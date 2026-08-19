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Hacienda redobla esfuerzos para erradicar el hostigamiento y el acoso sexual en el Gobierno Federal

La entidad pide consolidar una cultura institucional basada en derechos humanos, igualdad sustantiva y dignidad

Secretaría de Hacienda y Crédito Público-SHCP-México-21 de mayo
La SHCP realizó la 4ta Reunión de Actores Institucionales para aplicar el Protocolo de prevención, atención y sanción del hostigamiento y el acoso sexual. (Cuartoscuro)
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este 18 de agosto que redobla esfuerzos para erradicar el hostigamiento y el acoso sexual en la Administración Pública Federal (APF), durante la 4ta Reunión de Actores Institucionales para aplicar el Protocolo de prevención, atención y sanción de estas conductas.

De acuerdo con el comunicado, en ese encuentro María Dolores Arellano Sesmas, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SHCP, llamó al sector hacendario a retomar la observancia del Pronunciamiento Cero Tolerancia y a consolidar una cultura institucional basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos, la igualdad sustantiva y la dignidad de las personas.

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Arellano Sesmas señaló que la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la convicción de avanzar hacia la erradicación de estas conductas. En nombre del titular de la dependencia, Édgar Amador Zamora, pidió que el esfuerzo institucional no se limite a actuar, sino que incluya prevenir y erradicar el hostigamiento y el acoso sexual.

INDAABIN invita a romper paradigmas que limitan la participación igualitaria en las dependencias del sector

José Antonio Islas Omaña, reconoció el trabajo de personal público en temas de igualdad y planteó mantener líneas de acción para fortalecer el acceso en condiciones equitativas (Archivo Infoabe)
José Antonio Islas Omaña, reconoció el trabajo de personal público en temas de igualdad y planteó mantener líneas de acción para fortalecer el acceso en condiciones equitativas (Archivo Infoabe)

Durante la reunión, José Antonio Islas Omaña, titular de la Unidad de Administración y Finanzas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), reconoció la labor de personas servidoras públicas para avanzar en temas de igualdad e invitó a mantener líneas de acción para que instituciones y dependencias rompan paradigmas que limiten la participación igualitaria.

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El titular del Órgano Interno de Control (OIC) en la SHCP, Luis Guillermo Pineda Bernal, destacó el trabajo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para cumplir el Protocolo y recordó que la Presidenta ha puesto énfasis en contar con canales “necesarios y suficientes” para atender situaciones que “ya no deben ocurriren la APF.

Hacienda detalló que, durante el acto, Arellano Sesmas entregó el nombramiento a siete nuevas Personas Consejeras de la Secretaría de Hacienda 2026.

La titular de la Unidad de Igualdad de Género de la SHCP, Mirna Eugenia Acevedo Salas, presentó el panorama situacional de las Personas Consejeras del Sector Hacendario, mientras integrantes del OIC y del Comité de Ética compartieron buenas prácticas y desafíos en la atención de estos casos.

El comunicado señaló que, por primera vez, el encuentro reunió a actores institucionales involucrados en la aplicación del Protocolo de 19 entidades del Sector Hacendario, con participación de Personas Consejeras.

Buen Gobierno sanciona a 41 servidores públicos con inhabilitaciones de hasta 10 años

Esas medidas se aplicaron a trabajadores de Pemex, Salud, ISSSTE, IMSS, entre otras
La dependencia federal detalló que abarcon casos en CFE, IMSS, SAT, Guardia Nacional, Pemex y Semarnat por conductas graves y no graves. Crédito: Facebook/Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó el pasado 16 de agosto que sancionó a 41 servidores públicos por faltas graves y no graves, con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas por más de 22.4 millones de pesos, en resoluciones que alcanzan a CFE, IMSS, SAT, Guardia Nacional, Pemex y Semarnat.

El alcance de los castigos incluyó desde pagos sin comprobar servicios hasta uso indebido de vehículos oficiales, conflictos de interés, ventas irregulares de archivos y decisiones administrativas fuera de atribuciones.

Entre los expedientes con mayor castigo están dos exfuncionarios de Birmex: Luis R. y José B., quienes recibieron inhabilitación por 10 años y sanciones económicas de 12.2 millones de pesos y 8.7 millones de pesos. La dependencia señaló que ambos autorizaron el pago de cinco facturas entre 2018 y 2019 sin comprobar la totalidad de los servicios contratados para un Sistema de Gestión Gubernamental, con un perjuicio por 20 millones de pesos.

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las sanciones por faltas graves fueron impuestas por el TFJA a partir de investigaciones hechas por la Unidad de Responsabilidades en la CFE y por órganos internos de control en Birmex, Semarnat, Secretaría de Cultura, IMSS, Banjército, AICM, DIF y SAT. Las faltas no graves fueron resueltas por unidades de responsabilidades y órganos internos de control en 13 instituciones.

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