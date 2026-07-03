Narcominas en Michoacán son producto de enfrentamientos entre CJNG y cárteles locales, asegura Trevilla Trejo

Trevilla Trejo estuvo este viernes en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Sheinbaum. (Presidencia)

Las narcominas que se han registrado en el estado de Michoacán, son producto de disputas entre grupos delictivos locales y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien quiere ingresar a ese estado para llevar a cabo sus actividades delictivas.

Así lo aseguró el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, este viernes durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Ante la pregunta de un periodista sobre el tema, Trevilla Trejo dijo que el CJNG quiere ingresar a diversas zonas de Michoacán, como lo es Tepalcatepec o Coalcomán, y los grupos delictivos locales quieren proteger esas áreas, por lo que colocan estas llamadas narcominas.

“Esto es producto de una confrontación que existe entre dos grupos delincuenciales, Cártel Jalisco Nueva Generación que quiere ingresar al área de Tepalcatepec, al área de Coalcomán, y también están más cerca, están adentro, en el área de Apatzingán, los grupos locales, ellos protegen esas áreas y ese es el motivo por el cuál están colocando las minas”, djo Trevilla Trejo.

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Se han detectado 625 artefactos explosivos improvisados desde noviembre

Antes de esto, el General Trevilla Trejo señaló que en la Secretaría de la Defensa Nacional había un organismo con personas capacitado al que se le ha dotado de equipo tecnológico de protección para la detección de minas.

Grpos locales mantienen una disputa con en CJNG en Michoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aseguró que se han detectado 625 artefactos explosivos improvisados desde noviembre de 2025 hasta ahora. Señaló que, en estos, también se incluyen drones, aunque también se incluye a las llamadas narcominas.

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“En este momento se está llevando a cabo una operación de desminado, principalmente las rutas de Guayabo hacia El Alcalde, en Tierra Caliente, Apatzingán, y están realizando esas actividades este grupo especializado, también tenemos un proyecto con la industria militar para fabricar vehículos especiales anti minas, y también estamos analizando la opción para adquirir drones que puedan detectar este tipo de artefactos”, dijo.

Narcominas, una constante en Tierra Caliente

Cabe destacar que, desde el año 2021, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha recurrido al uso de estas minas antipersona y explosivos caseros, como herramienta de control territorial, tanto para frenar a las fuerzas de seguridad como para bloquear el avance de grupos rivales. En respuesta a esto, autoridades han incrementado las labores de barrido en municipios clave como Tepalcatepec, Aguililla, Apatzingán y Buenavista.

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El primer trimestre de 2022, el Ejército mexicano desactivó más de 150 minas en Tepalcatepec, y en los primeros 21 días de ese año, se reportaron 250 artefactos neutralizados, pero también hubo tragedias, pues el 13 de febrero de 2022, un padre y su hijo murieron al activar, de manera accidental, una mina mientras cruzaban una parcela entre Aguililla y El Aguaje.

Para 2023, la Defensa contabilizó la desactivación de 881 explosivos improvisados en Michoacán, incluyendo:

118 en Tepalcatepec

115 en Apatzingán

95 en Buenavista

53 en Coalcomán

Para marzo de 2024, seis detonaciones simultáneas obligaron a la Secretaría de Seguridad Pública estatal a crear un grupo antibombas.

De noviembre a la fecha se han detectado 625 artefactos explosivos improvisados. (Redes sociales)

En enero de 2025 se desactivaron 87 minas en la región, y en abril de ese mismo año, otras 68 fueron encontradas en Los Hornos, Apatzingán.

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Explota narcomiona y hiere a dos militares

El pasado mes de enero, dos militares resultaron heridos en Tepalcatepec, Michoacán, luego de que explotara una narcomina mentras realizaban patrullajes en la zona.

Los hechos se registraron en la comunidad de La Ordeñita, donde un vehículo oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional activó de manera accidental la mina colocada en una brecha de terracería.

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Los militares, por la gravedad de sus heridas, fueron llevados vía aérea al hospital militar en Apatzingán para recibir atención médica especializada.