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Así puedes asistir a conferencias del Juego de Pelota en el Templo Mayor

El INAH también ofrece recorridos de los vestigios en la zona arqueológica

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REUTERS/Henry Romero
REUTERS/Henry Romero

El Museo del Templo Mayor ha anunciado la realización de un ciclo de conferencias dedicado al juego de pelota mesoamericano, reuniendo a nueve especialistas del INAH y la UNAM.

Este evento se desplegará cada sábado, desde el 4 de julio hasta el 29 de agosto de 2026, en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma, con acceso limitado y a partir de las 10:00 horas.

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La iniciativa, impulsada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, forma parte de las actividades previas a la exposición “El juego de pelota en Tenochtitlan”.

Según explicó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, el ciclo busca mostrar que “en México, la historia de la pelota comenzó hace miles de años” y permite a la sociedad conocer el profundo legado de esta tradición ancestral.

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Conferencias y especialistas: un recorrido por 3,000 años de historia

Las ponencias abarcarán desde el simbolismo ritual hasta los hallazgos arqueológicos más recientes.

Panel de piedra maya con relieve de dos figuras humanas jugando a la pelota, rodeado de glifos. Se ven macetas y plantas en primer plano.
Un panel de piedra maya muestra a dos figuras antropomorfas ricamente ataviadas enfrentadas en un juego de pelota, con jeroglíficos a los lados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo se abre con la intervención de Stephen Castillo Bernal, curador del Museo Nacional de Antropología, quien explorará la relación entre Tláloc y el juego de pelota en Tula, Hidalgo.

Explicará cómo el culto a este dios se refleja en las estructuras de la Pirámide B y otras esculturas asociadas a la guerra y la fertilidad.

El sábado siguiente, Guilhem Olivier profundizará en el significado mítico e histórico de los partidos de pelota, vinculando el rito con la perpetuación del ciclo vegetal y el enfrentamiento entre fuerzas del inframundo y poderes terrestres.

El arqueólogo Luis Manuel Gamboa Cabezas hablará sobre la presencia de seis canchas en Tula y el sentido mortuorio de algunas de ellas, donde se practicaban sacrificios humanos con el fin de preservar el equilibrio cósmico. Destacará que la cancha principal simbolizaba el acceso al Mictlan, el mundo de los muertos.

Letrero negro con texto 'EL JUEGO DE PELOTA', barandas metálicas oscuras, escalones y pavimento de losas de piedra irregulares en una excavación
Por tiempo limitado, habrá recorridos por el Templo de Ehécatl y el Juego de pelota de Tenochtitlan. Foto Gerardo Peña, INAH (INAH)

Testimonios materiales y simbolismo en Tenochtitlan

El Teotlachco del recinto sagrado de Tenochtitlan será el centro de la ponencia de Raúl Barrera Rodríguez, quien recordará el hallazgo, en 2014, del costado norte de este espacio en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las investigaciones determinaron que la cancha llegó a medir aproximadamente 50 metros de largo y 34 de ancho, con una disposición en forma de “I” que incluía patios cabezales.

Para quienes se preguntan por la antigüedad de la tradición, la investigadora María del Pilar Ponce Jiménez detallará los desafíos en la conservación de las pelotas de hule más antiguas conocidas, halladas en el sitio El Manatí y datadas entre 1700 y 1500 a.C. El deterioro del hule, causado por factores ambientales y biológicos, representa un reto para su preservación.

El 8 de agosto, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma presentará un panorama general de las variantes regionales del juego de pelota, analizando similitudes y diferencias a lo largo de Mesoamérica.

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La conferencia de Emilie Carreón Blaine abordará la innovación olmeca de fabricar pelotas con la savia del árbol de Castilla, un avance que sentó las bases de los deportes con balón en la región.

Simbolismo de las ofrendas y relatos épicos

El 22 de agosto, la arqueóloga Lorena Vázquez Vallín expondrá el hallazgo de un conjunto de cervicales humanas bajo la escalinata norte del Teotlachco, interpretando esta ofrenda como un símbolo de renovación y sacrificio.

El ciclo concluirá con la intervención de Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, quien relatará dos historias asociadas al juego de pelota, protagonizadas por los gobernantes Huémac y Nezahualpilli, figuras vinculadas a Tula y Texcoco.

A través de este ciclo, el público podrá comprender por qué el juego de pelota, además de ser un deporte ancestral, representa un pilar en la memoria y la identidad de México. La programación completa se desarrollará durante dos meses, permitiendo un acercamiento multidisciplinario a una de las prácticas más longevas y complejas de la región mesoamericana.

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