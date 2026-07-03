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Ana Carla Sinclair acusa a Gabriel Soto de violencia emocional: “Ya entendí a Irina”

La Sinclair aseguró que no busca dinero y lamentó la frialdad de Soto al hablar de ella y su relación

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Hombre de traje con pajarita sonríe; mujer de blazer negro y camiseta blanca se toma una selfi con teléfono rojo frente a un espejo con luces y un cuadro.
Una imagen compuesta muestra a Gabriel Soto sonriendo y a Ana Carla Sinclair tomándose una selfi en un espejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio del escándalo que envuelve al actor Gabriel Soto y a Ana Carla Sinclair, la cantante volvió a levantar la voz ante los medios de comunicación y realizó fuertes señalamientos contra el actor.

La Sinclair se manifestó luego de que Soto negara la relación sentimental con ella, y confirmara que la demandaría por difamación y mal uso de su imagen.

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Ana Carla lo acusó de violencia emocional por negarla y manchar su reputación. Además recordó las acusaciones que realizó Irina Baeva, ex pareja del actor, quien lo señaló por cometer infidelidades y violencia psicológica en su contra.

(Instagram)
(Instagram)

Ana Carla Sinclair asegura que Gabriel Soto ejerce violencia emocional en su contra

La cantante señaló en declaraciones para el programa Todo para la Mujer de Radio Fórmula, que está sufriendo de violencia emocional por parte de Gabriel Soto, ya que la está negando y manchando su reputación.

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“Es violencia emocional. O sea, realmente ya entendí lo que dijo Irina en ese aspecto. Porque él decía: «Es que yo no fui violento, yo no le pegué». Sí, claro, pero al negar a alguien y también mi reputación, ¿qué? O sea, también mi familia, ¿qué? También mi hijo, ¿qué, no?“, señaló Sinclair.

Irina Baeva desmintió que retomó su relación con Gabriel Soto, luego de la divulgación de imágenes de ambos cenando en Santa Fe Crédito: Programa Hoy

La Sinclair niega que busca dinero de Gabriel Soto

En las mismas declaraciones, la cantante originaria de Acapulco se mostró decepcionada por la forma tan fría en la que Gabriel Soto se refiere a ella: “La frialdad, el ir y venir, el tratar a alguien así, pues ahora sí que no sé exactamente los términos, pero sí me dolió bastante”.

Ana Carla Sinclair compartió el sufrimiento que pasó por las declaraciones del actor: “la primera semana cuando dio las declaraciones me dolieron horrible, estuve llorando, estuve en casa y le dije a toda la prensa que no”.

Gabriel Soto tuvo vómitos, problemas de respiración y presión alta previo a dar función de teatro en CDMX.
Gabriel Soto tuvo una crisis de salud previo a dar función. Estuvo hospitalizado durante varias horas y la noche del sábado recibió el alta médica. (@gabrielsoto)

Además, la ex participante de la Voz México aclaró que no ha recibido dinero por lo sucedido: “Y pues aclarar esto, que obviamente no he cobrado ni un centavo. Cualquier reportero que puede checarme y que puede hablar conmigo se puede dar cuenta que yo no he cobrado ni un centavo por nada de esto”.

¿Cómo surgió el conflicto entre Gabriel Soto y La Sinclair?

El origen inmediato del conflicto está en las declaraciones que Ana Carla Sinclair dio al programa ¡Siéntese Quien Pueda!, donde aseguró que mantuvo una relación sentimental con Soto durante alrededor de un año y que la ruptura ocurrió hace un mes. En la emisión del 30 de junio, la cantante afirmó: “Yo apenas corté con él hace un mes. Fue un año hermoso”.

De acuerdo con lo expuesto por Sinclair en ese programa, conoció a Soto en 2011, pero la relación comenzó en noviembre de 2024. También sostuvo que durante ese periodo el actor convivió con su hijo y llegó a ser un “ejemplo de padre”.

Ella es la supuesta nueva novia de Gabriel Soto
Ella es la supuesta nueva novia de Gabriel Soto. Foto Instagram

Soto dice que la demanda será por difamación y uso indebido de imagen

Según declaró el actor en entrevista con medios, la querella será por dos motivos: las declaraciones que considera difamatorias y el uso de su imagen sin autorización. Sobre este último punto, aseguró que ya ha enfrentado litigios de ese tipo y que obtuvo resoluciones favorables contra TV Notas y contra Laura Bozzo.

“Ya conocemos el camino y sabemos que el uso indebido de imagen sin mi autorización es un delito grave”, dijo Soto. También lanzó un reclamo directo a Sinclair al señalar que debería “ponerse a hacer cosas productivas, a trabajar”, y la acusó de estar cobrando por entrevistas mientras habla mal de él y de Colibrí Jiménez.

Gabriel Soto
/ (Foto: Instagram/@gabrielsoto)

El actor insistió en que actuó “con buena fe” durante su relación con la cantante. Explicó que también procuró apoyar al hijo de Sinclair en las pocas ocasiones en que convivió con él, y precisó que buscó ser una figura masculina, “no paterna, porque él tiene su papá”.

Soto además pidió a los medios indagar por qué, según sus palabras, el padre del menor no daba pensión. Cuestionó que esa parte no forme parte del relato público que ha difundido la cantante.

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