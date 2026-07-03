Hijo y sobrino de “El Abuelo” Farías, líder de Cárteles Unidos, son objetivos prioritarios en México, asegura Omar Harfuch tras acusación de EEUU

Harfuch dijo que hay una investigación contra los dos acusados en EEUU en México. (Cortesía)

Luego de que el pasado jueves se diera a conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara formalmente a Juan José “Juanjo” Farías Mendoza, de 31 años, e Israel “Papo” Vega Farías, de 37 años, hijo y sobrino de Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo Farías, de traficar enormes cantidades de metanfetaminas a Estados Unidos y de apoyar a una organización terrorista extranjera, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijo este viernes que ambas personas ya tienen orden de aprehensión en México.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Harfuch señaló que Estados Unidos está notificando de la acusación formal, y si solicitan extradición, lo que se hace es fortalecer las investigaciones que se tienen en nuestro país.

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“Aquí ya hay investigaciones en curso, ha habido operaciones constantes por parte del Ejército, de la Marina, del propio gobierno estatal en contra de este grupo criminal, y por supuesto son objetivos prioritarios, y estamos buscando su detención”, señaló el secretario de Seguridad federal.

EU acusa al hijo y sobrino de ‘El Abuelo’, líder de Cárteles Unidos, por narcotráfico y otros dos cargos

El pasado jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer, por medio de un comunicado, que Juan José Farías Mendoza, alias ‘Juanjo’, e Israel Vega Farías, conocido como ‘Papo’, hijo y sobrino de El Abuelo Farías, presunto líder de Cárteles Unidos, enfrentan una acusación por tres delitos federales.

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Un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó acusaciones contra ambos, a quienes identifica como presuntos integrantes de alto rango de Cárteles Unidos.

Hay una recompensa de las autoridades de EEUU de 10 mil dólares por la ubicación de Juan José Farías Álvarez alias "El Abuelo"

Dichos cargos incluyen conspiración para fabricar y distribuir metanfetaminas con el propósito de importarla a Estados Unidos, brindar apoyo a una organización terrorista extranjera, y usar y poseer armas de fuego, desde ametralladoras hasta artefactos explosivos.

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El gobierno de Estados Unidos atribuye a Cárteles Unidos la producción de metanfetamina por medio de una red de distribución con capacidad para introducir droga a distintas regiones del mundo, entre ellas Estados Unidos, Europa y Australia.

“Juan José Farías Mendoza e Israel Vega Farías están acusados de traficar enormes cantidades de metanfetamina a Estados Unidos y de apoyar a una organización terrorista extranjera”, dijo el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

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Cabe destacar que desde febrero de 2025, Cárteles Unidos integra la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por el gobierno de Donald Trump.

La Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que continuará con las acciones para identificar e investigar a los líderes de los cárteles y sus redes, donde quiera que operen.

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El Abuelo Farías es originario de Tepalcatepec. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

El Gobierno de Estados Unidos sostiene que Cárteles Unidos constituye una alianza integrada por diferentes grupos delictivos con presencia en el estado de Michoán, entre ellos el Cártel de Tepalcatepec, ‘Los Viagras’, La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y ‘Los Caballeros Templarios’.

En sus orígenes, lesta alianza surgió con el objetivo de combatir a Los Zetas, una de las organizaciones criminales más violentas y con mayor adiestramiento militar que operó en México.

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En Estados Unidos se identifica a Juan José Farías Álvarez, El Abuelo Farías, como líder de Cárteles Unidos y le atribuyen el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos.

En agosto del año pasado, el Departamento del Tesoro anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que permita su captura.

En mayo de 2018 fue detenido, sin embargo, cuatro días después recuperó su libertad. Un juez del Centro de Justicia son sede en Almoloya de Juárez determinó no vincularlo a proceso al considerar ilegal su detención.

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El Abuelo Farías, tras ser liberado, regresó a Tepalcatepec, de donde es originario, y habitantes de ese municipio, ubicado en Michoacán, lo recibieron con mariachis y mostraron su apoyo por su liberación.