Festival de Luciérnagas de la UNAM: fecha, cómo llegar y todo sobre la edición 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Festival de Luciérnagas de la UNAM es una iniciativa dedicada a acercar a todo tipo de público al mundo de la biodiversidad mediante actividades educativas, participativas y entretenidas.

El evento se ha transformado con el paso de los años en un referente de divulgación científica accesible, impulsando la valoración y conservación de las luciérnagas y otros insectos a partir de una experiencia directa y cercana.

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Cómo asistir al Festival de Luciérnagas de la UNAM

El próximo 4 de julio, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental abrirá sus puertas para el 6.º Festival de Luciérnagas de la UNAM, en un horario de 10:30 a 16:00 horas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrada está pensada para personas de todas las edades, con talleres y actividades guiadas por especialistas en insectos provenientes de diferentes entidades académicas.

Para quienes se preguntan cómo participar, basta con acudir el día del evento y sumarse a las propuestas diseñadas para el público general.

El festival pone énfasis en la divulgación científica desde una perspectiva lúdica y accesible, permitiendo que niñas, niños y adultos descubran el valor ecológico de las luciérnagas y su papel en el equilibrio de la naturaleza.

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Durante la jornada, los asistentes podrán aprender sobre la biología y conservación de las luciérnagas, así como conocer otras especies de insectos bioluminiscentes y explorar su relevancia cultural y ambiental.

El evento no incluye actividades de avistamiento de luciérnagas, pero sí ofrece un acercamiento profundo a su mundo y a los retos para su protección.

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(UNAM_MX)

Actividades del festival

Taller “Código morse al natural”

Taller “Arma tu luciérnaga”

Taller “Pequeñas luces”

Taller “Ilustrando luces”

Taller “Microbosque nocturno”

Juegos didácticos sobre historia natural de insectos

Dinámicas para comprender el papel de los insectos en los ecosistemas

Identificación guiada de especies que conviven en el entorno humano

Charlas con especialistas enfocadas en biología, cultura y conservación de luciérnagas

El festival cuenta con la participación de investigadores y estudiantes de la UNAM, especialistas de la colección de insectos del INECOL A.C., representantes de la Universidad de Georgia y el colectivo de divulgación científica Nanosapiens.

Esta colaboración permite ofrecer una visión integral y actualizada sobre los desafíos que enfrentan las luciérnagas, como la pérdida de hábitat, el uso de pesticidas y la contaminación lumínica.

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Las luciérnagas han sido elegidas como especies bandera por su capacidad de despertar empatía y curiosidad, facilitando la educación ambiental y el respeto por la naturaleza.

El festival busca que el público comprenda que estos insectos, lejos de ser temidos, desempeñan funciones clave en los ecosistemas y merecen protección.

El aumento sostenido de la asistencia y el interés de otras iniciativas dedicadas al avistamiento de luciérnagas confirman el impacto positivo del festival en la promoción de una ciencia accesible y la conservación de la biodiversidad.

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Cómo llegar al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

(Sedema)

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental se encuentra en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Existen varias alternativas para acceder, tanto en transporte público como en automóvil.

Opciones de transporte público

Metro Chapultepec (Línea 1): Desde esta estación, se puede abordar la Ruta 24 en dirección a Panteón Dolores. El museo se localiza a lo largo de este trayecto.

Metro Constituyentes (Línea 7): Desde aquí, es posible tomar el Metrobús Ecobús Ruta 34-A o la combi Ruta 24 hasta la parada General José María Mendívil. Otra opción es el Cablebús hasta Panteón Dolores y caminar unos minutos hasta el museo.

Metro Observatorio (Línea 1): Al salir de la estación, la Ruta 47 con dirección Hospital Perinatología lleva hasta la parada “Museo de Historia Natural”.

En automóvil

Para quienes prefieren llegar en auto, el museo se ubica en Circuito Correr es Salud, Av. de los Compositores s/n, dentro del Bosque de Chapultepec.

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Hay estacionamientos disponibles en las inmediaciones del recinto.

Horarios y costos

Horario de visita: martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas (venta de boletos hasta las 16:30)

Entrada general: 39 pesos

Estudiantes y maestros con credencial vigente: 19 pesos

Menores de 3 años, personas adultas mayores y personas con discapacidad: entrada libre