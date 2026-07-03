Violeta Isfel asegura que suele ser confundida con Emma Stone: “Me pasa muy seguido”

La actriz Violeta Isfel muestra un fotomontaje de su rostro que presenta dos estilos de cabello y maquillaje en contraste. (Infobae México Especial)

Violeta Isfel se volvió tendencia en redes sociales por una curiosa revelación sobre su parecido físico con una de las estrellas más reconocidas de Hollywood: Emma Stone.

Durante una entrevista para el canal de YouTube La casa de Mara, conducido por la periodista Mara Patricia Castañeda, la protagonista de Atrévete a soñar aseguró que con frecuencia recibe comentarios de personas que consideran que tiene un parecido con la actriz estadounidense ganadora del Oscar.

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La conversación surgió cuando la conductora le comentó que encontraba similitudes físicas entre ambas intérpretes. Lejos de rechazar la comparación, Isfel reconoció que se trata de una situación que ha vivido en múltiples ocasiones.

“Sí. Emma Stone... nos confunden mucho. Lo que amo de Emma es que puede hacer un camaleón impresionante”, expresó la actriz mexicana.

La declaración rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde usuarios debatieron si realmente existe un parecido entre ambas figuras del entretenimiento.

La actriz Violeta Isfel es entrevistada en un set con dos sillones azules, mesas auxiliares y equipo de iluminación visible. Viste un traje de cuadros amarillo y una diadema. Otra mujer, vestida de oscuro, conduce la conversación. Un técnico asiste a Isfel ajustando su cabello. El video presenta una entrevista donde Isfel habla de su parecido físico con la actriz Emma Stone. La escena tiene un piso de madera y paredes blancas, con persianas en las ventanas. Se trata de una grabación de entrevista de formato televisivo.

Violeta Isfel elogia la carrera de Emma Stone

Más allá de la comparación física, Violeta Isfel aprovechó la entrevista para expresar su admiración por la trayectoria artística de Emma Stone, una de las actrices más exitosas de la industria cinematográfica actual.

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La actriz mexicana destacó particularmente el trabajo realizado por la estrella estadounidense en la película Poor Things (Extrañas criaturas), dirigida por Yorgos Lanthimos, una actuación que le valió múltiples reconocimientos internacionales.

Isfel elogió la capacidad interpretativa de Stone y su versatilidad para transformarse en distintos personajes. “Lo que amo de Emma es que puede hacer un camaleón impresionante”, reiteró.

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Posteriormente, durante la misma conversación, volvió a referirse al tema del parecido físico y reconoció que ha escuchado ese comentario en diversas ocasiones. “Algunos me dicen que le doy un aire, y yo: ‘¿Será?’. Nos parecemos un poquito”.

Usuarios de TikTok reaccionaron a la comparación de la actriz. (TikTok: Violeta Isfel)

Las redes sociales reaccionan a la comparación entre Violeta Isfel y Emma Stone

Las declaraciones de Violeta Isfel generaron una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron la comparación, otros consideraron que sí existen ciertos rasgos físicos similares entre ambas actrices.

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Entre los comentarios que circularon en plataformas digitales destacaron mensajes como: “Sí, de hecho Emma Stone declaró hace poco que la confunden mucho con Violeta”.

“Puedo entender que piense que se parecen, pero decir ‘nos confunden mucho’, como si a Emma la pararan para preguntarle si es Violeta”.

“Ahora sí se la voló”.

Sin embargo, también hubo usuarios que defendieron a la actriz mexicana y señalaron que, aunque no consideran que ambas sean idénticas, sí comparten algunos rasgos faciales y expresivos.

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Las polémicas recientes de Violeta Isfel

La revelación sobre Emma Stone ocurre después de varios meses en los que Violeta Isfel ha permanecido bajo el escrutinio público por distintos episodios mediáticos.

En mayo de 2025, la actriz enfrentó críticas tras difundirse versiones sobre un supuesto cobro por saludos personalizados, situación que derivó en comentarios negativos por parte de algunos seguidores y figuras del espectáculo.

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Violeta Isfel enfrenta críticas por su respuesta a un fan en Instagram tras propuesta de colaboración (IG)

Posteriormente, en agosto de ese mismo año, quedó fuera de la gira 2000’s X Siempre Tour, decisión que diversos medios vincularon con la controversia generada en redes sociales.

En marzo de 2026, Isfel volvió a ser tendencia después de hablar públicamente sobre la complicada relación que mantiene con sus padres, a quienes calificó como personas “sumamente tóxicas”.

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Más recientemente, en mayo de este año, la actriz aclaró la polémica surgida por un supuesto “Museo de Antonella”, proyecto que, según explicó, fue malinterpretado y que únicamente buscaba preservar objetos relacionados con uno de los personajes más recordados de su carrera.

Pese a las controversias, Violeta Isfel continúa activa en televisión, teatro y plataformas digitales, donde mantiene una estrecha comunicación con sus seguidores y, según sus propias palabras, sigue recibiendo comparaciones con una de las figuras más importantes del cine contemporáneo: Emma Stone.

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