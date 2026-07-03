Asesinan a guardia penitenciario en el centro de Hermosillo, Sonora

El ataque mortal fue realizado este jueves 2 de julio. Crédito: X - @michelleriveraa

Un custodio del SIEP Sonora (Sistema Estatal Penitenciario) murió este jueves 2 de julio tras recibir múltiples disparos de arma de fuego sobre el bulevar Luis Encinas, frente a una sucursal de Banorte en el centro de Hermosillo.

El deceso fue confirmado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC Sonora) mediante un comunicado oficial. Las autoridades calificaron el hecho como un ataque directo.

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De inmediato, corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo para localizar y detener a los responsables. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Comunicado oficial tras el asesinato del guardia penitenciario. Crédito: SSPC Sonora

Elementos de diversas corporaciones policiacas llegaron al sitio como primeros respondientes y encontraron al hombre tendido en el pavimento. La víctima, de alrededor de 40 años, habría portado pantalón táctico negro y botas al momento del ataque, de acuerdo con reportes extraoficiales.

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Hasta el momento no se reportan detenidos.

Agresor habría huido tras el ataque en un auto de la marca Mazda

Según reportes de medios locales, testigos describieron al atacante como un hombre que habría vestido capucha negra, camisa azul a cuadros y pantalón oscuro. Los mismos reportes extraoficiales detallaron que el agresor habría escapado del lugar a bordo de un automóvil de la marca Mazda, modelo 6.

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El operativo desplegado por las autoridades generó congestionamiento vial sobre el bulevar Luis Encinas en sentido oriente-poniente, mientras la zona permaneció acordonada para el procesamiento de la escena del crimen.

La SSPC Sonora subrayó que mantiene plena coordinación con las instituciones de seguridad y procuración de justicia para dar seguimiento puntual a las investigaciones. La dependencia advirtió que el hecho no quedará impune y reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables del ataque.

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En junio, un policía municipal murió en el centro de Hermosillo tras atender un llamado

El ataque de este día no es un hecho aislado. El pasado 7 de junio, el oficial de la Policía Municipal de Hermosillo Luis Fernando Molina, de 34 años, murió tras recibir varios impactos de bala afuera del bar Club Juárez, en el cruce de las calles Juárez y Morelia.

A diferencia del caso de este día, Molina fue atacado mientras respondía a un reporte ciudadano sobre la presencia de personas armadas en la zona, es decir, en pleno cumplimiento de su servicio.

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Ataque armado Sonora Hermosillo policía municipal (El Ojo Noticias/FB)

Luis Molina fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció horas después por la gravedad de sus heridas. En ese ataque, dos civiles también resultaron con heridas de bala.

La Policía Municipal informó de manera preliminar que en la agresión habrían participado dos hombres y una mujer, quienes lograron escapar.

La corporación confirmó que el oficial formaba parte de la institución desde 2019 y desempeñaba labores de vigilancia en el sector comercial de la ciudad. Las investigaciones de ese caso permanecen abiertas.

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Violencia en el sistema penitenciario de Sonora

En otros hechos, el pasado 22 de mayo, una pelea en el pabellón 3 del Cereso de Ciudad Obregón dejó dos personas muerta y siete lesionadas.

Durante el altercado se registraron disparos de arma de fuego en la zona varonil del penal, de acuerdo con reportes preliminares del Gabinete de Seguridad Nacional y de la SSPC Sonora.

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Altercado en el penal de Ciudad Obregón. Crédito: Medios OBSON

Cerca de las 15:30 horas ingresó al reclusorio un equipo especial antimotines de la Secretaría de Marina. Corporaciones de los tres órdenes de gobierno entraron al penal para restablecer el orden, mientras personal de Cruz Roja atendió a los heridos y realizó los traslados correspondientes.

El Gabinete de Seguridad Nacional confirmó que la situación quedó controlada y que las investigaciones continuarían su curso.

Preliminarmente las autoridades reportaron un muerto y cinco heridos, pero la cifra fue actualizada un día después.