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Es oficial, Atlas tiene nuevo propietario y estos son los cambios de los rojinegros para el Apertura 2026

La escuadra rojinegra inicia una época distinta con la presentación del plantel y los uniformes para el próximo torneo

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Atlas se prepara para empezar una nueva era (Cortesía FMF/ Liga MX)
Atlas se prepara para empezar una nueva era (Cortesía FMF/ Liga MX)

Surge una nueva etapa en el club Atlas, luego de Grupo Orlegi concretó la venta del conjunto rojinegro. De cara al inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el equipo tapatío está por afrontar una serie de cambios administrativos para empezar esta nueva era.

El nuevo propietario de Atlas quedó oficializado este 1 de julio de 2026 con la incorporación de Grupo PRODI al club, durante un evento realizado en Guadalajara, Jalisco, donde también se presentaron el plantel y los uniformes para la temporada 2026.

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La directiva del Club Atlas dio a conocer el arranque de esta nueva etapa institucional en el Club Atlas Colomos. En el acto estuvieron Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, junto con directivos del nuevo grupo propietario.

Los cambios que Atlas alista

Como parte del anuncio, el club dio a conocer al plantel y los nuevos uniformes para la temporada 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Como parte del anuncio, el club dio a conocer al plantel y los nuevos uniformes para la temporada 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En la ceremonia también participaron José Miguel Bejos, presidente de Grupo PRODI; Gerardo Casanova, CEO de PRODI Sports and Entertainment; y José Luis Velázquez, presidente del Club Atlas Colomos.

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Arriola dijo que la llegada del nuevo grupo confirma el crecimiento de la industria del futbol en México y la confianza para invertir en ella. “Llega al futbol mexicano una familia de empresarios exitosos, que confían en su país y que han volteado a ver al deporte profesional, y eso a nosotros nos llena de honor y orgullo. Entienden la esencia y la fisionomía del club. Bienvenido, Pepe, a la LIGA BBVA MX; es un placer tener empresarios como tú”, señaló.

Como parte del anuncio, el club dio a conocer al plantel y los nuevos uniformes para la temporada 2026. Se espera que en próximos días se anuncien posibles fichajes para el torneo. Bejos sostuvo que el proyecto apunta a un Atlas moderno, competitivo y sostenible. También planteó una visión enfocada en el desarrollo de talento y el crecimiento de la institución.

Lo que se sabe tras el cambio de propietario

Mikel Arriola también destacó la historia de Atlas FC y señaló que se trata de una institución con 110 años de tradición. Además, mencionó a Rafael Márquez y Julián Quiñones como parte de la historia del club.

José Miguel Bejos encabeza al grupo que tomará el control del Atlas (REUTERS/Eloisa Sanchez)
José Miguel Bejos encabeza al grupo que tomará el control del Atlas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

“Atlas ha tenido en sus filas gente importante como Rafael Márquez y Julián Quiñones, quienes ponen el nombre de México y de Atlas muy en alto. Ellos son parte de la esencia de los rojinegros. Los nuevos dueños, tienen en sus manos una marca muy poderosa, con una afición apasionada que no hace mucho celebró un bicampeonato, mismo que representa la importancia del Atlas en el futbol mexicano”, afirmó Arriola.

Con este anuncio, Grupo PRODI asume una etapa respaldada por una estrategia de largo plazo para impulsar el crecimiento deportivo, institucional y comercial del club, de acuerdo con la presentación oficial.

José Miguel Bejos encabeza al grupo que tomará el control del Atlas

José Miguel Bejos estudió Economía en la Universidad Anáhuac y ha desarrollado su carrera en infraestructura, construcción, publicidad y desarrollo inmobiliario. El medio señala que también forma parte del grupo de inversionistas mexicanos que respaldan esta nueva etapa del Atlas.

José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla y presidente de Mota-Engil México, tomaría el control del Atlas. (X/ @pepemiguelb)
José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla y presidente de Mota-Engil México, tomaría el control del Atlas. (X/ @pepemiguelb)

Actualmente preside Mota-Engil México, filial local de una empresa de infraestructura con peso internacional. Bajo su dirección, la compañía participa en obras de gran escala como el Tren Maya y en otros desarrollos de transporte y movilidad urbana en distintas ciudades del país.

Bejos también es socio fundador de Imágenes y Muebles Urbanos. Esa firma se enfoca en mobiliario urbano y publicidad exterior, con presencia en distintos proyectos nacionales.

El empresario además ha invertido en el sector inmobiliario y en construcción. Su portafolio, de acuerdo con la publicación, reúne negocios en varias áreas de desarrollo económico en México.

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