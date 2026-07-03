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Ernesto Laguardia suena como primer confirmado para La Casa de los Famosos México, esta es su carrera

Pistas conducen a la posible participación del actor en el reality show

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Hombre sonriente con saco marrón y camisa rosa, junto al logo azul de La Casa de los Famosos México, con un fondo de luces de neón azules y rosas.
El presentador Ernesto Laguardia p podría unirse al reality show (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ernesto Laguardia suena como el primer habitante de La Casa de los Famosos México 4 tras un video de pistas publicado el jueves 2 de julio que, en menos de una hora, generó miles de comentarios en redes sociales apuntando a su nombre. El anuncio oficial se hará el domingo 5 de julio, después del partido entre México e Inglaterra.

La producción del reality de Televisa no identificó a ningún participante, pero los objetos animados dentro de una caja de cristal fueron suficientes para la audiencia. El número XV romano remite a Quinceañera; el traje de época con olanes, a Amor real; la chamarra de mecánico, a Los parientes pobres. Las tres producciones forman parte de la trayectoria de Laguardia.

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El video que desató la especulación en redes

Las pistas del primer habitante de La Casa de los Famosos México . Foto: Televisa
Las pistas del primer habitante de La Casa de los Famosos México . Foto: Televisa

La animación incluye también una cebra de juguete, un casco de bomberos y unos lentes de sol de oficial. La producción no aclaró el significado de cada objeto ni respondió a ninguna de las lecturas de los usuarios.

Entre los mensajes en redes sociales destacaron comentarios como “Ernesto Laguardia por el traje de mecánico de Los parientes pobres" o “Ya soy team Ernesto Laguardia”. Otro usuario intentó descifrar cada pieza: “Hacen referencia a Quinceañera, el vestuario de Amor real... estoy casi seguro que es él".

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El periodista Gerardo Escareño publicó hace unos días una lista de 13 de los 16 participantes que habrían confirmado su entrada. Si el domingo se confirma a Laguardia, la lista quedaría posiblemente validada. Los otros nombres que aparecen en esa filtración son Cynthia Klitbo, Karina Torres, Aldo Rendón, Mariana Ochoa, Brianda, Yahir, Yetus, Moisés Peñaloza, Bellakath, Ese Pérez, Massad y Brandon Peniche.

Una carrera de más de cuatro décadas en la televisión mexicana

Ernesto Laguardia lleva varios años en la televisión nacional (Crédito: Instagram/Ernesto Laguardia )
Ernesto Laguardia lleva varios años en la televisión nacional (Crédito: Instagram/Ernesto Laguardia )

Ernesto Laguardia nació el 5 de octubre de 1959 en la Ciudad de México. Estudió administración de empresas en el ITAM y economía, pero su trayectoria tomó otro rumbo desde que apareció en la telenovela Nataly en 1983. Su primer papel protagónico llegó en Quinceañera (1987), junto a Adela Noriega y Thalía, y desde entonces se convirtió en figura regular de la televisión mexicana.

A lo largo de los años acumuló más de 20 telenovelas. Entre las más recordadas están La antorcha encendida (1996), donde interpretó al general Ignacio Allende; Amor real (2003), producida por Carla Estrada, en la que dio vida al villano Humberto Peñalver; y Alborada (2005), también bajo la producción de Estrada. En Corona de lágrimas (2012) interpretó al antagonista Rómulo Ancira, papel que repitió en la segunda temporada, una década después.

Fuera de Televisa, Laguardia trabajó en TV Azteca con Las malcriadas (2017) y en Telemundo con la quinta temporada de Señora Acero (2018). En 2020 participó en la serie de Netflix Historia de un crimen: La búsqueda. Su trabajo más reciente en televisión es Amanecer (2025), donde interpreta a Íñigo Tarragona.

Del teatro y la producción a los reality shows

Ernesto Laguardia (Foto: Facebook@ernesto.laguardia.actor)
Ernesto Laguardia (Foto: Facebook@ernesto.laguardia.actor)

Laguardia también estudió dirección y producción de cine y televisión en la Universidad de Nueva York y actuación en el Carnegie Hall. Desde 1996 opera su propia productora, Foro 3 S.C., con la que ha desarrollado proyectos de teatro y televisión.

En pantalla ha incursionado en la conducción: fue parte del programa matutino Hoy de Televisa y condujo Protagonistas de Novela para Univision en 2011. En cine tuvo un papel sin crédito en Dune (1984), la cinta de David Lynch, y prestó su voz al personaje principal de la versión en español de Bolt (2008).

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México llega con Galilea Montijo como conductora, acompañada de Odalys Ramírez y Diego de Erice. Rosa María Noguerón continúa como productora. El estreno está previsto para dentro de 24 días.

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