana, donde tres personas perdieron la vida por asfixia debido a las aglomeraciones y una cuarta víctima falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio, obligó a las autoridades a replantear por completo la logística de los espacios públicos.

Con una afluencia que superó el millón 400 mil asistentes en los puntos principales de la metrópoli, el desborde de euforia derivó en prácticas de riesgo —tales como las olas humanas y el lanzamiento de personas al aire— y en un consumo desmedido de alcohol que terminó por opacar el éxito deportivo.

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Frente a este escenario y con miras al trascendental choque contra el conjunto inglés, Claudia Sheinbaum Pardo abordó de manera enérgica la situación. La mandataria enfatizó que la seguridad no recae de forma exclusiva en el despliegue policial, sino que requiere una corresponsabilidad de parte de la afición.

“Tiene que ser conjunta la responsabilidad. Obviamente la Jefa de Gobierno lo que ha hecho es poner más pantallas a lo largo de Reforma para que no se concentren todos pegados al Ángel de la Independencia. Entonces, prácticamente en todas las glorietas hay pantallas y se está trabajando para dar suficiente información de por dónde se entra, por dónde se sale. Es muy importante que toda la afición lo hagan con responsabilidad individual, si vemos que ya está muy lleno en un lugar, orientarnos a otro sitio. A celebrar con responsabilidad”, declaró la jefa del Ejecutivo Federal.

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Con esta estrategia de dispersión urbana, la administración de la Ciudad de México busca reducir la densidad de masas sobre el icónico monumento del Ángel de la Independencia, habilitando áreas alternas de proyección a lo largo de las principales glorietas de Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución.

Todos los puntos habilitados para la afición han registrado llenos totales. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)

Se unen entidades federativas para cuidar a los aficionados

Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, Omar García Harfuch, ratificó el respaldo institucional que la federación brindará a la policía capitalina para la vigilancia del evento deportivo de este fin de semana. El funcionario federal aclaró que, si bien las fuerzas locales llevarán el mando operativo, la coordinación con las dependencias federales será total.

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“Hemos estado en total comunicación con la Jefa de Gobierno. Todos los partidos, todos los eventos que ha habido en la ciudad hemos estado, en la gran mayoría, la secretaría de Gobernación y su servidor apoyando a la policía de la Ciudad de México. El operativo fuerte, por el despliegue, por el estado de fuerza que tiene la policía de la CDMX es (ésta) quien lo encabeza, pero ahí estaremos en absoluta coordinación con ella”, puntualizó García Harfuch.

De igual manera, el titular de la SSPC reconoció que ya existen pláticas formales con el secretario de Seguridad Ciudadana local, Pablo Vázquez Camacho, para implementar nuevos lineamientos que contengan los desmanes en los festejos masivos. Pese al luto que embarga a las familias de las víctimas, Harfuch matizó que la gran mayoría de las congregaciones en el país se han desenvuelto bajo un ambiente pacífico.

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“Ya se están tomando medidas, hablamos con el secretario Pablo Vázquez, que se darán a conocer para evitar otro incidente lamentable como el que hubo. Aunque tomemos en cuenta que han sido millones de personas que se han divertido y que la gran mayoría ha salido todo muy bien”, agregó el secretario federal.

El secretario de Seguridad asegura que hay coordinación con las fuerzas policiales locales para contener a los fanáticos. (Cortesía)

El encuentro de octavos de final entre el representativo azteca y los británicos ha cobrado también una alta relevancia internacional. En las últimas horas, el gobierno del Reino Unido emitió alertas de viaje hacia México para advertir a sus connacionales sobre los riesgos de aglomeraciones masivas y extremar precauciones al circular por la capital mexicana. No obstante, las autoridades mexicanas han reiterado que el país es un destino plenamente seguro y que la justa mundialista ha marchado de manera óptima en términos generales.

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Ante la inminencia del silbatazo inicial, el llamado unánime de los tres niveles de gobierno es claro: la pasión por el fútbol no debe sobrepasar los límites de la seguridad individual y colectiva. Se prevé que el fortalecimiento de los protocolos de protección civil, la restricción vial en el corredor Reforma y las campañas informativas sobre rutas de evacuación comiencen a operar desde las primeras horas del día del partido para asegurar que los octavos de final sean una auténtica fiesta patria.