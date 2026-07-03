Caso Roxana Guzmán: detienen en Veracruz a Javier “N”, alias “Delta 1”, presunto líder del Grupo Sombra

La periodista fue secuestrada desde el pasado 2 de junio. Crédito: Especial

Un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Marina detuvo en Coatzacoalcos a Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, señalado como jefe operativo del “Grupo Sombra” y uno de los supuestos autores materiales del secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, raptada el 2 de junio en Nanchital.

Con esta captura, la séptima en el caso, las autoridades avanzan en el esclarecimiento del crimen contra la comunicadora, de la cual todavía no está confirmado su paradero.

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La periodista fue sacada de su vivienda por hombres armados. Crédito: Redes Sociales

La detención de “Delta 1” presuntamente fue posible gracias a información que aportó José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”, detenido el 25 de junio en Coatzacoalcos tras semanas de operaciones de inteligencia coordinadas entre la Marina y autoridades estatales.

Reportes de medios nacionales como Milenio señalaron que fue precisamente la declaración de “Delta 7” la que condujo a las autoridades hasta Javier Iván “N”. Asimismo, previamente se reportó que “Delta 7″ proporcionó información sobre un predio donde presuntamente estuvo la víctima.

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Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México el pasado 26 de junio revelaron que en el crimen contra Roxana estaría involucrado el Grupo Sombra, también conocido como Cártel Mafia Veracruzana.

Javier Iván “N”, detenido en Coatzacoalcos, no debe confundirse con Armando Núñez Gómez, también identificado como “Delta 1” pero vinculado al CJNG. Núñez Gómez fue detenido en octubre de 2024 en Zapopan, Jalisco, y entregado a Estados Unidos en diciembre de 2025.

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Un comando armado irrumpió en su domicilio de Nanchital el 2 de junio

El 2 de junio, alrededor de las 06:00 horas, hombres armados y encapuchados, vestidos de negro, golpearon con un marro la puerta del domicilio de Roxana Guzmán en la calle Balderas, colonia Primero de Mayo, en Nanchital.

La periodista alcanzó a grabar parte de la irrupción con su celular antes de que uno de los agresores tomara el aparato y cortara la grabación. El hombre que le arrebata el teléfono sería el “Delta 7″.

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Uno de los hombres le apuntó con un arma larga, sometieron a los presentes y se llevaron a la comunicadora. Su padre resultó lesionado. El video se viralizó en redes sociales y se convirtió en la principal evidencia visual del caso.

La periodista se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo de hombres armados por ella

Tras el rapto, la periodista fue trasladada en un Nissan Versa blanco con placas apócrifas. La Fiscalía de Veracruz abrió una carpeta de investigación ese mismo día por privación ilegal de la libertad, aunque después la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso.

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“Delta 7” reveló ubicación del rancho donde hallaron restos

Tras el arresto de José del Carmen, alias “Delta 7”, el presunto integrante del Grupo Sombra indicó a las autoridades la ubicación de un rancho en los límites de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán. En ese predio, peritos federales localizaron restos óseos que están bajo análisis forense.

El 27 de junio, la FGR citó a los padres de Roxana en la sede regional de Coatzacoalcos para informarles del avance de las pesquisas y tomarles muestras de ADN para cotejarlas con los restos hallados.

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La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó el hallazgo el 30 de junio y pidió esperar los dictámenes periciales antes de emitir cualquier conclusión.

Van 7 capturas por presuntos vínculos con el secuestro de Roxana Guzmán

Con la captura de Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, suman siete los detenidos vinculados al caso.

José Del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7″ y presunto integrante del Grupo Sombra de Veracruz, fue detenido en Coatzacoalcos. Crédito: Especial

El primero fue el “Delta 7”, identificado a partir de tatuajes visibles en el video del rapto y arrestado el 25 de junio en Coatzacoalcos.

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Posteriormente fue detenida Karen “N”, presunta pareja de “Delta 7”, como parte de tres operativos simultáneos coordinados.

Los sujetos policías fueron puestos a disposición de la FGE Veracruz para posteriormente ser presentados ante un juez. Crédito: X - @@azucenau

Además, el 26 de junio, la FGE aprehendió al comandante de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, Ismael “N”, junto con tres elementos activos de la misma corporación: Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y Julio César “N”.

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De Nanchital, donde fue secuestrada Guzmán Ramírez, a Ixhuatlán del Sureste, municipio al que pertenecían los policías detenidos, hay una distancia aproximada de 7 kilómetros en carretera, un trayecto de alrededor de 15 minutos en automóvil."

La FGR atrajo el caso y lo asignó a la FEADLE

El 10 de junio, la FGR notificó a la Fiscalía de Veracruz la atracción del caso. Dos días después, la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez, confirmó en conferencia de prensa que la investigación quedó en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), con sede en la Ciudad de México.

Jiménez precisó que la fiscalía estatal realizó todas las diligencias desde el día de los hechos y que la entrega de la carpeta no implicó el cese de las investigaciones locales.

Puerta golpeada por los secuestradores para entrar al domicilio de Roxana Guzmán. REUTERS/Angel Hernandez

La FGR confirmó que la FEADLE ejerció la facultad de atracción bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, en coordinación con las autoridades estatales y federales.

La investigación se mantiene abierta por desaparición forzada y delincuencia organizada. Las autoridades prevén nuevas órdenes de aprehensión derivadas de los operativos más recientes.

El Grupo Sombra también está vinculado con el asesinato de la maestra Irma Hernández

El Cártel Mafia Veracruzana (CMV), también conocido como Fuerzas Especiales Grupo Sombra, acumula otro crimen contra una mujer en Veracruz.

El 18 de julio de 2025, Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años y líder de taxistas en Álamo Temapache, fue privada de la libertad cuando conducía un taxi en la ruta Álamo–Estero del Ídolo. Sujetos armados la interceptaron en la zona centro del municipio.

Durante su cautiverio, la maestra habría sido mantenida bajo vigilancia constante y obligada a enviar mensajes intimidatorios dirigidos a otros taxistas, con el propósito de exigirles pagos en favor del grupo delictivo.

Irma Hernández Cruz, de 62 años, fue interceptada por un grupo armado cuando conducía un taxi. (X/@HugoGallardoSG)

La investigación apuntó que el crimen estuvo vinculado con la extorsión de transportistas en la entidad. Posteriormente fue localizada sin vida en un predio.

La entonces titular de la Fiscalía de Veracruz, Verónica Hernández Giadans, aseguró en conferencia de prensa que Irma Hernández murió por tortura durante su secuestro, versión que contradijo a la de la gobernadora Rocío Nahle, quien el 28 de julio de 2025 presentó a un perito que señaló como causa de muerte un infarto.