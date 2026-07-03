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5 alimentos que son saludables a pesar de ser altos en calorías

Estos alimentos son densos en nutrientes y pueden formar parte de una alimentación equilibrada, siempre en porciones adecuadas

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Primer plano de varias paltas, incluyendo una cortada por la mitad con su hueso y otra en rodajas, sobre una superficie de madera oscura.
Varias paltas enteras, una cortada por la mitad con su hueso y otra en rodajas se disponen sobre una tabla de madera, resaltando su frescura y versatilidad culinaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos alimentos destacan por su alto valor nutricional y sus múltiples beneficios para la salud, pero también se caracterizan por aportar una cantidad considerable de calorías.

Aunque forman parte de una dieta equilibrada, su consumo en exceso puede contribuir al aumento de peso.

Por eso, es importante conocer cuáles son estos alimentos, entender sus propiedades y aprender a incorporarlos en las porciones adecuadas para aprovechar sus ventajas sin excederse en calorías.

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Aquí te presentamos una lista de opciones saludables que requieren moderación en su consumo diario.

Balanza y cinta de medir - (Imagen Ilustrativa Infobae).
Aunque forman parte de una dieta equilibrada, su consumo en exceso puede contribuir al aumento de peso. (Imagen Ilustrativa Infobae).

5 alimentos que son saludables a pesar de ser altos en calorías

De acuerdo con información de la Escuela de Nutrición de Harvard, los siguientes son cinco alimentos que, aunque son altos en calorías, ofrecen beneficios nutricionales y pueden ser parte de una dieta saludable:

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  1. Aguacate Rico en grasas monoinsaturadas, fibra, potasio y antioxidantes. Sus calorías provienen principalmente de grasas saludables que ayudan a regular el colesterol.
  2. Nueces y semillas Las almendras, nueces, pistaches, semillas de chía y linaza aportan proteínas, grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales. Son energéticos y benefician la salud cardiovascular.
  3. Aceite de oliva extra virgen Fuente de ácidos grasos monoinsaturados y antioxidantes. Es clave en la dieta mediterránea y ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
  4. Chocolate amargo (mínimo 70% cacao) Aporta grasas saludables, antioxidantes y minerales como hierro y magnesio. Consumido con moderación, puede beneficiar la salud del corazón.
  5. Salmón Pescado graso rico en ácidos grasos omega-3, proteínas de alta calidad y vitamina D. Favorece la función cerebral y la salud del corazón.

Estos alimentos son densos en nutrientes y pueden formar parte de una alimentación equilibrada, siempre en porciones adecuadas.

Aguacate entero y uno partido, bol con nueces, almendras y semillas, botella y taza con aceite de oliva, chocolate negro en tabla y salmón en plato sobre madera.
Una selección de alimentos nutritivos, que incluye aguacate, salmón, frutos secos y aceite de oliva, se presenta sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir estos alimentos para obtener sus beneficios sin consumir calorías de más

Para obtener los beneficios de estos alimentos sin excederte en calorías, puedes seguir estas recomendaciones:

1. Aguacate

  • Porción recomendada: 1/4 a 1/2 aguacate al día.
  • Cómo consumirlo: Úsalo como complemento en ensaladas, sobre tostadas integrales o como guarnición. Evita acompañarlo con frituras o mayonesa.

2. Nueces y semillas

  • Porción recomendada: Un puñado pequeño (20 a 30 gramos) al día.
  • Cómo consumirlas: Agrégalas a yogur, ensaladas, avena o como snack. Prefiere las versiones naturales, sin sal ni azúcar añadida.

3. Aceite de oliva extra virgen

  • Porción recomendada: 1 a 2 cucharadas soperas al día.
  • Cómo consumirlo: Úsalo para aderezar ensaladas o en preparaciones en crudo. Evita freír con exceso de aceite.

4. Chocolate amargo

  • Porción recomendada: 1 a 2 cuadritos (15 a 20 gramos) al día.
  • Cómo consumirlo: Elige chocolate con al menos 70% cacao. Disfrútalo solo o con fruta, evitando combinarlo con otros postres calóricos.

5. Salmón

  • Porción recomendada: 120 a 150 gramos por porción, 1 a 2 veces por semana.
  • Cómo consumirlo: Prepáralo a la plancha, al vapor o al horno. Acompáñalo con vegetales y evita salsas cremosas o frituras.
Infografía con título, texto y diez ilustraciones sobre porciones y consejos de consumo de aguacate, nueces, aceite de oliva, chocolate amargo y salmón, logo Infobae.
Una infografía de Infobae explica las porciones recomendadas y los consejos de consumo saludable para aguacate, nueces, aceite de oliva, chocolate amargo y salmón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos generales:

  • Mantén el control de las porciones.
  • Incorpora estos alimentos dentro de una dieta variada y balanceada.
  • Prioriza la calidad sobre la cantidad.
  • Escucha las señales de saciedad de tu cuerpo.

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