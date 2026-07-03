¿Cuánto cuesta el whisky con el que el Vasco Aguirre festeja los triunfos del Tri?

Javier Aguirre declaró que le gusta el Lagavulin. Reuters

La victoria de México frente a Ecuador dejó un ambiente de satisfacción en el entorno de Javier Aguirre, quien se mostró complacido tanto por el desempeño del equipo como por la preparación del próximo duelo ante Inglaterra.

Durante la conferencia de prensa posterior al triunfo, el entrenador abordó el análisis futbolístico y resaltó el esfuerzo de sus dirigidos, así como los aspectos que permitieron asegurar el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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En un momento personal especial tras convertirse nuevamente en abuelo, Aguirre respondió con humor y espontaneidad a la pregunta sobre lo que le faltaba en ese instante: “Un whisky. Ahorita mismo, un whisky. No, cortito, con hielo, un Lagavulin. El único que me falta hoy. Y no tengo en la habitación, se me acabó. Ni modo. No le digas a nadie, güey”, declaró entre risas.

La falta del tradicional whisky se resolvió rápidamente. Uno de los patrocinadores del torneo tomó nota de las palabras de Aguirre y le hizo llegar una botella de Lagavulin, la marca escocesa de la que el técnico es aficionado.

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“Ya le llegó el whisquito, va a estar más feliz el Vasco, no va a poder quejarse de nada, va a poder relajarse en las noches, disfrutarlo, yo sé que te ayuda a mantener la calma, a estar más tranquilito, te relaja y sobre todo que ahorita los decibeles están muy arriba”, informó el reportero Gibran Araige.

Así, el entrenador podrá continuar con su costumbre de degustar un whisky corto con hielo en los días de máxima tensión competitiva.

Es una de las marcas más populares y respetadas del mundo entre los amantes del whisky escocés de malta pura (Shutterstock).

¿Cuánto cuesta el whisky Lagavulin que toma Javier Aguirre?

El Lagavulin es un whisky escocés de perfil intenso y ahumado, muy apreciado tanto por conocedores como por aficionados exigentes.

En el mercado mexicano, la botella de Lagavulin 16 años oscila entre 2,400 y 3,300 pesos, mientras que la versión de 8 años se sitúa entre los 2,000 y 2,500 pesos por 750 ml.

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En Estados Unidos, el precio de la botella de 16 años ronda entre los 95 y 120 dólares, y una copa servida en establecimientos de alto nivel puede costar entre 25 y 40 dólares.

El propio Aguirre ha manifestado en entrevistas anteriores su preferencia por el Lagavulin 8 años, argumentando que “es el bueno” por ser más accesible y de sabor robusto.

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“Un whisky y a dormir”: la frase que Javier Aguirre repite desde Zaragoza

La relación de Javier Aguirre con el whisky y la frase que lo acompaña tiene antecedentes en su carrera.

Durante su etapa como entrenador del Real Zaragoza, el técnico popularizó la expresión “un whisky y a dormir” después de lograr su primera victoria con el club aragonés en enero de 2011.

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Javier Aguirre lleva muchos años con esa tradición del whisky. REUTERS/Javier Barbancho

Esta costumbre de celebrar los triunfos con una copa corta de Lagavulin se ha mantenido a lo largo de su trayectoria, tanto en clubes de España como en sus etapas al frente de la Selección Mexicana.

En su paso por el Leganés y el Mallorca, Aguirre también reconoció que la sencillez de un whisky tras la cena formaba parte de sus rituales de relajación en los momentos de presión.

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De cara al encuentro ante Inglaterra, México se prepara para un desafío de máxima exigencia. El pase a cuartos de final está en juego y el entorno del seleccionado nacional reconoce la magnitud del rival.

Las referencias de Aguirre al whisky y su costumbre de relajarse con una copa se han convertido en una anécdota recurrente, pero el foco del grupo está puesto en el trabajo táctico y la preparación para enfrentar a uno de los equipos favoritos del torneo.

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El cuerpo técnico y los jugadores encaran la cita conscientes del reto, mientras el entrenador mantiene la serenidad y sus pequeños rituales como parte de su método para afrontar la presión de la competencia internacional.