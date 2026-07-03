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El gesto de Christian Nodal con el hijo de Adrián Uribe durante el México vs. Ecuador que nadie vio venir

El comediante narró cómo vivió el partido en el Estadio Ciudad de México

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nodal y adrián uribe -México 3 julio
(Instagram)

El partido México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México reunió a varias figuras del espectáculo y dejó momentos para el recuerdo, incluyendo un gesto especial de Christian Nodal con el hijo de Adrián Uribe

La convivencia entre celebridades y la afición intensificó la atmósfera de celebración tras el triunfo del Tri, según lo relató Uribe en entrevista para Junket.

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Adrián Uribe compartió palco con estrellas y habló sobre el ambiente en el estadio

El actor comentó que la experiencia en el estadio fue inolvidable.

“Todo el mundo me empezó a escribir que me habían visto en la transmisión”, señaló Uribe, quien asistió por invitación de Jaime Camil.

En el palco coincidieron personalidades como Ángela Aguilar, Christian Nodal, Pepe Aguilar, Belinda, Diego Boneta y María José, entre otros.

nodal y adrián uribe -México 3 julio
(Instagram)

El humorista enfatizó la buena convivencia: “La pasamos muy bien. La verdad es que fue un día inolvidable”.

Uribe relató que saludó a varios colegas y amigos durante el evento.

“Ahí estaba Ángela, sí, lo saludé a Ángela, a Christian, a Pepe Aguilar. Me tocó ver a Belinda también, ahí me la encontré”, narró. También señaló que María José estuvo sentada cerca de ellos y que la fiesta entre los asistentes se mantuvo durante todo el encuentro.

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El gesto de Christian Nodal con el hijo de Adrián Uribe

El comediante reveló que el día del partido coincidió con el cumpleaños número 23 de su hijo. Uribe describió el gesto de Nodal como memorable

“Christian Nodal se portó superlindo. Ahí, hasta un shot ahí se echaron juntos y todo. Muy, muy padre. La verdad es que, para mi hijo, imagínate, un cumpleaños inolvidable para él”.

nodal y adrián uribe -México 3 julio
(Instagram)

Uribe enfatizó la actitud alegre del cantante: “Yo lo vi feliz, yo lo vi feliz festejando, o sea, estaba feliz”. El detalle de Nodal con el hijo del actor fue uno de los momentos más comentados entre los asistentes al palco.

México vs Ecuador: encuentro de celebridades y fiesta en el estadio

El partido, que terminó con victoria para la Selección Mexicana, reunió a decenas de figuras públicas en el Estadio Ciudad de México. Entre los asistentes estuvieron Ángela Aguilar, Christian Nodal, María José, Pepe Aguilar, Belinda, Diego Boneta, Jaime Camil y Leonardo de Lozanne.

Uribe destacó el ambiente entre los connacionales: “Los mexicanos nos juntamos y hay una comunión”. El actor también relató que descendió del palco para convivir con la afición después de que le gritaran desde las gradas.

“Me empezaron a gritar: ‘Víííctor, Víctor, que se baje’. Pues ni modo de que no. Entonces me bajé y ahí saludé”.

El evento no solo fue relevante por la victoria deportiva, sino por la convivencia entre artistas y el cariño que el público expresó tanto a las figuras del espectáculo como a la Selección Mexicana.

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