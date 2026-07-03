México

Asesinan a guardia penitenciario en el centro de Hermosillo, Sonora

El elemento del SIEP fue atacado a balazos cerca de una sucursal bancaria

Guardar
Google icon
El ataque mortal fue realizado este jueves 2 de julio. Crédito: X - @michelleriveraa
El ataque mortal fue realizado este jueves 2 de julio. Crédito: X - @michelleriveraa

Un custodio del SIEP Sonora (Sistema Estatal Penitenciario) murió este jueves 2 de julio tras recibir múltiples disparos de arma de fuego sobre el bulevar Luis Encinas, frente a una sucursal de Banorte en el centro de Hermosillo.

El deceso fue confirmado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC Sonora) mediante un comunicado oficial. Las autoridades calificaron el hecho como un ataque directo.

PUBLICIDAD

De inmediato, corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo para localizar y detener a los responsables. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Comunicado oficial tras el asesinato del guardia penitenciario. Crédito: SSPC Sonora
Comunicado oficial tras el asesinato del guardia penitenciario. Crédito: SSPC Sonora

Elementos de diversas corporaciones policiacas llegaron al sitio como primeros respondientes y encontraron al hombre tendido en el pavimento. La víctima, de alrededor de 40 años, habría portado pantalón táctico negro y botas al momento del ataque, de acuerdo con reportes extraoficiales.

PUBLICIDAD

Hasta el momento no se reportan detenidos.

Agresor habría huido tras el ataque en un auto de la marca Mazda

Según reportes de medios locales, testigos describieron al atacante como un hombre que habría vestido capucha negra, camisa azul a cuadros y pantalón oscuro. Los mismos reportes extraoficiales detallaron que el agresor habría escapado del lugar a bordo de un automóvil de la marca Mazda, modelo 6.

El operativo desplegado por las autoridades generó congestionamiento vial sobre el bulevar Luis Encinas en sentido oriente-poniente, mientras la zona permaneció acordonada para el procesamiento de la escena del crimen.

La SSPC Sonora subrayó que mantiene plena coordinación con las instituciones de seguridad y procuración de justicia para dar seguimiento puntual a las investigaciones. La dependencia advirtió que el hecho no quedará impune y reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables del ataque.

En junio, un policía municipal murió en el centro de Hermosillo tras atender un llamado

El ataque de este día no es un hecho aislado. El pasado 7 de junio, el oficial de la Policía Municipal de Hermosillo Luis Fernando Molina, de 34 años, murió tras recibir varios impactos de bala afuera del bar Club Juárez, en el cruce de las calles Juárez y Morelia.

A diferencia del caso de este día, Molina fue atacado mientras respondía a un reporte ciudadano sobre la presencia de personas armadas en la zona, es decir, en pleno cumplimiento de su servicio.

Ataque armado Sonora Hermosillo policía municipal
Ataque armado Sonora Hermosillo policía municipal (El Ojo Noticias/FB)

Luis Molina fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció horas después por la gravedad de sus heridas. En ese ataque, dos civiles también resultaron con heridas de bala.

La Policía Municipal informó de manera preliminar que en la agresión habrían participado dos hombres y una mujer, quienes lograron escapar.

La corporación confirmó que el oficial formaba parte de la institución desde 2019 y desempeñaba labores de vigilancia en el sector comercial de la ciudad. Las investigaciones de ese caso permanecen abiertas.

Violencia en el sistema penitenciario de Sonora

En otros hechos, el pasado 22 de mayo, una pelea en el pabellón 3 del Cereso de Ciudad Obregón dejó dos personas muerta y siete lesionadas.

Durante el altercado se registraron disparos de arma de fuego en la zona varonil del penal, de acuerdo con reportes preliminares del Gabinete de Seguridad Nacional y de la SSPC Sonora.

Altercado en el penal de Ciudad Obregón. Crédito: Medios OBSON
Altercado en el penal de Ciudad Obregón. Crédito: Medios OBSON

Cerca de las 15:30 horas ingresó al reclusorio un equipo especial antimotines de la Secretaría de Marina. Corporaciones de los tres órdenes de gobierno entraron al penal para restablecer el orden, mientras personal de Cruz Roja atendió a los heridos y realizó los traslados correspondientes.

El Gabinete de Seguridad Nacional confirmó que la situación quedó controlada y que las investigaciones continuarían su curso.

Preliminarmente las autoridades reportaron un muerto y cinco heridos, pero la cifra fue actualizada un día después.

Temas Relacionados

AsesinatosHermosilloSonoraAtaque armadoNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Soy Luna, el show último tour en México: fechas, preventa y todo lo que debes saber

El éxito que marcó a varias generaciones tendrá una gira en el país con Karol Sevilla

Soy Luna, el show último tour en México: fechas, preventa y todo lo que debes saber

Tiene estilo brasileiro: Cafú destaca similitudes entre él y Jorge Sánchez de la Selección Mexicana

El campeón del mundo en 1994 y 2002 destacó el desempeño del futbolista mexicano al jugar como defensa lateral

Tiene estilo brasileiro: Cafú destaca similitudes entre él y Jorge Sánchez de la Selección Mexicana

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de julio?: regularizan servicio en la Línea 2 tras corte de energía

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de julio?: regularizan servicio en la Línea 2 tras corte de energía

Festival Cervantino 2026 en CDMX: escenarios, fechas y eventos que no te puedes perder

Música, danza y teatro transformarán la Ciudad de México durante octubre con la nueva edición del Cervantino

Festival Cervantino 2026 en CDMX: escenarios, fechas y eventos que no te puedes perder

Temblor hoy 2 de julio en México: microsismos en Guerrero, Oaxaca y Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 2 de julio en México: microsismos en Guerrero, Oaxaca y Michoacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Caso Roxana Guzmán: detienen en Veracruz a Javier “N”, alias “Delta 1”, presunto líder del Grupo Sombra

Así era el avión que sirvió al hijo de El Chapo para trasladar y entregar al “Mayo Zambada” en EEUU

Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Doble golpe al Cártel de Altozano: vinculan a proceso al “Sierra 2” y a su pareja en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Soy Luna, el show último tour en México: fechas, preventa y todo lo que debes saber

Soy Luna, el show último tour en México: fechas, preventa y todo lo que debes saber

Mariana Ochoa revela las razones por las que rechazó estar en La Casa de los Famosos México 4

Ana Carla Sinclair acusa a Gabriel Soto de violencia emocional: “Ya entendí a Irina”

Malillany Marín sale en defensa de Verónica Castro tras supuesto abuso contra Cristian Castro

Aquí no es así: Caifanes se mantiene vigente con gira mientras Alejandro Marcovich continúa en recuperación

DEPORTES

Es oficial, Atlas tiene nuevo propietario y estos son los cambios de los rojinegros para el Apertura 2026

Es oficial, Atlas tiene nuevo propietario y estos son los cambios de los rojinegros para el Apertura 2026

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, asegura que México y el Azteca pagarán el karma por la “Mano de Dios”

Tiene estilo brasileiro: Cafú destaca similitudes entre él y Jorge Sánchez de la Selección Mexicana

¿Cuánto cuesta el whisky con el que el Vasco Aguirre festeja los triunfos del Tri?

Por qué el Estadio Monterrey habría negado transmitir el México vs Inglaterra de octavos de final en su cancha