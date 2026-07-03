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Detonan artefacto explosivo y disparan a oficinas de la CFE en Durango, acusan a los Cabrera Sarabia

400 trabajadores fueron evacuados y no hubo heridos ni detenidos

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El jueves detonaron un explosivo en las inatalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE ) en Gómez Placio Durango, además se registraron disparos
El jueves detonaron un explosivo en las inatalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE ) en Gómez Placio Durango, además se registraron disparos

La explosión de un artefacto frente a las oficinas de la CFE en Gómez Palacio obligó este jueves 2 de julio de 2026 al desalojo preventivo de 400 trabajadores y activó una investigación federal para determinar cómo llegó el objeto a la entrada del inmueble y si hubo un ataque directo contra infraestructura pública.

No se reportaron personas lesionadas, pero la detonación dañó la banqueta, el portón principal y varios cristales del edificio. Durante horas, los carriles laterales del bulevar Miguel Alemán permanecieron cerrados mientras peritos y corporaciones de seguridad revisaban la zona.

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Los hechos ocurrieron cerca de las 10:00 horas en las oficinas centrales ubicadas en el Parque Industrial de Gómez Palacio, sobre los carriles laterales del bulevar Miguel Alemán. Trabajadores de la empresa escucharon primero un fuerte estruendo y en un inicio creyeron que podía estar relacionado con el tren que pasa cerca del lugar.

Después localizaron afectaciones en la fachada del inmueble. La revisión oficial confirmó que la detonación ocurrió en el exterior, sobre la banqueta, y que los daños en el edificio fueron provocados por esquirlas.

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Factura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con resumen de cargos y detalles de consumo, junto a una bombilla LED blanca encendida y un código QR.
Una factura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detalla los cargos por consumo, el total a pagar y el desglose de los conceptos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación quedó bajo coordinación de la FGR

Al sitio llegaron elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado de Durango, la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Policía Federal Ministerial, personal de la Policía Investigadora de Delitos y equipos de Protección Civil. Las corporaciones acordonaron el área, entrevistaron a trabajadores y realizaron las primeras diligencias.

Debido a que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa del Gobierno federal, la indagatoria también quedó bajo coordinación de la FGR. La autoridad federal busca establecer el origen del objeto, su mecanismo de fabricación y la forma en que fue colocado o lanzado hacia el acceso principal.

Una de las líneas de investigación indica que el artefacto pudo haber sido arrojado desde un vehículo que circulaba por un puente cercano. Esa versión no ha sido confirmada de manera oficial.

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Tampoco se ha oficializado el tipo de explosivo, aunque reportes preliminares apuntan a que se trataría de un objeto de fabricación casera. Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas.

La zona fue revisada ante el riesgo de otro objeto similar

Como parte del protocolo de seguridad, las oficinas fueron evacuadas y se practicó una inspección para descartar la presencia de otros artefactos. El desalojo incluyó a más de 400 personas entre trabajadores y usuarios que se encontraban en el edificio al momento del estallido.

La movilización también alcanzó el tramo carretero que conecta de Torreón hacia Lerdo, donde la explosión generó alarma entre automovilistas y vecinos. El operativo se mantuvo mientras especialistas concluían la revisión del inmueble y del perímetro.

En redes sociales circularon versiones que intentaron vincular el hecho con el grupo delictivo de los Cabrera Sarabia y con presuntas amenazas para dejar sin energía eléctrica a la región como respuesta a operativos recientes en Durango. Esa hipótesis no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

La CFE no había emitido hasta ese momento un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido. Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer si la detonación fue un acto de intimidación, un ataque dirigido o un hecho aislado contra las instalaciones.

  • La explosión ocurrió cerca de las 10:00 horas frente a las oficinas de la CFE en Gómez Palacio y causó daños en la banqueta, el portón y los cristales.
  • El desalojo preventivo alcanzó a más de 400 personas y no se reportaron lesionados.
  • La investigación quedó bajo coordinación de la FGR y sigue sin confirmarse de forma oficial quién lanzó el artefacto o qué grupo estaría detrás del hecho.

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