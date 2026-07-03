Fuerzas especiales de la Defensa retiran minas explosivas por guerra entre cárteles en Michoacán

Los cárteles han convertido amplias zonas rurales de Michoacán y Jalisco en campos minados (AP Foto/Armando Solís, Archivo)

En la conferencia matutina de este viernes de la presidenta Claudia Sheinbaum, comunmente llamada “La Mañanera”, se abordaron diversos temas de seguridad y detenciones relevantes en el país de capos de drogas e incautación de sustancias, además de los peligros de minas terrestres que han cobrado la vida de varias personas principalmente en Michoacán

Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, explicó que en la institución que encabeza hay diversos mecanismos para contrarrestar estos artefactos explosivos con personal capacitado, adiestrado, dotado también de equipo de protección.

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“Tenemos equipo tecnológico para la detección de minas. De noviembre del año pasado a la fecha se han detectado 625 artefactos explosivos improvisados, se trata de drones pero muchos de ellos son también minas”, detalló.

Explicó que en la actualidad se está llevando a cabo una “operación de desminado principalmente en las rutas del Guayabo en Tierra Caliente, Apatzingan.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional dio detalles de los operativos que hay en Michoacán contyra minas explosivas Foto: Captura de pantalla video Youtube Claudis Sehinbaum

Desarrollo de tecnología en vehículos antiminas y drones detectores

“Están realizando actividades especiales, también tenemos un proyecto con inteligencia militar para fabricar vehículos especiales anti minas y también estamos analizando la opción para adquirir drones que pueden detectar este tipo de artefactos”, adelantó.

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Asimismo, señaló que la colocación de minas tterrestres y aéreas “son producto de una confrontación que existen de dos grupos delincuenciales, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que quiere ingresar al área de Tepalcatepec, al área de Coalcomán”.

Además que los grupos criminales que controlan el área de Apatzingan, “estos grupos locales protegen esas áreas y están colocando esas minas para evitar que sus rivales enren, ese es el motivo”.

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Guillermo Valencia, líder estatal del PRI coloca letreros para advertir zonas minadas en Buenavista (@CDEPRIMICH)

Otros temas tratados:

Hijo y sobrino de “El Abuelo” Farías son objetivos prioritarios

Omar Harfuch informó que las autoridades ya se encuentran realizando operativos contra el líder de Cárteles Unidos. “Aquí ya hay investigaciones en curso”.

Fraude electoral de 2006

Ante la publicación del expresidente Calderón sobre su victoria electoral hace 20 años, la jefa de Estado declaró que existió un fraude en esas elecciones presidenciales al cambiar las cifras de las actas en las casillas, utilizando a los maestros de ese momento tras un acuerdo entre el exmandatario y Elba Esther Gordillo, exsecretaria de la SEP.

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Sheinbaum reconoce las disculpas de periódico tras publicación de articulo de Carlos Monsiváis y AMLO

“Quiero reconocer a El Universal por la disculpa pública que hicieron, tanto a la familia de Carlos Monsiváis como al expresidente López Obrador. Tenemos diferencias por la manera en que El Universal presenta noticias que nosotros muchas veces consideramos falsas o exageradas, pero particularmente sobre la nota de el expresidente López Obrador habla bien de El Universal que hayan hecho esta disculpa pública “, expresó la presidenta de México.

Investigaciones por huachicol fiscal

La jefa de Estado informó las acciones que se han puesto en marcha para frenar el huachicol fiscal, especialmente dos investigaciones prioritarias:

Un barco que llegó en 2025 a Tampico, el cual traía combustible con un permiso de importación de otra sustancia. Tras este hecho se han derivado diversas detenciones, algunas de ellas están relacionadas con empresarios de EU.

Tanques en ferrocarriles que entraron por la frontera entre México y EEUU.

Empresarios piden mejoras en permisos de exportaciones

La mandataria mexicana dio a conocer que durante su reunión con los empresarios de Immex se habló principalmente sobre las mejoras para los permisos en exportaciones y aduanas, así como las nuevas medidas tras la revisión del T-MEC.

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Sheinbaum pide festejar con responsabilidad tras el incidente del pasado martes en Reforma

“Es muy importante que toda la afición, todas y todos lo que celebren el triunfo del próximo domingo de la Selección, porque vamos a ganar, que lo hagamos con responsabilidad. Todos tenemos que responsables de evitar estas grandes aglomeraciones”, expresó.

Detención de Gilda Susana Lozoya

“Lo que nos informó la fiscal es que hay pruebas de su participación en el fraude de agronitrogenados. El fraude fue una compra de una planta de fertilizantes, que en su momento se había privatizado, Pemex la compra a un precio alto de más de 200 millones de dólares”, declaró.

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Agregó que en ese momento el director de la petrolera era Emilio Lozoya, por lo que su hermana está vinculada por depósitos y otros temas. “No tiene nada que ver con un asunto político”.

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